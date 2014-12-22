Microsoft da kendi sanal gözlüğü üzerinde çalışıyor





Teknoloji dünyasında sanal gözlük çalışmaları özellikle Oculus Rift projesi ile birlikte gündeme otururken yüksek seyreden maliyetler nedeniyle son kullanıcıya ulaşmaktan uzak kaldı. Ancak Samsung Gear VR, Google Cardboard ve Archos VR gibi örnekler aksesuar mantığıyla hareket ederek sanal gözlüklerin düşük maliyetlere sahip olabileceğini de gösterdi.





Bununla birlikte sanal gözlük alanına dahil olmak isteyen firmaların sayısı da hızla artıyor. Son olarak gündeme gelen firma ise Microsoft oldu. Firmanın sanal gözlüğünün son aşamada olduğu belirtiliyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre sanal gözlük prototipi hazır durumda ve geliştiricilere dağıtımı gerçekleşti. Firma geliştiricilerin kısa süre içerisinde gözlüğe uygun olarak uygulamalar geliştirmesini bekliyor. Projeyi Surface tabletini tasarlayan ekip yürütüyor.





Firmanın ağırlıklı olarak Xbox One oyun geliştiricileri ile çalıştığı ve muhtelemen sanal gözlüğün ilk etapta Xbox One ile uyumlu olacağı tahmin ediliyor. Microsoft'un Haziran ayındaki E3 fuarına gözlüğü yetiştirmeye çalıştığı belirtilirken, gelecek yıl itibariyle de hacimli üretime geçeceği ifade ediliyor.





Gear VR veya Cardboard gibi ucuz yollu alternatiflerden ziyade Microsoft'un Oculus Rift veya Project Morpheus gibi ürünlere raikp olmak istediği konuşuluyor. Ancak bu şekilde sanal gözlüğün tüketici ilgisinden mahrum kalması ihtimali var.

http://www.t3.com/news/microsoft-joins-oculus-and-sony-in-the-vr-race