Microsoft bu kez ikizinizi bulmaya yardımcı oluyor

Microsoft geçtiğimiz günlerde fotoğraf üzerinden yaş tahmini yapan how-old.net sitesini yayınlamış ve büyük ilgi görmüştü. Yüklediğiniz fotoğrafı analiz ederek yaş tahmini yapan site başarılı tahminleri ile dikkat çekmişti.
Benzer bir başka servis yine Microsoft tarafından yayınlandı. TwinsOrNot adındaki site tıpkı how-old.net gibi basit bir tasarıma sahip. Kullanıcılardan iki fotoğraf yüklemelerini isteyen bu site ise iki fotoğrafı karşılaştırarak benzerliğini ölçüyor. İki farklı kişiye ait fotoğrafların yüklenmesiyle bu kişilerin ikizlik oranı % olarak belirtiliyor.
İkizini bulmak isteyen kullanıcılar www.twinsornot.net adresi üzerinden fotoğrafları yükleyerek karşılaştırma yapabilirler.
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He Amerika da senin resmine de çok ihtiyacı vardı :D
Windows PC kullanıyorsan zaten kopyalıyorlardır sorun yok
Gözler hafif andırıyor.
Ulan 2 resimde de ben varım zaten. Şaka mı bu aahshdashda :D
Program zaten aynı kişi olduğunu anlamış ikiz değil klonun mu var demiş sana