Microsoft ve Dropbox işbirliğine gidiyor





Kısa süre önce Office dökümanları için uygulama içi düzenleme desteği sunmaya başlayan Dropbox, şimdi firma ile daha geniş çaplı bir işbirliği içine girdi.





İşbirliği ile artık Office mobil uygulamaları içerisinden de Dropbox dosyalarına erişilebilecek ve düzenlenebilecek. Çevrimiçi Office veritabanı yaklaşık 35 milyar belgeye ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan işbirliği önemli.





OneDrive platformuna yeteri kadar ilgi çekemeyen Microsoft için işbirliği bir fırsat olacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki haftalar içerisinde mobil Office uygulamalarına güncelleme olarak geleceği açıklandı. Gelecek yıl ise düzenleme web ortamına gelecek.





Ayrıca işbirliği kapsamında Dropbox uygulamasının Windows Phone ve Windows uygulama mağazalarında da yerini alacağı açıklandı. Ancak net bir tarih verilmedi.

http://venturebeat.com/2014/11/04/microsoft-plans-to-integrate-dropbox-directly-into-office-for-mobile-and-web/