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Microsoft durgun giden pazara rağmen kar etmeye devam ediyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft durgun giden pazara rağmen kar etmeye devam ediyor

Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkış sürecinde PC pazarındaki durgunluğa yakalanan Microsoft o günden bu yana yeni sürümün kullanım oranını ancak yüzde 14'e çekebilmişti. Kullanıcıların Windows 7 ve Windows XP sürümlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu ekosistemde satış geliri elde etmek zorlanan Microsoft bununla birlikte kar etmeye devam ediyor. 

Firmanın yılın ikinci çeyrek bilançosuna baktığımızda toplam gelirin 23.38 milyar dolar olduğu görülüyor. Firmanın aynı zamanda mali yılı da 30 Haziran itibariyle sona erdiği için toplam yıldaki geliri 86.8 milyar dolar oldu.

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alan Microsoft ağır bir fatura ödemek zorunda kalsa da ortaya çıkan maliyet ağırlıklı olarak üçüncü çeyrek bilançosuna yanısyacak. Nokia'nın mobil cihaz bölümü halen zarar ediyor ve 2 milyar dolar gelire karşın 690 milyon dolar zarar elde edildi. 

Microsoft'un bu çeyrekteki faaliyet karı 6.5 milyar dolar, yıl genelindeki faaliyet karı ise 27.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Microsoft'un kar etmesinin en büyük sebebi ise Office 365 gibi bulut altyapısı üzerinden kurumlara sattığı hizmetlerin gelirleri gösteriliyor.

Firmanın son çeyrekte 1 milyon yeni Office 365 abonesi kazandığı belirtilirken toplam abone sayısı 5.6 milyon oldu. Bing arama motoru da gelirini yüzde 40 artırdı. 

Firmanın çiçeği burnunda tableti Surface Pro 3 409 milyon dolar gelir getirdi. Xbox One oyun konsolu ise 1.1 milyondan fazla satıldı. Windows 8 satışları yüzde 9 düşerken, Windows 8 Pro satışları yüzde 11 artış gösterdi. 

Büyük yatırımlara rağmen özellikle satış sürecinin etkisiyle Lumia akıllı telefonlarının satış rakamı 5.8 milyona kadar geriledi. Asha ve Nokia X gibi diğer cihazlar da toplamda 30.3 milyon adet satış yaptı.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-posts-positive-earnings-for-its-fiscal-4th-quarter-cloud-services-the-primary-driver_id58502 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 4 yıl
Win 7 gibi bir sistem yapamadıktan sonra gerisi boş, insanlara bunu kullanacaksın diye diretirsen olacağı budur.
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PowerPC 4 yıl
Ne satıyor muş bu Office 365 bulutta. Hayret nerden geliyor bu kadar KÂR
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blnt4 4 yıl
zenginin malı züğürdün çenesini yorar
kopyala yapıştır haber yapılacağına insanlara diğer işletim sistemlerinin tanıtımını yapsanız daha güzel olmazmı. ballandıra ballandıra anlattığınız yazının haber niteliği nedir? yazılım veya donanımda ne gibi bir yanilik getiriyor?
madem her zaman fiyat performans tavsiye ediyorsunuz bilgisayarlarını sadece internet amaçlı kullananlara neden bedava işletim sistemlerini tanıtmıyorsunuz.
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Xtrud 4 yıl
18.000 adam çıkar,oyun stüdyosu kapat,projeleri ve proje argelerini sonlandır,ikramiye verme BlackBerryde kar eder yani.
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Basteryus 4 yıl
Lumia satış rakamları çeyrek dönemi değil 2 aylık dönemi içeriyo(25 Nisan - 30 Haziran), yani Microsoft'a devrinin tamamlanmasından itibaren olan süre. Yani satışlarda düşme var veya yok denemez. Ve her zamanki gibi haberde belirtilmeyen bir eksik!
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Piyasa ve son kullanıcı analizi yapmıyorlar.

Buna rağmen kar etmeleri başarı.

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redbest 4 yıl
Bizi apple'ın vahşi egosuna mahkum etmediğin için teşekkürler Microsoft. Allah daha çok versin.
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assasin34 4 yıl
microsoft cok geride kaldi.ozellikle mobil alaninda cok cok gec kaldi.ben zannetmiyorum bu gidisle ios yada android'i yakalayacagini..
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arkadasx 4 yıl
Windowsphone kullanıcısı olarak diyorum ki umarım microsoft batar.
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HeavyClocker 4 yıl arkadasx
arkadasx

Windowsphone kullanıcısı olarak diyorum ki umarım microsoft batar.

Sen beğenmiyorsun diye bir şirket batmalı mı?Eğer olur da Microsoft batarsa çoğu sektörde rakip azalacağı/kalmayacağı için olan yine tüketiciye olur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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darkest earth 4 yıl arkadasx
arkadasx

Windowsphone kullanıcısı olarak diyorum ki umarım microsoft batar.

Pişman olursun işte ona. Libre office ve Linux kullanmak istersin herhalde.
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