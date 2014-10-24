Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft üçüncü çeyrekte satışları artırdı ancak karda azalma var

4 yıl
347
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft üçüncü çeyrekte satışları artırdı ancak karda azalma var

Bu yıla önemli satın almalar ve CEO değişikliği ile başlayan Microsoft, Satya Nadella yönetimi altında gelecek için umut verici tablolar çizmeye devam ediyor. Firma yılın üçüncü çeyreğinde satışları artmış görünüyor.

Firma yılın üçüncü çeyreğinde 23.20 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 25 artış elde edildi. Cihaz bölümü ise yüzde 47 artışla 10.96 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. 

Satışların artması gelirlere olumlu yansıdı. Office 365 platformu 7 milyon aboneye ulaşırken, Xbox cihazları da 2.4 milyon adet sattı. Lumia cihazları toplamda 9.3 milyon satış yaparken, Surface Pro 3 ise 908 milyon dolar gelir getirdi. 

Satışlarda yaşanan artışa rağmen firmanın karı yıl bazında yüzde 18 azalarak 4.3 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte firmanın hem kurumsal hem de ticari pazarda gelecek için yükseliş beklentileri mevcut.  


Kaynak:http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY15/Q1/default.aspx
http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY15/Q1/default.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheLastNinja 4 yıl
Ekrem bey, kâr yazarken lütfen önce shift+3 tuşuna sonra da " a " tuşuna basın. Amacım ukalalık yapmak değil fakat okurken komik geliyor insana ve Türkçemize özen gösterilmesine ön ayak olursunuz umarım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuan 4 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Ekrem bey, kâr yazarken lütfen önce shift+3 tuşuna sonra da " a " tuşuna basın. Amacım ukalalık yapmak değil fakat okurken komik geliyor insana ve Türkçemize özen gösterilmesine ön ayak olursunuz umarım.

Klasik Ekrem71 işte ne bekliyodunki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Logitech UE Mobile BOOMBOX Mercek Altında 4 yıl 2si1 "Saati şaşmış" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Apple Retina 5K iMac video ön inceleme: 5K ekran çözünürlüğü ile fark yaratıyor 4 yıl Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme 4 yıl Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de: Fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü ve diğer detayları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim