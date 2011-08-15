Microsoft mobil cihazlar için kızaklı kapağın patentini alıyor

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Son zamanlarda teknoloji medyasının en büyük gündem maddelerinden birisi olan patent davaları gelecekte üreticilerin en büyük dezavantajlarından birisinin patent eksikliği olacağını gösteriyor. Bundan ders alan pek çok firma patent portföyü satın alıyor, portföy şirketleriyle anlaşma yapıyor veya çapraz patent değişimi yoluna gidiyor. Kullanılması düşünülen her teknoloji için mutlaka bir patent alınıyor.
Microsoft da ileride cihazlarında kullanmayı düşündüğü yeni bir mobil kızak teknolojisi için patent başvurusu yapan firmalardan. Patentin konusu “bir mobil iletişim cihazının hareketli yuvası” olarak belirlenmiş.
Biraz geniş bir kapsam gibi görünse de hareket eden ekranın iki aşamalı olarak klavyeyi ortaya çıkarması şeklinde tarif edilebilir. Tasarım grafiklerine bakıldığında iki farklı telefon konsepti göze çarpıyor.
Birisinde kayar ekran önce bir miktar açılarak tuşların bir kısmını kapatıyor bir kısmını ise açıkta bırakıyor. Böylece açıkta kalan tuşlara önemli olan kısayollar eklenerek ekranın tamamen açılması ihtiyacı ortadan kalkıyor. Burada dikkat çeken ön panelin komple değil sadece ekran kısmının hareket ediyor olması. Diğerinde ise kare ekran yukarı kaydırılarak yine iki aşamalı klavyeyi ortaya çıkarıyor.
Mesaj veya metin yazma gibi durumlarda ise ekranın tamamen kaydırılması gerekiyor. Bu tasarım telefona biraz daha estetik katıyor.
Patentin yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Nokia modelleri için kullanılacak olması muhtemel. Çünkü önceki nesil Nokia modellerinde bu tarz açılır kapaklı olanları mevcuttu.
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Milletin amacı laf olsun torba dolsun, okuyan bile yok haberi.
İleriki yıllarda artık yeni bir firma piyasaya girip ürün çıkartmak istese neye uğradığını şaşıracak, bir bakım tekelcilik oluşacak. Tabii tamamiyle neyin patentini aldıklarını araştırmadan laf söylemek doğru değil, gerçekten bir çalışma sonucu kullanımda çok fark yaratan bir tuş icat eder birisi, ya da farz-i misal tuşun ömrü üretim teknolojisinden dolayı çok uzundur (ki standart tuşların da ömrü yeterli olduğundan buna kimse pantent yatırımı yapmaz) o zaman patent almak mantıklı olabilir.
Şimdi microsoft iki kademeli kayar kapak sistemini almış olsun, birisi de gelip üç kademeliyi alır, tek kademeli zaten birine ait belki de. Yeni piyasaya girecek adam bu böyle giderse en az 15 kademeli mi yapmak zorunda. Haberdeki gibi iş sadece kademeli kapağın patentini almak ise bu öyle müthiş bir buluş değil ki. Tek kademelisi olan ve düşünülen birşeyi adamlar bir arttırıp patent alıyor gibi duruyor.
Eğer günümüz bilişim sektöründeki bu patent savaşları beyaz eşyada falan da bu kadar kıyasıya olsa bilmiyorum buzluk bölmesi alt tarafta olan birçok farklı buzdolabı bulabilir miydik? Ya da hatta 4 tekerlek kullanan ilk araba ben 4 tekerin patentini alıyorum diğerleri farklı sayıda yapsın dese ne olacaktı? Birileri çıkıp iki katlı dublex evlerin patenti bana ait, diğer triblex benim diyebilir mi?
Yine dediğim gibi patent içeriği bu kadar olmayabilir sadece o yüzden kesin konuşmamak lazım ama son zamanlarda çıkan patent haberlerinin çoğu 3-5 yaşındaki çocukların kumdan kale yapıp sonra kendisinin ki farklı kalsın diye diğerlerine yaptırmamasına benzediği için bir kabak tadı veriyor.
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