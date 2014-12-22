Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft da kendi sanal gözlüğü üzerinde çalışıyor

4 yıl
362
1
11
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft da kendi sanal gözlüğü üzerinde çalışıyor

Teknoloji dünyasında sanal gözlük çalışmaları özellikle Oculus Rift projesi ile birlikte gündeme otururken yüksek seyreden maliyetler nedeniyle son kullanıcıya ulaşmaktan uzak kaldı. Ancak Samsung Gear VR, Google Cardboard ve Archos VR gibi örnekler aksesuar mantığıyla hareket ederek sanal gözlüklerin düşük maliyetlere sahip olabileceğini de gösterdi. 

Bununla birlikte sanal gözlük alanına dahil olmak isteyen firmaların sayısı da hızla artıyor. Son olarak gündeme gelen firma ise Microsoft oldu. Firmanın sanal gözlüğünün son aşamada olduğu belirtiliyor.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre sanal gözlük prototipi hazır durumda ve geliştiricilere dağıtımı gerçekleşti. Firma geliştiricilerin kısa süre içerisinde gözlüğe uygun olarak uygulamalar geliştirmesini bekliyor. Projeyi Surface tabletini tasarlayan ekip yürütüyor. 

Firmanın ağırlıklı olarak Xbox One oyun geliştiricileri ile çalıştığı ve muhtelemen sanal gözlüğün ilk etapta Xbox One ile uyumlu olacağı tahmin ediliyor. Microsoft'un Haziran ayındaki E3 fuarına gözlüğü yetiştirmeye çalıştığı belirtilirken, gelecek yıl itibariyle de hacimli üretime geçeceği ifade ediliyor. 

Gear VR veya Cardboard gibi ucuz yollu alternatiflerden ziyade Microsoft'un Oculus Rift veya Project Morpheus gibi ürünlere raikp olmak istediği konuşuluyor. Ancak bu şekilde sanal gözlüğün tüketici ilgisinden mahrum kalması ihtimali var. 

http://www.t3.com/news/microsoft-joins-oculus-and-sony-in-the-vr-race Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IcyTea Lemon 4 yıl
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crower74 4 yıl
Surface ekibi hazırlıyor ise bu hiçbir zaman Türkiye'de satışı olmayacak anlamına geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
bu adamlar xbox ı nasıl bu kadar başarılı yaptı anlamış değilim gerçi yeni nesilde tökezlediler


microsoft herhalde pazarlama da hep başarısız olan, tüketicinin gerçekte ne istediğini hiçbir zaman anlamyacak bir firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
rekabetten iyi netice gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl
microsoft insanlarin ne istedigini, ihtiyaclarini anlamada sorunlu bir firma. trend olusturamamasi hep bu yuzden. xbox dan sonra microsoftun yenilik olarak getiripde hit olan bir calismasi varmi. benim aklima gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
480p 720p 1440p modelleri çıkmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 4 yıl
Surface ekibi hazırlıyorsa yandık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Microsoft tanıtım ve trend oluşturma açısından kısır bir firma dolayısıyla en iyi sistem olsa da tutmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Tutmaz,olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
bir cisim yaklaşıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Murphy 4 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
bir cisim yaklaşıyor

Hocam tam dicektim sen demissin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
362 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper Nirvana D900 "Oyuncu Bilgisayarı" Video İnceleme 4 yıl iPhone'unuzun pil süresini uzatın "DH Özel video" 4 yıl Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim