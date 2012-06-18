Microsoft ve AOL arasındaki patent satışları tamamlandı





Microsoft tarafında 1milyar dolar karşılığında alınan AOL'un patent portföyünün dörtte üçlük kısmının satışı nihayet tamamlandı.

http://www.businesswire.com/news/home/20120615005861/en/AOL-Announces-Close-1.056-Billion-Patent-Transaction

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tamamlanan satışla birlikte iki şirket tarafından bu durum kamuoyuna duyuruldu. Microsoft alımla birlikte AOL'un 1100 patentinin 800'ünden fazlasına sahip oldu. Ek olarak Microsoft bu alımla birlikte geride kalan patentler içinde icracı olmayan bir lisansa sahip olurken AOL de Microsoft'a sattığı patentler için aynı lisansa sahip oldu. AOL'den alınan patentlerin önemli bir kısmını Facebook ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde kullanacak olan Microsoft geriye kalanları da reklam, harita, medya akışı, arama ve güvenlik gibi konularda kullanacağı belirtiliyor. Patent satışlarından elde edilen kazancının tamamının hisse sahiplerine döneceği resmen doğrulayan AOL ise bu hamlesi ile daha fazla yatırımcıyı kendine çekerek değerini arttırmayı planladığı düşünülüyor.Microsoft’un 1 Milyar $ gibi astronomik bir rakama sahip olduğu patentler ile ne gibi işler yapacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.