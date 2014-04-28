"Microsoft" selfie odaklı bir Lumia akıllı telefonu hazırlıyor olabilir.





Son dönemin en popüler konularından birisi haline gelen ve kişinin kendi fotoğrafını çekme eylemini ifade eden Selfie, akıllı telefon sektörüne de etki etmeye başladı. Üreticiler artık ön kameraya daha fazla önem veriyor.





HTC One M8 modelinde 5MP çözünürlükte ön kamera, ZTE Nubia X6 modelinde 13MP çözünürlükte lensli ön kamera derken Microsoft'un da yeni bir model hazırlığında olduğu iddia edildi.





Firmadan elde edilen bilgilere göre Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonraki süreçte ilk Windows Phone 8.1 cihazı ön kamera yetenekleri ön pana çıkan bir Lumia cihazı olacak. 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilen Superman kod adlı cihazın 5MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacağı ifade ediliyor.





Microsoft'un Selfie tutkunlarına yönelik bir takım ön kamerasına bir takım optimizasyonlar yapması beklenen Superman kod adlı cihaz muhtemelen yılın ikinci yarısında tüketiciler ile buluşacak. Aynı dönemde Microsoft'un bir amiral gemi Lumia ve bir orta seviye Lumia cihazı daha tanıtacağı konuşuluyor.





Microsoft'un Nokia'yı satın alması sonrasında cihazlarda nasıl bir isimlendirme yapacağı belirsiz. Mobil cihaz bölümünü Microsoft Mobile olarak isimlendiren firmanın bu ismi cihazlarında kullanmayacağı dile getiriliyor.

http://www.theverge.com/2014/4/28/5660722/nokia-superman-windows-phone-features