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Microsoft lisans bedellerinde %15'lik bir fiyat arttırımına gidiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, mobil iş gücündeki hedefini sebep göstererek, 1 Aralık 2012 itibariyle lisans ücretlerinde %15'lik bir fiyat artırımına gideceğini açıkladı.

Kullanıcı lisansı ve cihaz lisansında karşımıza çıkacak olan bu fiyat artışında yeni lisans alacak olan kullanıcıları ve lisansını yenileyecek olan kullanıcılar etkilenirken, daha önce lisansını anlaşmalarla koruma altına alan kullanıcılar durumdan etkilenmeyecek. Microsoft'un lisans bedellerinde artışa giderek mobil kullanımın hızla büyüdüğü bir pazardan faydalanmak istemesi oldukça normal karşılanırken, diğer firmalarında Microsoft'un izinden gidip gitmeyeceği şu an için merak konusu.

Bing Maps, Core ve Enterprice gibi servisleri de etkileyecek olan bu lisans bedelindeki artışın Microsoft pazarda nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://techcrunch.com/2012/11/26/microsoft-targets-growing-mobile-workforce-with-15-hike-in-corporate-user-licensing-fees/ Yorum Yaz
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vamp 6 yıl en beğenilen
nasıl olsa bizi ilgilendirmiyor ;)

(Türk mantığı. Benzine zam olunca "arabası olan düşünsün"diyen fakat domatesinde zamlanacağını idrak edemeyen insan profili)
nasıl olsa bizi ilgilendirmiyor ;)(Türk mantığı. Benzine zam olunca "arabası olan düşünsün"diyen fakat domatesinde zamlanacağını idrak edemeyen insan...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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bocekgrafik 6 yıl
Harika haber. Az olan korsan kullanımı daha da artırma çabası adına büyük adım, büyük gelişme. Orjinal yazılıma kendini ikna etmiş kişiler için de kararlarını vermelerinde büyük etken olacaktır bu zam.
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acbold 6 yıl
Sadece mobil alandaki yazılımlar ile ilgili yorum yaparsak , umarım zune hd ye dönmez windows 8.Çünkü gerçekten hoş bir işletim sistemi olmuş daha öncekileri düşünürsek şuankisi kat kat daha iyi.Mobil de inceleme fırsatım olmadı fakat başarılı olduğunu düşünüyorum, market uygulama sıkıntısı dışında,buda zamanla düzelecektir.
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keshberfo 6 yıl
drdbre

Her şeyini bir firmaya bağlarsan adamlar değil %15, %75 falan bile yapsa yeniden yapılanma maliyetini göze alamayıp kullanmaya devam edecektir kuruluşlar. Devlet kurumlarındaki lisanslardan bahsetmiyorum bile.Sözün kısası yeni bir kurum vs. işletmeye başlanacaksa diğer alternatif yollar neden düşünülmesin ki.


Alternatif yollarla ilgili destek bulma konusunda yaşanan ciddi sıkıntılar var. Alternatif yazılımlar, gerekli alt yapıyı oluşturabilseler belki MS karşısında ayakta durabilecekler. Ancak Server , Exchange, SQL ve Office uygulamalarının alternatifleri malesef aynı kalitede destek sağlayamıyor. Keza, piyasada alternatif yazılımların desteğini verebilecek firma sayısı da son derece kısıtlı.(çevrenizde Oracle'dan anlayan kaç kişi var ?)(Ya da Linux Server yapılandırması yapabilecek kaç kişi tanıyorsunuz? ) Bu sebeplerden ötürü MS çok daha yaygın ve çok daha fazla kullanıcının tercihidir.

Zam gelecek ürünlerle ilgili ise, ilk mesajımda da yazdığım gibi, kurumsal ürünlere zam gelmekte. Win8 OEM ya da Win8 SL ( ev kullanıcıları ürünleri ), Office Home and Student ( ev kullanıcısı ürünü) gibi HOME versyon ürünlere herhangi bir zam geleceği bilgisi verilmedi.
Exchange - Lync - Access - Office (kurumsal) - Core Cal - Project - SharePoint - Visio - MultiPoint Server - Server Std - System Center - ForeFront - Groove zam gelecek olan ürün aileleridir.
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OverClocK1ng 6 yıl
ama=neden
Kurumsal alanda olacak bu zamlar tahminimce.Son kullanıcı tarafında üreticiler yumuşatabilir lisans farkını , kol gibi kar peşindeler.

Haberi okumadan yorum yapan DonahımHaber ahalisi...
"KULLANICI LİSANSI" ve "cihaz lisansında" karşımıza çıkacak olan bu fiyat artışında...
Yani cep telefonları da artacak, normal ev kullanıcılarının işletim sistemleri falan da...
Lumia 920 de artacak doğal olarak. Phone 8 işletim sistemi de.
Zaten ücretsiz olan Android karşısında ben Windows Phone 8 işletim sistemli cihazları ucuz bile bulmuştum. Normalde içine lisans ta girince daha pahalı olması lazımdı. Demek ki baştan idareten ucuz yapmış. Şimdi giydiriyor fiyat farklarını. Kendisi bilir. Yine satılmamaya başlayınca görürüm o MS u ben...
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drdbre 6 yıl
Her şeyini bir firmaya bağlarsan adamlar değil %15, %75 falan bile yapsa yeniden yapılanma maliyetini göze alamayıp kullanmaya devam edecektir kuruluşlar. Devlet kurumlarındaki lisanslardan bahsetmiyorum bile.
Sözün kısası yeni bir kurum vs. işletmeye başlanacaksa diğer alternatif yollar neden düşünülmesin ki.
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itachi237 6 yıl
simaros
Window tablet hayal oldu

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nurettinaz 6 yıl
Bence zaten olması gereken bu diğer bir kaç marka absürt şeylere patent alırken microsoftun geç kaldığını bile söylemem gerek. Ha bence kınanması gereken bir hareket orası ayrı ama yapacak ne var ki
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ama=neden 6 yıl
Kurumsal alanda olacak bu zamlar tahminimce.
Son kullanıcı tarafında üreticiler yumuşatabilir lisans farkını , kol gibi kar peşindeler.
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JrMaster 6 yıl
çok ucuzudu zaten
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keshberfo 6 yıl
Zam gelecek olan ürünler, genel itibari ile kurumsal ürünlerdir. Birebirde son kullanıcıyı ( ev kullanıcısını ) etkileyecek bir durum söz konusu değildir.
Sunucu ürünleri ve Open lisanslara ağarlıklı olarak zam gelecektir.
Bu zamla birlikte, Exchange , Office, Lync gibi ürünlerin yeni versyonları da piyasaya sürülecektir.
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