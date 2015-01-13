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Microsoft bulduğu açık nedeniyle Google'ı kınadı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft bulduğu açık nedeniyle Google'ı kınadı

Google'ın bir süre önce Windows 8.1 işletim sisteminde fark ettiği bir güvenlik açığını herkese açık bir şekilde duyurmasının ardından Microsoft'tan gerekli yama yayımlanmıştı. Ancak Microsoft bunun çok adil bir duyuru olmadığını düşünüyor. 

Microsoft güvenlik şefi Chris Betz, söz konusu açığı bulan Google'ın güvenlik nedeniyle en azından yama yayımlanana kadar beklemesi gerektiğini ve bu hareketin rakibi köşeye kıstırma amaçlı olduğunu belirtti. Betz firmalar açısından doğru olan davranışın yama yayımlanana kadar sessiz kalmak olduğunu da sözlerine ekledi. 

Betz bu duyuru sebebiyle yama yayımlanmadan kullanıcıların risk altına girdiğini ve zararlı saldırılara karşı savunmasız bir durumda kaldığını ifade ediyor. Ancak Google'ın bu açığı duyurmak için 90 gün boyunca beklediği belirtiliyor.  

http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2015/01/11/a-call-for-better-coordinated-vulnerability-disclosure.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Bu Google ın şerefsizlikleri saymakla bitmez. Kendileri herşey de tekelleşmek istiyor. Microsoft'ta sütten çıkmış ak kaşık değil ama uzun süredir Google hizmetlerini kullanmamaya çalışıyorum.
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alemburda34 4 yıl
Sen söylediğine dua et.
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Angel of the Lord 4 yıl
Microsoftun bir hatayı düzeltmesi üç ay mı sürüyor?
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Mr. Jingles 4 yıl
Kendi sisteminin açığını rakibin buluyor hâlâ çemkirme gibi bir yüzsüzlüğü gösterebiliyor Microsoft. İlginç bir firma cidden. Her ikisi de pislik ama gerçekten tarafsız olan insan Microsoft'un Google'dan çok daha pislik bir firma olduğunu bilir.
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turkattack 4 yıl
Google,guvenlik aciginin kapatilmasi icin 90gunluk sureyi yeterli gormus ama işi yazilim olan microsofta bu sure yeterli gelmemis.simdi sizlaniyor.
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blacksss 4 yıl
Gecen burada googleyi ovuyorlardi lanet bir firma google!!!
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shadowtr 4 yıl
Adamlar açığı bulmuş, bildirmiş ve 90 gün beklemişler. Hala mikisoft güncelleme yapacak.
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oktayakgoz 4 yıl
Pislik bir firma zaten google. Ne yapsa yeridir.
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ps3xbox360 4 yıl
açık neymiş biraz bahsetseydi iyiydi.
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Profes07sional 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Pislik bir firma zaten google. Ne yapsa yeridir.

Microsoft da çok hantal ama sanirsin nufus dairesi
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