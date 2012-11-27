Microsoft lisans bedellerinde %15'lik bir fiyat arttırımına gidiyor

Microsoft, mobil iş gücündeki hedefini sebep göstererek, 1 Aralık 2012 itibariyle lisans ücretlerinde %15'lik bir fiyat artırımına gideceğini açıkladı.

http://techcrunch.com/2012/11/26/microsoft-targets-growing-mobile-workforce-with-15-hike-in-corporate-user-licensing-fees/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kullanıcı lisansı ve cihaz lisansında karşımıza çıkacak olan bu fiyat artışında yeni lisans alacak olan kullanıcıları ve lisansını yenileyecek olan kullanıcılar etkilenirken, daha önce lisansını anlaşmalarla koruma altına alan kullanıcılar durumdan etkilenmeyecek. Microsoft'un lisans bedellerinde artışa giderek mobil kullanımın hızla büyüdüğü bir pazardan faydalanmak istemesi oldukça normal karşılanırken, diğer firmalarında Microsoft'un izinden gidip gitmeyeceği şu an için merak konusu.Bing Maps, Core ve Enterprice gibi servisleri de etkileyecek olan bu lisans bedelindeki artışın Microsoft pazarda nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.