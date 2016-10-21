Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı

Bu haberin ardından hisseleri hızlıca değerlenen Microsoft, 1999 yılındaki 58.7 dolarlık rakamın ardından tarihinin en yüksek değerlemesine ulaşmış oldu. Microsoft hisseleri, %5.6’lık artış ile 60 dolar barajını aştı. Şirketin net karı ise %11’lik yükseliş ile 6 milyar dolar seviyesine erişmiş durumda.
Satya Nadella ile Gelen Başarı
Yaklaşık 3 yıldır Microsoft’un başında bulunan Satya Nadella, öncesinde Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Çözümler Bölümü Başkanı olarak görev yapıyordu. Microsft’un dünyanın en büyük bulut alt yapılarından birine sahip olmasında CEO’nun çalışmalarının rolü büyük. Özellikle bulut bilişimde geleneksel müşteri odaklı yapıdan Azure’a dönüşümü sağlayan Satya Nadella, CEO koltuğuna oturduktan sonra da adeta bu dönemdeki çalışmalarının ekmeğini yiyor.
Microsoft’tan aylık 1.2 milyon dolar maaş alan Satya Nadella için bu rakama bonuslar ve primler dahil değil. Şirketin gelecek hedeflerini kurumsal ve mühendislik alanlarında yapılacak yenilikçi işlere yönelten CEO, 2018 yılında sadece Azure servislerinden elde edilen gelirin 20 milyar dolar seviyesine ulaşmış olmasını hedefliyor.
https://www.ft.com/content/d5e60314-9707-11e6-a1dc-bdf38d484582 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim buldugum kaynaklarda hep yillik ucretinin o kadar oldugu, ki genelde yillik bazda ucret telafuz ediliyor
kim batıyor diyor? ben bugüne kadar görmedim
sadece oruç ile alakası olmayanlar o kısımda
bizdede teknolojik alanda çalışmalar hızla ilerliyor
tek ihtiyacımız tam bağımsız hale gelmek
bunun içinde terör örgütlerini yok etmemiz şart
Sakiz orucu bozar diyenlerle dalga gecenler onlarca sene bir bas ortusu ile ugrastigini unutuyor. Oyle bir takinti haline gelmistirki sehit annesi kapali diye cenaze torenlerine bile alinmamisti. Kucuksundur hatirlataim diye soyledim. Sende onlarin yolundan gidiyorsun zihniyet degismemis.
Iste bunun icin boyle gec kaldik bunlari yapmaya. Son 14 senede yenilikleri yapmaya basladik. Yapanlar ise yine yolunu kesmek istediginiz kisiler.
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