Microsoft doğruladı: Windows 9 için çalışmalar başladı

Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını bir süre önce tamamlayan ve bu ayın sonlarına doğru kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, bir sonraki adım olarak Windows 9 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığını doğruladı. Bazı Microsoft çalışanlarının Linkedin'deki hesap güncellemeleri, Redmond merkezli şirketin yeni işletim sistemi için kolları sıvadığını ortaya koymuştu. Resmi doğrulama ise Microsoft'un teknoloji sorumlusu James Akrigg'den geldi.

İngiltere'deki Misco Expo 12 etkinliğine katılan Akrigg, Windows 8'le ilgili soruları yanıtlarken,Windows 8'le mükemmeliğe erişmediklerini ve Windows 9 için çalışmalara başaldıklarını ifade etti. Henüz resmi herhangi bir olmasa da Windows 8'in piyasa başarısı ve çıkacak Hizmet Paketleri, Windows 9'un gelişim süreci hakkında bizlere fikir vermiş olacak. Windows Vista'nın bekleneni verememesi üzerine Microsoft sadece 18 ay gibi bir sürede Windows 7 çalışmalarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmişti. Windows 7'den üç yıl sonra şimdi Windows 8 için beklentiler sona yaklaşırken, Windows 9'un en azından önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pazara giriş yapması şu an için pek beklenmiyor.

Konuya hakim kaynaklar, Microsoft'un Windows Blue kod adlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını dile getirse de, bunun Windows 8 üzerine gelecek ilk büyük güncelleme paketi olabileceği de konuşulmuyor değil. Modern arayüz başta olmak üzere çok sayıda yenilik içeren, ayrıca başlat butonu gibi bir ikona veda eden Windows 8'in geleneksel bilgisayarlara ek olarak tabletlere yönelik açılımının pazarda nasıl bir etki yaratacağını ay sonu itibariyle görmeye başlayacağız. Bu geçiş sürecinde pek çok sistem üreticisi de belli tarihlerde satın alınmış bilgisayarlar için ücretsiz veya 29TL karşılığında Windows 8'e geçiş sağlayacak.



