Microsoft üçüncü çeyrekte satışları artırdı ancak karda azalma var





Bu yıla önemli satın almalar ve CEO değişikliği ile başlayan Microsoft, Satya Nadella yönetimi altında gelecek için umut verici tablolar çizmeye devam ediyor. Firma yılın üçüncü çeyreğinde satışları artmış görünüyor.





Firma yılın üçüncü çeyreğinde 23.20 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 25 artış elde edildi. Cihaz bölümü ise yüzde 47 artışla 10.96 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.





Satışların artması gelirlere olumlu yansıdı. Office 365 platformu 7 milyon aboneye ulaşırken, Xbox cihazları da 2.4 milyon adet sattı. Lumia cihazları toplamda 9.3 milyon satış yaparken, Surface Pro 3 ise 908 milyon dolar gelir getirdi.





Satışlarda yaşanan artışa rağmen firmanın karı yıl bazında yüzde 18 azalarak 4.3 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte firmanın hem kurumsal hem de ticari pazarda gelecek için yükseliş beklentileri mevcut.

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY15/Q1/default.aspx