Microsoft ile Google işbirliğinde geliştirilen YouTube uygulaması Windows Phone 8 için yayınladı

Geçtiğimiz dönemde oluşan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle resmi Windows Phone mağazası üzerinden kaldırılan YouTube uygulaması, belirli şartların sağlanması sonucunda Microsoft tarafından yeniden mağaza içerisine eklendi.

Microsoft ile Google işbirliğinde geliştirilen YouTube uygulaması, standart video izleme özelliği yanında kişilerin kendi YouTube sayfalarını düzenlemelerine, farklı oynatma listeleri oluşturmalarına, arama bölümünden farklı kanal ya da kullanıcıların bulunmasına, beğenilen videoların sosyal medya üzerinde paylaşılmasına ve cihazların başlangıç ekranlarına farklı amaçlar için canlı kutucular eklenmesine imkan sağlayabiliyor. Çeşitli videolar arasında reklam gösterebilen uygulama, çocukları zararlı içeriklerden uzak tutabilecek özel bir seçeneği de bünyesinde barındırıyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Microsoft'un YouTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/youtube/dcbb1ac6-a89a-df11-a490-00237de2db9e