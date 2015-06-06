Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft bu kez ikizinizi bulmaya yardımcı oluyor

3 yıl
3,8b
1
25
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft bu kez ikizinizi bulmaya yardımcı oluyor
 
Microsoft geçtiğimiz günlerde fotoğraf üzerinden yaş tahmini yapan how-old.net sitesini yayınlamış ve büyük ilgi görmüştü. Yüklediğiniz fotoğrafı analiz ederek yaş tahmini yapan site başarılı tahminleri ile dikkat çekmişti.

Benzer bir başka servis yine Microsoft tarafından yayınlandı. TwinsOrNot adındaki site tıpkı how-old.net gibi basit bir tasarıma sahip. Kullanıcılardan iki fotoğraf yüklemelerini isteyen bu site ise iki fotoğrafı karşılaştırarak benzerliğini ölçüyor. İki farklı kişiye ait fotoğrafların yüklenmesiyle bu kişilerin ikizlik oranı % olarak belirtiliyor.
İkizini bulmak isteyen kullanıcılar www.twinsornot.net adresi üzerinden fotoğrafları yükleyerek karşılaştırma yapabilirler. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XavierPedro 3 yıl
redwolf0
Amaç Uygulama ile veritabına Fotoları kaydedip Amerikaya satmak

He Amerika da senin resmine de çok ihtiyacı vardı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 3 yıl
heh yorumlara bak hele abd nin burdaki bakkal hüseyin in fotoğrafına mı ihtiyacı var kötüleyeceklerye saçma saçma iş yapıyorlar işte öbür taraftan her türlü şeyi yapanlara gidip sandıkta oy vermesini bilirler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niksaçmabişeybence 3 yıl
adamlar fişlemeyi bile eğlenceli hale getiriyor.helal olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Bunu eğlence olarak görmemek gerek, adamlar api demolarını kullanıcılara sunuyor sadece gücünü gösterebilmek için. Bu sistemi örneğin, bir uygulamada binanın giriş çıkışlarına koyduğunuz kamera ile o gün kimlerin ve hangi çalışanların gelip gittiğinin takibi için kullanabilirsiniz. Veya mobese kameraları ağı üzerinde, fotoğrafları girilen suçluların tespiti için kullanılabilir... Her iki api da hayal gücü ile sınırlı. Tabi doğruluk oranının geliştirilmesi lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
iki resmide biz koyduktan sonra % verse ne olur vermese ne olur ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bende dünyadaki diğer insanlarla karşılaştıracak sandım. İki fotoğrafı yanyana yükleyeceksem zaten kendimde görürüm benzerliği. Birde bu iş dünyadaki herkezin yüz tanımasını yaparak etiketliyorlar, kanmayın bunlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 3 yıl
Amaç Uygulama ile veritabına Fotoları kaydedip Amerikaya satmak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl redwolf0
redwolf0
Amaç Uygulama ile veritabına Fotoları kaydedip Amerikaya satmak

Windows PC kullanıyorsan zaten kopyalıyorlardır sorun yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nobu 3 yıl
bu kadar veriyi neden topluyo dersiniz eğlenceli bir uygulamaymış gibi göstererek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl XavierPedro
Suppordle








Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gözler hafif andırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XavierPedro 3 yıl
Benden 2 fotoğraf istedi, gönderdim yanyana koydu ve şu uyarıyı verdi "OMG 100% clones"
Ulan 2 resimde de ben varım zaten. Şaka mı bu aahshdashda :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WHITE_Wolf 3 yıl XavierPedro
Suppordle
Benden 2 fotoğraf istedi, gönderdim yanyana koydu ve şu uyarıyı verdi "OMG 100% clones"
Ulan 2 resimde de ben varım zaten. Şaka mı bu aahshdashda :D

Program zaten aynı kişi olduğunu anlamış ikiz değil klonun mu var demiş sana
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 3 yıl
Microsoft bu uygulamalar ile öğrenen makine olgusunu geliştirmeye katkı sağlıyor. Yapay zeka diyelim anlaşılır olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3842 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İşte MSI'ın yeni amiral gemi anakartı: X99 Godlike video ön inceleme 3 yıl Asus GeForce GTX 980 Ti Strix video ön inceleme "Tamamiyle yeni ve dikkat çekici!" 3 yıl GeForce GTX Titan X'e soğutma takviyesi: Colorful iGame Buri hem çok güçlü hem de çok serin video ön inceleme 3 yıl 2si1 "Reklamındaki gibi hoş" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim