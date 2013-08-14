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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ile Google işbirliğinde geliştirilen YouTube uygulaması Windows Phone 8 için yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft ile Google işbirliğinde geliştirilen YouTube uygulaması Windows Phone 8 için yayınladı
Geçtiğimiz dönemde oluşan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle resmi Windows Phone mağazası üzerinden kaldırılan YouTube uygulaması, belirli şartların sağlanması sonucunda Microsoft tarafından yeniden mağaza içerisine eklendi.
Microsoft ile Google işbirliğinde geliştirilen YouTube uygulaması, standart video izleme özelliği yanında kişilerin kendi YouTube sayfalarını düzenlemelerine, farklı oynatma listeleri oluşturmalarına, arama bölümünden farklı kanal ya da kullanıcıların bulunmasına, beğenilen videoların sosyal medya üzerinde paylaşılmasına ve cihazların başlangıç ekranlarına farklı amaçlar için canlı kutucular eklenmesine imkan sağlayabiliyor. Çeşitli videolar arasında reklam gösterebilen uygulama, çocukları zararlı içeriklerden uzak tutabilecek özel bir seçeneği de bünyesinde barındırıyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Microsoft'un YouTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/youtube/dcbb1ac6-a89a-df11-a490-00237de2db9e Yorum Yaz
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insunwetrust 6 yıl
Çevrimdışı dinleme yok. Saydıracağım Google'a. İşletim sistemini herkese açık yapınca kullanıcı dostu olmuyorsun. Ben videoyu ç.dışı dinleyebilmek istiyorum ulan.
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DemirKipi 6 yıl
Reklamları iyi dayamışlar.
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matraxzalim 6 yıl
Uygulama aynı şekilde gelmedi. Google reklamlarla birlikte geldi. Google'ın kaldırma sebebi de buydu zaten.
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hawloo 6 yıl
Bunda yeni bir şey yok ki Microsoft'un yaptığı aynı duruyor.
Google dedi galiba uygulamayı mağazadan ne kadar çok kaldırırsak o kadar Android'e yöneltiriz mantığı yaptı galiba. Uzun zaman sonra aynı şekilde geri dönmesi bunu gösteriyor. Bir kaç özellik işte onları bir haftada yaparlardı. Microsoft da dedi ne kadar android satılırsa o kadar çok para kazanacağız. Nasılsa hepsi wp ye geçecek birde oradan kazanırız. Ohh.
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