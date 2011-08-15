Microsoft mobil cihazlar için kızaklı kapağın patentini alıyor

Son zamanlarda teknoloji medyasının en büyük gündem maddelerinden birisi olan patent davaları gelecekte üreticilerin en büyük dezavantajlarından birisinin patent eksikliği olacağını gösteriyor. Bundan ders alan pek çok firma patent portföyü satın alıyor, portföy şirketleriyle anlaşma yapıyor veya çapraz patent değişimi yoluna gidiyor. Kullanılması düşünülen her teknoloji için mutlaka bir patent alınıyor.





Microsoft da ileride cihazlarında kullanmayı düşündüğü yeni bir mobil kızak teknolojisi için patent başvurusu yapan firmalardan. Patentin konusu “bir mobil iletişim cihazının hareketli yuvası” olarak belirlenmiş.





Biraz geniş bir kapsam gibi görünse de hareket eden ekranın iki aşamalı olarak klavyeyi ortaya çıkarması şeklinde tarif edilebilir. Tasarım grafiklerine bakıldığında iki farklı telefon konsepti göze çarpıyor.





Birisinde kayar ekran önce bir miktar açılarak tuşların bir kısmını kapatıyor bir kısmını ise açıkta bırakıyor. Böylece açıkta kalan tuşlara önemli olan kısayollar eklenerek ekranın tamamen açılması ihtiyacı ortadan kalkıyor. Burada dikkat çeken ön panelin komple değil sadece ekran kısmının hareket ediyor olması. Diğerinde ise kare ekran yukarı kaydırılarak yine iki aşamalı klavyeyi ortaya çıkarıyor.





Mesaj veya metin yazma gibi durumlarda ise ekranın tamamen kaydırılması gerekiyor. Bu tasarım telefona biraz daha estetik katıyor.





Patentin yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Nokia modelleri için kullanılacak olması muhtemel. Çünkü önceki nesil Nokia modellerinde bu tarz açılır kapaklı olanları mevcuttu.