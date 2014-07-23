Microsoft durgun giden pazara rağmen kar etmeye devam ediyor





Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkış sürecinde PC pazarındaki durgunluğa yakalanan Microsoft o günden bu yana yeni sürümün kullanım oranını ancak yüzde 14'e çekebilmişti. Kullanıcıların Windows 7 ve Windows XP sürümlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu ekosistemde satış geliri elde etmek zorlanan Microsoft bununla birlikte kar etmeye devam ediyor.





Firmanın yılın ikinci çeyrek bilançosuna baktığımızda toplam gelirin 23.38 milyar dolar olduğu görülüyor. Firmanın aynı zamanda mali yılı da 30 Haziran itibariyle sona erdiği için toplam yıldaki geliri 86.8 milyar dolar oldu.





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alan Microsoft ağır bir fatura ödemek zorunda kalsa da ortaya çıkan maliyet ağırlıklı olarak üçüncü çeyrek bilançosuna yanısyacak. Nokia'nın mobil cihaz bölümü halen zarar ediyor ve 2 milyar dolar gelire karşın 690 milyon dolar zarar elde edildi.





Microsoft'un bu çeyrekteki faaliyet karı 6.5 milyar dolar, yıl genelindeki faaliyet karı ise 27.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Microsoft'un kar etmesinin en büyük sebebi ise Office 365 gibi bulut altyapısı üzerinden kurumlara sattığı hizmetlerin gelirleri gösteriliyor.





Firmanın son çeyrekte 1 milyon yeni Office 365 abonesi kazandığı belirtilirken toplam abone sayısı 5.6 milyon oldu. Bing arama motoru da gelirini yüzde 40 artırdı.





Firmanın çiçeği burnunda tableti Surface Pro 3 409 milyon dolar gelir getirdi. Xbox One oyun konsolu ise 1.1 milyondan fazla satıldı. Windows 8 satışları yüzde 9 düşerken, Windows 8 Pro satışları yüzde 11 artış gösterdi.





Büyük yatırımlara rağmen özellikle satış sürecinin etkisiyle Lumia akıllı telefonlarının satış rakamı 5.8 milyona kadar geriledi. Asha ve Nokia X gibi diğer cihazlar da toplamda 30.3 milyon adet satış yaptı.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-posts-positive-earnings-for-its-fiscal-4th-quarter-cloud-services-the-primary-driver_id58502