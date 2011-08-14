Microsoft ses tanıma teknolojisini Windows 8 ve sonraki ürünlerine entegre ediyor

Apple’ın iOS 5 sürümünde ses tanıma teknolojisinin imkanlarından faydalanacağının ortaya çıkmasının ardından Mİcrosoft’un da benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı açıklandı.





ZDNET’in Microsoft’un resmi bloglarından birine dayanarak verdiği haberinde firmanın Tellme mühendislik ekibinin ses tanıma yazılımını kendi portfolyolarına eklemek için çalıştıkları bildiriliyor. Microsoft yeni teknolojisini Windows 8 işletim sistemi, Bing arama motoru, Windows Phone, Xbox ve Azure gibi pek çok hizmetine entegre etmeyi planlıyor.





Microsoft’un Windows Phone Mango güncellemesinde zaten sesten metine veya metinden sese transfer yapabilen bir fonksiyonun olduğu biliniyor. Ancak Tellme ekibinin kıdemli şefine göre HTML 5 ses etiketleme avantajıyla konuşma kabiliyetine sahip Windows 8 uygulamaları geliştirmek mümkün.





Tellme ekibi sohbete dayalı konuşma, sesle sosyal ağları sorgulama ve randevu oluşturma gibi fonksiyonları oluşturacak yeterliliğe sahip. Örneğin bir arkadaşınızla bir yemek için planlanmış bir günde buluşma ile ilgili cümleyi uygulamaya okuduğunuzda teknoloji Facebook gibi sosyal ağlardan arkadaşınızın ismini alıyor, yemek ile alakalı restoranı Bing arama motoru ile buluyor ve bir ajanda etkinliği hazırlayabiliyor.





Tellme ekibi blogunda kişilerin sosyal ve iş bağlantılarını, hoşuna giden ve gitmeyenleri, gizlilik özelliklerini, onu anlatan metinlerini ve niyetini anlamak gibi kabiliyetleri olan servislerin geleceğe yön vereceğini belirtiyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan sesli kullanıcı arayüzleri günlük görevlerin daha doğal ve sohbete dayalı bir formatta gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Microsoft’un pek çok ürününde kullanılmaya başlanacak bu teknoloji aynı Kinect gibi ilerleyen yıllarda daha fazla kabiliyete sahip olacak. Teknolojinin en önemli özelliği ise bulut depolama sistemini temel alıyor olması.