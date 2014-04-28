Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, selfie odaklı bir Lumia akıllı telefonu hazırlıyor olabilir

5 yıl
280
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, selfie odaklı bir Lumia akıllı telefonu hazırlıyor olabilir

 Son dönemin en popüler konularından birisi haline gelen ve kişinin kendi fotoğrafını çekme eylemini ifade eden Selfie, akıllı telefon sektörüne de etki etmeye başladı. Üreticiler artık ön kameraya daha fazla önem veriyor.

HTC One M8 modelinde 5MP çözünürlükte ön kamera, ZTE Nubia X6 modelinde 13MP çözünürlükte lensli ön kamera derken Microsoft'un da yeni bir model hazırlığında olduğu iddia edildi. 

Firmadan elde edilen bilgilere göre Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonraki süreçte ilk Windows Phone 8.1 cihazı ön kamera yetenekleri ön pana çıkan bir Lumia cihazı olacak. 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilen Superman kod adlı cihazın 5MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacağı ifade ediliyor.

Microsoft'un  Selfie tutkunlarına yönelik bir takım ön kamerasına bir takım optimizasyonlar yapması beklenen Superman kod adlı cihaz muhtemelen yılın ikinci yarısında tüketiciler ile buluşacak. Aynı dönemde Microsoft'un bir amiral gemi Lumia ve bir orta seviye Lumia cihazı daha tanıtacağı konuşuluyor.

Microsoft'un Nokia'yı satın alması sonrasında cihazlarda nasıl bir isimlendirme yapacağı belirsiz. Mobil cihaz bölümünü Microsoft Mobile olarak isimlendiren firmanın bu ismi cihazlarında kullanmayacağı dile getiriliyor. 

http://www.theverge.com/2014/4/28/5660722/nokia-superman-windows-phone-features Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 5 yıl en beğenilen
Vay arkadaş Nokia yerine Microsoft oldu artık inanamıyorum.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl canguler917
Lumia 520/525-620-720-820-920/925-930-1020-1320-1520 her segmentte cihaz var zaten.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tzlc76 5 yıl
" ZTE Nubia X6 modelinde 13MP çözünürlükte lensli ön kamera derken Microsoft'un da yeni bir ... " çözünürlüğün lense bağlı olduğunu da öğrendik bakalım daha neler öğreneceğiz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
selfiye özel telefon olmaz. her telefonda adam gibi ön kamerası olması lazım artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Ön kamera 41 mp arka kamera 2 mp olur ahanda buraya yazıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
oscar'larda Ellen'ın note3'le çektirdiği selfie'nin ezikliği bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Niklaus1864 5 yıl
Hahah arkadaş başlığa çok güldüm :D Selfie odaklı telefon :D Bir zamanlar ayna karşısı çekilen fotoğraflar tepeden kendini çekenler vardı onlar içinde telefon çıkarsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cübbeli gandalf 5 yıl
Ne çıkaracaklarını şaşırdılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 5 yıl
adamlar her gün yeni telefon çıkarmaktan bıkmadı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Nokia 1020 kullanıcısıyım eğer uygulama düşkünüyseniz bu platformun 1yılıdaha var aldıktan sonra pişman olmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Microsoft, Nokia ismini değiştirmekle hata yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 5 yıl
Ön kamera odaklı? == Selfie Odaklı?
Selfie çekmek? == Kendini çekmek?
Var olan Türkçe kelimeleri değiştirmeye çalışmak. Hele ki Türkçe kullanımı daha kolayken.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl
Şu saçmalık nereden çıktı anlamıyorum. Ne selfieymiş...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 5 yıl
microsoft önce her segmente telefon çıkarsında ondan sonra selfie telefonu falan düsünsün
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl canguler917
Lumia 520/525-620-720-820-920/925-930-1020-1320-1520 her segmentte cihaz var zaten.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl canguler917
canguler917
microsoft önce her segmente telefon çıkarsında ondan sonra selfie telefonu falan düsünsün

Biri bir furya başlatıyor sonra bütün yorumlarda görür oluyoruz. Önce şunu yap sonra bunu yap tarzı yorumlar sıkıcı olmaya başladı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 5 yıl canguler917
canguler917

microsoft önce her segmente telefon çıkarsında ondan sonra selfie telefonu falan düsünsün

Daha nereye çıkarıcak yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 5 yıl
Kamerasına toz kaçar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
"Microsoft" selfie odaklı bir Lumia akıllı telefonu hazırlıyor olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
280 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar! 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim