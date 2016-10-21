Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı

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Yazılım devi Microsoft, özellikle mobil alanda attığı büyük adımlardan aynı oranda geri dönüş alamasa da son dönemde üzerindeki ölü toprağını yıllardır başarılı olduğu alanlara odaklayarak atmaya başlamıştı. Satya Nadella önderliğindeki şirketin geliri, %3 yükselişle 22.3 milyar dolara ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan gelir rakamları, geçen yıl 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu haberin ardından hisseleri hızlıca değerlenen Microsoft, 1999 yılındaki 58.7 dolarlık rakamın ardından tarihinin en yüksek değerlemesine ulaşmış oldu. Microsoft hisseleri, %5.6’lık artış ile 60 dolar barajını aştı. Şirketin net karı ise %11’lik yükseliş ile 6 milyar dolar seviyesine erişmiş durumda.

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Satya Nadella ile Gelen Başarı

Yaklaşık 3 yıldır Microsoft’un başında bulunan Satya Nadella, öncesinde Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Çözümler Bölümü Başkanı olarak görev yapıyordu. Microsft’un dünyanın en büyük bulut alt yapılarından birine sahip olmasında CEO’nun çalışmalarının rolü büyük. Özellikle bulut bilişimde geleneksel müşteri odaklı yapıdan Azure’a dönüşümü sağlayan Satya Nadella, CEO koltuğuna oturduktan sonra da adeta bu dönemdeki çalışmalarının ekmeğini yiyor.

Microsoft’tan aylık 1.2 milyon dolar maaş alan Satya Nadella için bu rakama bonuslar ve primler dahil değil. Şirketin gelecek hedeflerini kurumsal ve mühendislik alanlarında yapılacak yenilikçi işlere yönelten CEO, 2018 yılında sadece Azure servislerinden elde edilen gelirin 20 milyar dolar seviyesine ulaşmış olmasını hedefliyor.

https://www.ft.com/content/d5e60314-9707-11e6-a1dc-bdf38d484582