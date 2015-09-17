Microsoft dinamik bir API tespit teknolojisi üzerinde çalışıyor

Günümüzde yazılımcılar için API olarak isimlendirdiğimiz uygulama programlama arayüzleri oldukça önem taşıyor. İki yazılım ve/veya veritabanı arasında hızlı ve sorunsuz bir iletişimin sağlanmasını amaçlayan bu yapılar zaman zaman problemlere yol açıyordu.





Belirli bir API'yi kullanmaya programlı uygulamalar eğer bu API sistemde yer almıyorsa sıkıntı yaşıyordu. Geliştirici bu yüzden sürekli kodların içerisinde uygulamayı farklı API'lere yönlendirecek senaryolar hazırlamak zorunda kalıyordu.





Microsoft bu soruna odaklanarak yazılım geliştiricilerin işini biraz daha kolaylaştırmak amacıyla yeni bir çözüm geliştirmiş durumda. Dinamik API tespiti adını taşıyan bu yeni teknoloji birbirine benzer olan ve aynı görevleri yerine getiren API'leri grupluyor. Bir uygulama gerekli olan API'yi bulamazsa bu kez grup içerisinde benzer bir API'ye yönlendiriliyor ve bunu kullanıyor.





Yeni teknoloji sayesinde geliştiriciler tek bir kod satırı kullanarak uygulamasını potansiyel tüm yedek API'lere yönlendirebilecek. Microsoft yeni teknolojiyi Windows 10 işletim sisteminde kullanmaya başladı. Gelecekte geniş bir cihaz desteğinin sağlanacağı ifade ediliyor.





Şimdilik bu yeni teknoloji büyük bir avantaj sağlamıyor çünkü Windows 10 sistemleri aynı API desteğini barındırıyor. Windows 10 sonrasındaki sürümlerde ise geliştiriciler artık Windows 10'da olmayan bir API'yi sonraki sürümde bulabilecek ve zaman kazanmış olacak. Bu teknolojinin Windows 10 mobil için de avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

http://www.tomshardware.com/news/microsoft-dynamic-api,30093.html