Microsoft bulduğu açık nedeniyle Google'ı kınadı





Google'ın bir süre önce Windows 8.1 işletim sisteminde fark ettiği bir güvenlik açığını herkese açık bir şekilde duyurmasının ardından Microsoft'tan gerekli yama yayımlanmıştı. Ancak Microsoft bunun çok adil bir duyuru olmadığını düşünüyor.





Microsoft güvenlik şefi Chris Betz, söz konusu açığı bulan Google'ın güvenlik nedeniyle en azından yama yayımlanana kadar beklemesi gerektiğini ve bu hareketin rakibi köşeye kıstırma amaçlı olduğunu belirtti. Betz firmalar açısından doğru olan davranışın yama yayımlanana kadar sessiz kalmak olduğunu da sözlerine ekledi.





Betz bu duyuru sebebiyle yama yayımlanmadan kullanıcıların risk altına girdiğini ve zararlı saldırılara karşı savunmasız bir durumda kaldığını ifade ediyor. Ancak Google'ın bu açığı duyurmak için 90 gün boyunca beklediği belirtiliyor.

http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2015/01/11/a-call-for-better-coordinated-vulnerability-disclosure.aspx