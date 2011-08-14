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Microsoft ses tanıma teknolojisini Windows 8 ve sonraki ürünlerine entegre ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iOS 5 sürümünde ses tanıma teknolojisinin imkanlarından faydalanacağının ortaya çıkmasının ardından Mİcrosoft’un da benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı açıklandı.

ZDNET’in Microsoft’un resmi bloglarından birine dayanarak verdiği haberinde firmanın Tellme mühendislik ekibinin ses tanıma yazılımını kendi portfolyolarına eklemek için çalıştıkları bildiriliyor. Microsoft yeni teknolojisini Windows 8 işletim sistemi, Bing arama motoru, Windows Phone, Xbox ve Azure gibi pek çok hizmetine entegre etmeyi planlıyor.

Microsoft’un Windows Phone Mango güncellemesinde zaten sesten metine veya metinden sese transfer yapabilen bir fonksiyonun olduğu biliniyor. Ancak Tellme ekibinin kıdemli şefine göre HTML 5 ses etiketleme avantajıyla konuşma kabiliyetine sahip Windows 8 uygulamaları geliştirmek mümkün.

Tellme ekibi sohbete dayalı konuşma, sesle sosyal ağları sorgulama ve randevu oluşturma gibi fonksiyonları oluşturacak yeterliliğe sahip. Örneğin bir arkadaşınızla  bir yemek için planlanmış bir günde buluşma ile ilgili cümleyi uygulamaya okuduğunuzda teknoloji Facebook gibi sosyal ağlardan arkadaşınızın ismini alıyor, yemek ile alakalı restoranı Bing arama motoru ile buluyor ve bir ajanda etkinliği hazırlayabiliyor.

Tellme ekibi blogunda kişilerin sosyal ve iş bağlantılarını, hoşuna giden ve gitmeyenleri, gizlilik özelliklerini, onu anlatan metinlerini ve niyetini anlamak gibi kabiliyetleri olan servislerin geleceğe yön vereceğini belirtiyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan sesli kullanıcı arayüzleri günlük görevlerin daha doğal ve sohbete dayalı bir formatta gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Microsoft’un pek çok ürününde kullanılmaya başlanacak bu teknoloji aynı Kinect gibi ilerleyen yıllarda daha fazla kabiliyete sahip olacak. Teknolojinin en önemli özelliği ise bulut depolama sistemini temel alıyor olması.

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DH Misafiri 8 yıl
microsoft bu sefer mango ile başaracak çok hızlı ve sorunsuz bi işletim sistemi geliştirmişler
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sdelta 8 yıl
sahoron
Arkadaşlar bu android yarı linux yani kodları cogunlukla lınux kodları. Peki Windows phone 7nin kod türü nedir? Yoksa pcdeki gibimi? :D

Microsoft .NET Framework' ü üzerinde çalışıyor. PC de kullanılan framework ün hafif hali diyebiliriz. Windows üzerinde program yada web sitesi geliştirdiğin c# ve vb.net dilleriyle direk Windows Phone 7 üzerinde de uygulama yazabiliyorsunuz.
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techraven 8 yıl
Beklenen gelişmeydi. Yine de Microsoft tan büyük şeyler beklemiyorum ben.
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umutarslan.com 8 yıl
youtube.com/...
adam tarkanın parçayı dinletiyor albümleri çıkıyor.güzel bir işe benziyo
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IceRulez 8 yıl
şimdi firefox'a gir
siteyi söylüyorum bekle
facebook'a gir
farmvilleyi oyna bitir sonra işe yaramıyor diye profilimde paylaş,
napıyorsun şu anda ?
ne dedim ben sana lem ?
kapat bilgisayarı gözüm görmesin
keşke böyle diyalogları da anlayan bilgisayar çıkartslara klavye ve mouse kullanmam yattığım yerden ohhhh
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karaköy_soğancısı 8 yıl
aha yandık grip oldukmu açılmıcak pc :P
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sahoron 8 yıl
Arkadaşlar bu android yarı linux yani kodları cogunlukla lınux kodları. Peki Windows phone 7'nin kod türü nedir? Yoksa pcdeki gibimi? :D
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Ahm-@ 8 yıl
Nedense bu sefer Microsofttan umutluyum,umarım Win8 daha güzel arayüz ve özellikler ile gelir.
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photo sir 8 yıl
yüz tanımadan daha kullanışlı olduğu kesin.
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