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Microsoft doğruladı: Windows 9 için çalışmalar başladı

6 yıl
5,7b
1
97
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını bir süre önce tamamlayan ve bu ayın sonlarına doğru kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, bir sonraki adım olarak Windows 9 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığını doğruladı. Bazı Microsoft çalışanlarının Linkedin'deki hesap güncellemeleri, Redmond merkezli şirketin yeni işletim sistemi için kolları sıvadığını ortaya koymuştu. Resmi doğrulama ise Microsoft'un teknoloji sorumlusu James Akrigg'den geldi.
İngiltere'deki Misco Expo 12 etkinliğine katılan Akrigg, Windows 8'le ilgili soruları yanıtlarken,Windows 8'le mükemmeliğe erişmediklerini ve Windows 9 için çalışmalara başaldıklarını ifade etti. Henüz resmi herhangi bir olmasa da Windows 8'in piyasa başarısı ve çıkacak Hizmet Paketleri, Windows 9'un gelişim süreci hakkında bizlere fikir vermiş olacak. Windows Vista'nın bekleneni verememesi üzerine Microsoft sadece 18 ay gibi bir sürede Windows 7 çalışmalarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmişti. Windows 7'den üç yıl sonra şimdi Windows 8 için beklentiler sona yaklaşırken, Windows 9'un en azından önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pazara giriş yapması şu an için pek beklenmiyor. 
Konuya hakim kaynaklar, Microsoft'un Windows Blue kod adlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını dile getirse de, bunun Windows 8 üzerine gelecek ilk büyük güncelleme paketi olabileceği de konuşulmuyor değil. Modern arayüz başta olmak üzere çok sayıda yenilik içeren, ayrıca başlat butonu gibi bir ikona veda eden Windows 8'in geleneksel bilgisayarlara ek olarak tabletlere yönelik açılımının pazarda nasıl bir etki yaratacağını ay sonu itibariyle görmeye başlayacağız. Bu geçiş sürecinde pek çok sistem üreticisi de belli tarihlerde satın alınmış bilgisayarlar için ücretsiz veya 29TL karşılığında Windows 8'e geçiş sağlayacak. 


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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Facia diyen arkadaslar, Windows xp ye 8 teması yükleyip denedi sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +15
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SysEdit 6 yıl
Zaten belliydi windows 8' in bir ara form olduğu... Esas işletim sistemi windows 9 ve ben o çıkana kadar windows 7 den vazgeçmeyi düşünmüyorum...
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Batuist 6 yıl
iddia ediyorum windows 8 masaüstü PClerde windows7nin yaptığı etkiyi yapamayacak ve yeni bir vista olacak... ama tabletlerde ise tam aksi bir etki yaratıp devrim yapacak... win8 dokunmatik ekranların özellikle tablerin işletim sistemi olarak tasarlandı. çünkü 24 inç dokunmatik ekranınız dahi olsa kolunuzu sürekli oradan oraya çalıştırmak bir süre sonra çok zahmetli bir iş oluyor ve yaşadığım tecrübede artık klavye ve mouse'u arar olmuştum.. o yüzden microsoft windows9da sanırım bu eksikliği giderecektir diye düşünüyorum... ekranınız dokunmatik dahi olsa ekranda kolunuzu sürekli oradan oraya gezdirmektense klavye ve mouse ile işlemlerinizi çok daha rahat bir şekilde yaptığnızı o zaman daha iyi anlıyorsunuz.. o yüzden windows8 masaüstlerinde windows7deki kadar yaygın bir kullanım alanı bulamayacaktır.. windows8in kullanımı yeni PClerin satışı ile artacaktır çünkü windows7den geçeceklerin sayısı o kadar fazla olmayacaktır diye düşünüyorum...
iddia ediyorum windows 8 masaüstü PClerde windows7nin yaptığı etkiyi yapamayacak ve yeni bir vista olacak... ama tabletlerde ise tam aksi bir etki yaratıp devri...
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DH Misafiri 6 yıl
Windows 8, NT 6x'in son işletim sistemi. 2015/2016'da çıkacak olan Windows, büyük ihtimalle NT 7 temelli olucak. Ya da NT 7.0 değil de farklı bir adı da olabilir.
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cats.in.the.cradle 6 yıl
Microsoft's next Windows Blue test build said to be a public preview
zdnet.com/...
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melikulupinar 6 yıl
O görüntü gerçekten Win9 ise demek ki Win8 kullanmayacağım. Win7 beni baya idare eder.

Evet ben bir Başlat butonu ve ekrana doldurduğum ikonlar bağımlısıyım. Ne yapayım burda atlayacak köprü yok.

Görüntüdeki gibi başlat varsa bekleriz bakalım. Dokunmatik telefona bile alışamayıp gene tuşluya dönmüş bir zat olarak.
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deneme1 6 yıl
Win 8 bu kadar eleştiriliyorsa win 9 için çalişması normaldir.
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thanatos13 6 yıl
2-3 yil sonra windows diye birsey kalmazsa o zaman gorun siz
s
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Emyn1907 6 yıl
windows vista = windows 8
Forza Windows 7 x64
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oktayakgoz 6 yıl
Yahu siz isletim sistemi yazmak 3 5 aylik bir sey mi saniyorsunuz. 1 kere wu den geri bilditmrim biriktirilecek vs vs vs bugun baslasa 3 senede gelmez. Forumda o kadar zaman harciyonuz hic mi anlamiyorsunuz
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Salinas 6 yıl
windows yapacaklarına internet exp düzeltselerdi.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
W7 harika.
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Le7els 6 yıl
w8 ilk çıktıgında kullandım w7yle hız olarak çok fark var. Sadece başlat menüsü bozuyor.
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Coca-Cola 6 yıl
Dunyanin en onde gelen bilisim ulkesi Turkiye'nin sevgili insanlari begenmemis bu haberi, microsoft a soyleyelim hemen calismalari iptal etsinler. Plan program vizyon ne demek, turkiyede bunlar bilinmiyor.

Hele chip dergisine koptum. Sen kimsin birader, hicbir sey uretememis, lisans odeyerek magazin yayinlayan, haberini bile hazir elde eden dergisin. Sanki bana otorite.
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Paul Klee 6 yıl Coca-Cola
Coca-Cola

Dunyanin en onde gelen bilisim ulkesi Turkiye'nin sevgili insanlari begenmemis bu haberi, microsoft a soyleyelim hemen calismalari iptal etsinler. Plan program vizyon ne demek, turkiyede bunlar bilinmiyor.

Hele chip dergisine koptum. Sen kimsin birader, hicbir sey uretememis, lisans odeyerek magazin yayinlayan, haberini bile hazir elde eden dergisin. Sanki bana otorite.

Adamlar durmadan çalışıyor ve kazanıyor. Bizim insanımıza ters bu tabi ki.
Yorumuna güldüm bu arada
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Cartoon 6 yıl
Çok sık sürüm güncellemelerini doğru bulmuyorum açıkçası.
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Narthyard 6 yıl
Bir iyi bir kötü gidiyor. 7 iyiydi, 9 da iyi olacaktır muhtemelen.
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baris_55 6 yıl
Batuist
iddia ediyorum windows 8 masaüstü PClerde windows7nin yaptığı etkiyi yapamayacak ve yeni bir vista olacak... ama tabletlerde ise tam aksi bir etki yaratıp devrim yapacak... win8 dokunmatik ekranların özellikle tablerin işletim sistemi olarak tasarlandı. çünkü 24 inç dokunmatik ekranınız dahi olsa kolunuzu sürekli oradan oraya çalıştırmak bir süre sonra çok zahmetli bir iş oluyor ve yaşadığım tecrübede artık klavye ve mouseu arar olmuştum.. o yüzden microsoft windows9da sanırım bu eksikliği giderecektir diye düşünüyorum... ekranınız dokunmatik dahi olsa ekranda kolunuzu sürekli oradan oraya gezdirmektense klavye ve mouse ile işlemlerinizi çok daha rahat bir şekilde yaptığnızı o zaman daha iyi anlıyorsunuz.. o yüzden windows8 masaüstlerinde windows7deki kadar yaygın bir kullanım alanı bulamayacaktır.. windows8in kullanımı yeni PClerin satışı ile artacaktır çünkü windows7den geçeceklerin sayısı o kadar fazla olmayacaktır diye düşünüyorum...

XP o sırada delik deşik iken vista uac ile de fark atıyordu.
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modifci 6 yıl
Daha kullanmadan kötülemişsiniz w8 i w7 kat kat daha hızlı açılıp kapanan görselliği her türlü w7 den daha iyi olan bir işletim sistemi w8

Metroyu kötülüyorsunuz ben kullanmam diyorsunuz ama ben metrodan çok nadir dışarı çıktım o da program kurmak için

Okumayanlar için özet:Bilip bilmeden yorum yapmayın
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SysEdit 6 yıl
Burda kullanmadan yorum yapacak kimse olacağını zannetmiyorum herkes bilgisayar kurdu...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Teknoloji'nin duracağı yok.
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Windows 8 i muhtemelen taşınabilir cihazlar için ürettiler. Sırf tablet ve pocket pc lerde dokunmatik kullanılabilsin diye. Yoksa çok uğraştırıyor.
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DARTH_BLACK 6 yıl
win 8 daha çok tablet-telefon pazarı için üretildi ama bilgisayarlar içinde entegre edildi.microsoftun amacı tabletlerinde ve telefonlarında win8 kullananların kendi şahsi bilgisayarlarındada yabancılık çekmeden entegrasyonlu çalışmasını sağlamakdı,win 8 bunun için üretildi.elbette başda sıkıntılar olacak zira alışkanlıkları bırakmak gerçekten çok zor,win 7 güncel teknolojiyi iyi kullandığında ve xp arayüzüne farklıda olsa çok benzediğinden şuan tercih edilen tek işletim sistemi gibi duruyor ama win9 un tamamiyle bilgisayar odaklı bir işletim sistemi olacağını düşünüyorum ben.win 8 ise uzunca bir süre tablet yada telefon pazarında tutunacakdır.
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