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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı

Satya Nadella ile üzerindeki ölü toprağını atmaya başlayan Microsoft, tarihinin en yüksek hisse değerlemesine ulaştı. 17 yılın rekorunu kıran Microsoft’a dair detaylar yazımızda:
2 yıl
3,1b
1
20
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı
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Yazılım devi Microsoft, özellikle mobil alanda attığı büyük adımlardan aynı oranda geri dönüş alamasa da son dönemde üzerindeki ölü toprağını yıllardır başarılı olduğu alanlara odaklayarak atmaya başlamıştı. Satya Nadella önderliğindeki şirketin geliri, %3 yükselişle 22.3 milyar dolara ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan gelir rakamları, geçen yıl 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu haberin ardından hisseleri hızlıca değerlenen Microsoft, 1999 yılındaki 58.7 dolarlık rakamın ardından tarihinin en yüksek değerlemesine ulaşmış oldu. Microsoft hisseleri, %5.6’lık artış ile 60 dolar barajını aştı. Şirketin net karı ise %11’lik yükseliş ile 6 milyar dolar seviyesine erişmiş durumda. 

Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı
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Satya Nadella ile Gelen Başarı

Yaklaşık 3 yıldır Microsoft’un başında bulunan Satya Nadella, öncesinde Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Çözümler Bölümü Başkanı olarak görev yapıyordu. Microsft’un dünyanın en büyük bulut alt yapılarından birine sahip olmasında CEO’nun çalışmalarının rolü büyük. Özellikle bulut bilişimde geleneksel müşteri odaklı yapıdan Azure’a dönüşümü sağlayan Satya Nadella, CEO koltuğuna oturduktan sonra da adeta bu dönemdeki çalışmalarının ekmeğini yiyor.

Microsoft’tan aylık 1.2 milyon dolar maaş alan Satya Nadella için bu rakama bonuslar ve primler dahil değil. Şirketin gelecek hedeflerini kurumsal ve mühendislik alanlarında yapılacak yenilikçi işlere yönelten CEO, 2018 yılında sadece Azure servislerinden elde edilen gelirin 20 milyar dolar seviyesine ulaşmış olmasını hedefliyor. 


https://www.ft.com/content/d5e60314-9707-11e6-a1dc-bdf38d484582 Yorum Yaz
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sadrag 2 yıl en beğenilen
"Aylık 1.2 milyon dolar"ı okuyunca öncesi ve sonrası koptu bende..
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nicksizayı 2 yıl
Apple+Microsoft türkiyeyi solladı.Biz hala sakız orucu bozar kısmındayız
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1WAUXHALL 2 yıl
microsoft batıyor diyenlere selamlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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wolf silver 2 yıl
Birazcık forexle ilgileniyorum. Acaba Microsoft hisselerini mi satsam
Şuan 59.86 gözüküyor. Düşüşe geçer diyeyim. Altın aldım 2-3 saatte 35 tl kazandım. Pazarteside duruma bakacaz.
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alpalp84 2 yıl
Yatsın, kalksınlar windows a dua etsinler. Tekelciliği sayesinde hemen hemen her PC sahibinde kurulu. Yoksa diğer işlerinden ya zarardalar yada sermayeyi zor kurtarıyorlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Amerikada o kunum icin maasi dusuk bile kalmis.
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ridecymbal 2 yıl
1999-2000 yılındaki bu düşüşün sebebi nedir acaba?
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hexedemical 2 yıl
Adamlar teknoloj yapıp satıyo kazanacak tabi. Bizdede sakız orucu bozmuyo diyolar. Cübbeli Bilim adamlarımız çözmeye çalışıyor.
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suslu76 2 yıl
Maas icin bir kaynak var mi acaba? Financial Times parali uyelik istedi.
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suslu76 2 yıl suslu76
suslu76

Maas icin bir kaynak var mi acaba? Financial Times parali uyelik istedi.

Benim buldugum kaynaklarda hep yillik ucretinin o kadar oldugu, ki genelde yillik bazda ucret telafuz ediliyor
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Vay liii şaşırdım nasıl olur
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1WAUXHALL 2 yıl
microsoft batıyor diyenlere selamlar.
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Cihat_, 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof
microsoft batıyor diyenlere selamlar.

kim batıyor diyor? ben bugüne kadar görmedim
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SEO-Uzmanı 2 yıl
THY 5.5 é gelse hemen alım emri vereceğim :)
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nicksizayı 2 yıl
Apple+Microsoft türkiyeyi solladı.Biz hala sakız orucu bozar kısmındayız
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MonsterMMORPG 2 yıl nicksizayı
nicksizayı

Apple+Microsoft türkiyeyi solladı.Biz hala sakız orucu bozar kısmındayız

sadece oruç ile alakası olmayanlar o kısımda

bizdede teknolojik alanda çalışmalar hızla ilerliyor

tek ihtiyacımız tam bağımsız hale gelmek

bunun içinde terör örgütlerini yok etmemiz şart
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Guest-C302EA147 2 yıl nicksizayı
nicksizayı
Apple+Microsoft türkiyeyi solladı.Biz hala sakız orucu bozar kısmındayız

Sakiz orucu bozar diyenlerle dalga gecenler onlarca sene bir bas ortusu ile ugrastigini unutuyor. Oyle bir takinti haline gelmistirki sehit annesi kapali diye cenaze torenlerine bile alinmamisti. Kucuksundur hatirlataim diye soyledim. Sende onlarin yolundan gidiyorsun zihniyet degismemis.
Iste bunun icin boyle gec kaldik bunlari yapmaya. Son 14 senede yenilikleri yapmaya basladik. Yapanlar ise yine yolunu kesmek istediginiz kisiler.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Ayda milyon dolar alıyor güncellemede milyon bug var.
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