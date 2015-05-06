Microsoft iki yeni amiral gemi Lumia modeli hazırlıyor

Microsoft'un geçen yıl Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın almasından bu yana halen herhangi bir amiral gemi modeli Lumia tanıtılmış değil ve firma alt seviyeden yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Firmanın asıl bombaları Windows 10 için sakladığı konuşuluyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Cityman ve Talkman kod adlı iki model hazırlık aşamasında. Modellerin ortak özelliği 1440x2560 piksel çözünürlük, 20MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3GB RAM olacak.





Cityman modeli biraz daha öne çıkıyor ve Spandragon 810 yongaseti barındırıyor. 5.7 inçlik ekrana sahip olan modelde çıkarılabilir batarya, microSD desteği ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor.





Cityman modelinde ayrıca Continuum desteği de olacağı belirtiliyor. Telefonu monitör-klavye-fare üçlüsüne bağladığınızda bir PC kullanıyor gibi uygulamaları büyük ekranda açabileceğiniz Continuum özelliği yeni bir donanım gerektiriyor. Bu donanım Cityman içerisinde yer alacak.





Talkman modelinde ise 5.2 inçlik ekran ve Snapdragon 808 yongaseti olacak. 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada barındıran Snapdragon 808 yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile geliyor. Bu açıdan model işlemci performansı olarak Snapdragon 810 yongasetinden yer yer daha iyi ancak grafik birimi açısından geride bulunuyor. Ayrıca daha az ısınıyor.





Modellerde buna ek olarak 3 LED'li flaş, ön 5MP çözünürlüğünde kamera ve elbette Windows 10 mobil işletim sistemi olacağı belirtiliyor. Windows 10 işletim sistemi sonbahar aylarına doğru piyasaya çıkacağı için bu modellerin de aynı dönemde tanıtılması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/the-verge-corroborates-cityman-and-talkman-lumia-flagship-rumours-but-add-a-worrying-note/