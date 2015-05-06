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Microsoft iki yeni amiral gemi Lumia modeli hazırlıyor

4 yıl
3b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft iki yeni amiral gemi Lumia modeli hazırlıyor

Microsoft'un geçen yıl Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın almasından bu yana halen herhangi bir amiral gemi modeli Lumia tanıtılmış değil ve firma alt seviyeden yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Firmanın asıl bombaları Windows 10 için sakladığı konuşuluyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Cityman ve Talkman kod adlı iki model hazırlık aşamasında. Modellerin ortak özelliği 1440x2560 piksel çözünürlük, 20MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3GB RAM olacak. 

Cityman modeli biraz daha öne çıkıyor ve Spandragon 810 yongaseti barındırıyor. 5.7 inçlik ekrana sahip olan modelde çıkarılabilir batarya, microSD desteği ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Cityman modelinde ayrıca Continuum desteği de olacağı belirtiliyor. Telefonu monitör-klavye-fare üçlüsüne bağladığınızda bir PC kullanıyor gibi uygulamaları büyük ekranda açabileceğiniz Continuum özelliği yeni bir donanım gerektiriyor. Bu donanım Cityman içerisinde yer alacak. 

Talkman modelinde ise 5.2 inçlik ekran ve Snapdragon 808 yongaseti olacak. 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada barındıran Snapdragon 808 yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile geliyor. Bu açıdan model işlemci performansı olarak Snapdragon 810 yongasetinden yer yer daha iyi ancak grafik birimi açısından geride bulunuyor. Ayrıca daha az ısınıyor. 

Modellerde buna ek olarak 3 LED'li flaş, ön 5MP çözünürlüğünde kamera ve elbette Windows 10 mobil işletim sistemi olacağı belirtiliyor. Windows 10 işletim sistemi sonbahar aylarına doğru piyasaya çıkacağı için bu modellerin de aynı dönemde tanıtılması bekleniyor.  

http://wmpoweruser.com/the-verge-corroborates-cityman-and-talkman-lumia-flagship-rumours-but-add-a-worrying-note/ Yorum Yaz
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yuksek 4 yıl en beğenilen
"Amiral gemisi" diye adlandırılan modeller ebat olarak gemi gibi olmak zorunda mı yahu.
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oktayakgoz 4 yıl
Allahtan microsoft yavaş bir firma. bu haber ilk çıktığından bu yana geçen zamanda telefon üretilip satılabilirdi.
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nayir 4 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

2k saçmalığında vaz geçseler keşke. 1080p gayet yeterli. 2k maliyet arttırıyor ,bataryayı daha çok yiyor , donanımı daha çok zorluyor.

Aynen katılıyorum benim için 720p gayet yeterli ondan kıstığın yerde kameraya ve pile yatırım yap ve işlemcide rahatlıyor hem f/p telefonu ortaya çıkıyor.
olağan_şüpheli2k saçmalığında vaz geçseler keşke. 1080p gayet yeterli. 2k maliyet arttırıyor ,bataryayı daha çok yiyor , donanımı daha ç...
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Never4You 4 yıl
Lumia Microsoft a geçtikten sonra samsung gibi harıl harıl telefon üretmeye başladı bu kadar amiral gemisi ne ya 930 daha bu sene çıkmışken aradan 9 ay bile geçmedi 940 dan bahsediliyordu şimdide bu iki amiral gemisi 1520 de var tabi ki valla samsung u geçtiler bu konuda bak i phone a adamlar 9 ay da 1 yılda bir telefon çıkarıyor en fazla 2 3 oldu telefon aynı boyutları farklı sadece Bi ara renk işine de girdiler ancak bu bile çok fazla değildi kaldı ki bundan vazgeçmiş görünüyorlar bu renkli işinden ondan marjinal bir ürün ve çeşitlerin azlığına rağmen alıcı yelpazesi onun kaç katı kestiremiyorum ben i phone den başka 1 gün önce storelerin önünde sıra bekleyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu bir sıra görmedim.

Kıssadan hisse amiral gemisi 1 tane olur aynı anda 3,5 tane yıllık süreçte 2 den fazla çıkarılması bence kaldırılmaz insanları da ahmak yerine koyuyor aldığı telefon 5 ay sonra sıralamada 1 den 5,6 sıralara gerileyince bunun umursayan insanlar bundan nefret ederler bu kişileri de göz önünde bulundurulması gerekiyor çünkü bu insanlar en büyük ücretsiz reklam elemanlarıdır.
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w_wallace 4 yıl Never4You
Never4You

Lumia Microsoft a geçtikten sonra samsung gibi harıl harıl telefon üretmeye başladı bu kadar amiral gemisi ne ya 930 daha bu sene çıkmışken aradan 9 ay bile geçmedi 940 dan bahsediliyordu şimdide bu iki amiral gemisi 1520 de var tabi ki valla samsung u geçtiler bu konuda bak i phone a adamlar 9 ay da 1 yılda bir telefon çıkarıyor en fazla 2 3 oldu telefon aynı boyutları farklı sadece Bi ara renk işine de girdiler ancak bu bile çok fazla değildi kaldı ki bundan vazgeçmiş görünüyorlar bu renkli işinden ondan marjinal bir ürün ve çeşitlerin azlığına rağmen alıcı yelpazesi onun kaç katı kestiremiyorum ben i phone den başka 1 gün önce storelerin önünde sıra bekleyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu bir sıra görmedim.

Kıssadan hisse amiral gemisi 1 tane olur aynı anda 3,5 tane yıllık süreçte 2 den fazla çıkarılması bence kaldırılmaz insanları da ahmak yerine koyuyor aldığı telefon 5 ay sonra sıralamada 1 den 5,6 sıralara gerileyince bunun umursayan insanlar bundan nefret ederler bu kişileri de göz önünde bulundurulması gerekiyor çünkü bu insanlar en büyük ücretsiz reklam elemanlarıdır.

Windows 10'la birlikte yeni bir telefon sunmak birde markası nokia değilde Microsoft olsun istiyorlar,ondan bu acele haklılık paylarıda var.Yani bir an önce kendi adını yeni işletim sistemiyle göstermek istiyorlar.

ek: Zaten 930/1520 olanların yeni telefona geçmesi pek makul görünmüyor.Ama 920,925,820 vs olanlar belki geçmek istiyecekler.

Bende 930 var,almanyadan aldığım için uyguna geldi belki bu yaz satarım yenisine geçmek için, tabi arada pek fiyat farkı oluşmazsa.Bazı konularda tatmin değilim 930'dan, en başta batarya beni kurtarmıyor,oyun oynamama rağmen.(hergün şarz etmek istemiyorum,çünkü yoğunda kullanmıyorum,oyunda oynamıyorum)
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mgokhanozen 4 yıl
LG'nin yükselmesinin sebebi uygun fiyat yüksek donanımdı. Aynı şekilde Microsoft da bu taktiği uygularsa patlama yapar..
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DH Misafiri 4 yıl
Snapdragon 810 varsa ben yokum arkadaş. Saçmalık ötesi bir işlemci, eli mahkum firmaların kullanacağı bir işlemci. Microsoft bu işlemciyi kullanırsa zaten popüler olmayan sisteme bozuk bir işlemci eklemiş olur. İntel veya nvidia bana daha mantıklı geliyor bu yıl.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
ulan bi bitmediniz yahu 2-3 yıl sonra windowsphone zirvede olcak yok çok akıcı yok bilmem ne burdaki yorumlara güvenip sakın almayın çünkü ben böyle bi hata yaptım evlerden ırak aman aman allah belasını versin katil oluyodum böyle geri kalmış böyle dandik bi işletim sistemi olamaz abi kafayı yiyodum verdiğim parayamı yanayım ettiğim zarara mı berbat gecen 1 ayımamı iphone android kullanan adam katil olur bunda
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köfteciŞakir 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
ulan bi bitmediniz yahu 2-3 yıl sonra windowsphone zirvede olcak yok çok akıcı yok bilmem ne burdaki yorumlara güvenip sakın almayın çünkü ben böyle bi hata yaptım evlerden ırak aman aman allah belasını versin katil oluyodum böyle geri kalmış böyle dandik bi işletim sistemi olamaz abi kafayı yiyodum verdiğim parayamı yanayım ettiğim zarara mı berbat gecen 1 ayımamı iphone android kullanan adam katil olur bunda

Haklı olduğunuz yerler var çok oyun yada uygulama sevenler için yeterli bir sistem değil.Ama temel bir kullanıcı için gayet iyi siz fanatiklere bakmayın.En iyi ihtiyacınızı yine siz bileceksiniz ona göre seçiminizi yaparsınız.Para kolay kazanılmıyor.Ama windowsun şu konuda hakkını yememek lazım giriş seviyesinde kesinlikle lumia
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darkaura 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

ulan bi bitmediniz yahu 2-3 yıl sonra windowsphone zirvede olcak yok çok akıcı yok bilmem ne burdaki yorumlara güvenip sakın almayın çünkü ben böyle bi hata yaptım evlerden ırak aman aman allah belasını versin katil oluyodum böyle geri kalmış böyle dandik bi işletim sistemi olamaz abi kafayı yiyodum verdiğim parayamı yanayım ettiğim zarara mı berbat gecen 1 ayımamı iphone android kullanan adam katil olur bunda

zamaninda mesut cevik "bir platform marketi gelisecek diye alinmaz, gelismis marketi oldugu icin alinir" dediginde kendisini wp dusmani ilan edip nerdiyse linc edeceklerdi. ben boyle fanatiklik gormedim. daha fanatik gruplar illaki var ama telefon gibi uften puften bir seyi bu kadar vatan millet meselesi haline getiren baska bir grup daha olmamistir herhalde.
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JiggySaw 4 yıl
Bonafide
Suanda cebimizde bilgisayara yakın bir şey taşıyoruz ama tam olarak o değil. Benim kastettiğim şey cihazı cebimizden çıkarıp bir tvye ,monitere bağladığımızda pc niyetine kullanabilmek.Küçük kasa gibi yani.

donanimhaber.com/...
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RootUser 4 yıl
Lumia 930 şuan 1600 lira falan.herhalde bunlar 2500-3000 arası olacak.
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mkyb 4 yıl RootUser
altı ok

Lumia 930 şuan 1600 lira falan.herhalde bunlar 2500-3000 arası olacak.

O zaman tıpkı şimdiki gib avucunu yalar. Millet o kadar para verdikten sonra iPhone veya Android amiral gemilerinden birini alır.
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assasin34 4 yıl
yeni windowsphone copleri geliyore.hadi bakalim:-)
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Whippoorwill 4 yıl assasin34
assasin34
yeni windowsphone copleri geliyore.hadi bakalim:-)

Çöp demek için çok erken davranmışsınız.


Önce bir piyasaya çıksın sonra artıları eksileri bir kenara koyulur.
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norton772 4 yıl
darkaura
her ne kadar wp alt modellerde iyi satis yapsada firma imajini amiral gemisi modeller belirler. microsoft ancak diger platformlarda olamayan ozelliklerle donatilmis cok ustun bir amiral gemisi cikartirsa wp yi istedigi noktalara tasiyabilir. oteki turlu rakiplerinin ayni telefonu yaptiginda marketin geride oldugundan pazarin buyumuyor, pazarin buyuk olmadigi icinde marketin gelismiyor. bu sekilde wp ayni kisir dongude kucuk oyuncu olarak kiyida kosede kalmaya devam eder.

donanım önemli ama bence en belirleyici satışlarda marketin gelişmesi.
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darkaura 4 yıl norton772
norton772

darkaura

her ne kadar wp alt modellerde iyi satis yapsada firma imajini amiral gemisi modeller belirler. microsoft ancak diger platformlarda olamayan ozelliklerle donatilmis cok ustun bir amiral gemisi cikartirsa wp yi istedigi noktalara tasiyabilir. oteki turlu rakiplerinin ayni telefonu yaptiginda marketin geride oldugundan pazarin buyumuyor, pazarin buyuk olmadigi icinde marketin gelismiyor. bu sekilde wp ayni kisir dongude kucuk oyuncu olarak kiyida kosede kalmaya devam eder.

donanım önemli ama bence en belirleyici satışlarda marketin gelişmesi.


iste marketin gelismesi icinde wp kullanicisinin sayisinin artmasi gerek. yapilan oyunlari, uygulamalari her farkli platforma hazirlamasi ciddi emek ve maliyet istiyor. kullanici sayisi az olunca her sirket, her gelistirici bu zahmete girmek istemiyor yada cok ugrasmadan basit bir surum cikariyor. kisir dongude burda basliyor. market gelismedigi icin kullanicilar buyuk oranda uzak duruyor, kullanici sayisi yukselmiyor.

androidde ilk ciktiginda durumu ayniydi ama androidin ios dan farkli yeni seyler sundu. dosya paylasimi ve benzeri yerlerde daha genis ozgurluk, tek ureticiye bagli olmadiginda daha yuksek donanimli daha farkli modeller. ve uzun sure ios da olmayan dev buyuk ekranlar. farkli yenilikler sundugundan pazarda hizla zemin kazandi. wp ne yazikki boyle bir sey yok. rakiplerinde olmayipda sadece wp de bulabilceginiz bir fark. bir tek dusun donanimli telefonlarda biraz daha duzgun calismasi var. tek kullanici kazancida burdan geliyor.
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cemus 4 yıl
"2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada barındıran Snapdragon 808 yongaseti Adreno 418 grafik birimi ile geliyor. Bu açıdan model işlemci performansı olarak Snapdragon 810 yongasetinden yer yer daha iyi ancak grafik birimi açısından geride bulunuyor."
Daha iyi mi daha kötü mü kararsız bir cümle olmuş.
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darkaura 4 yıl
Bonafide
telefonlarda windows görüyorum da aklıma acaba 10-15 sene sonra bilgisayarlarımızı cebimizde taşıyabilecek miyiz? sorusu geliyor.

zaten bilgisayarini cebinde tasimiyormusun. akilli telefon dedigin herseyi ile kendi basina bilgisayar. pc satislarinin yillardir can cekismesinin nedeni bu degilmi. tabletlerde dususe gectiler. cunku gelismekde olan ulkelerde insanlar pc ye tablete, telefona ayri para vermektense uygun fiyatli tek bir phaplet telefon alip tum islerini onun uzerinden goruyorlar.
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