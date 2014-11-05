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Microsoft ve Dropbox işbirliğine gidiyor

4 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Dropbox işbirliğine gidiyor

Kısa süre önce Office dökümanları için uygulama içi düzenleme desteği sunmaya başlayan Dropbox, şimdi firma ile daha geniş çaplı bir işbirliği içine girdi. 

İşbirliği ile artık Office mobil uygulamaları içerisinden de Dropbox dosyalarına erişilebilecek ve düzenlenebilecek. Çevrimiçi Office veritabanı yaklaşık 35 milyar belgeye ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan işbirliği önemli. 

OneDrive platformuna yeteri kadar ilgi çekemeyen Microsoft için işbirliği bir fırsat olacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki haftalar içerisinde mobil Office uygulamalarına güncelleme olarak geleceği açıklandı. Gelecek yıl ise düzenleme web ortamına gelecek. 

Ayrıca işbirliği kapsamında Dropbox uygulamasının Windows Phone ve Windows uygulama mağazalarında da yerini alacağı açıklandı. Ancak net bir tarih verilmedi. 


Kaynak:http://venturebeat.com/2014/11/04/microsoft-plans-to-integrate-dropbox-directly-into-office-for-mobile-and-web/
http://venturebeat.com/2014/11/04/microsoft-plans-to-integrate-dropbox-directly-into-office-for-mobile-and-web/ Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 4 yıl
Guzel haber. OneDrive'in yetersiz kaldığı yerlerde destek kuvvet olur.
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oktayakgoz 4 yıl
"OneDrive platformuna yeteri kadar ilgi çekemeyen Microsoft için işbirliği bir fırsat olacak" bunu yazan haber editörü yazdığına acaba kendisi inanıyor mu ? Microsofta karşı bu düşmanlık yada apple bu yalakalık artık midemi bulandırmaya başladı. bir haberde yorumsuz verilemez mi ?
2 Yanıt Yanıtla
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Das Boot 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

"OneDrive platformuna yeteri kadar ilgi çekemeyen Microsoft için işbirliği bir fırsat olacak" bunu yazan haber editörü yazdığına acaba kendisi inanıyor mu ? Microsofta karşı bu düşmanlık yada apple bu yalakalık artık midemi bulandırmaya başladı. bir haberde yorumsuz verilemez mi ?

Haberin altında ki kaynaktan Türkçe'ye çevirip koymuş işte. Yorum falan yok. Haberin kaynağında da buna benzer bir cümle var zaten.
1 Yanıt Yanıtla
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AMERICAN 4 yıl oktayakgoz
klasik dh editörü işte.

işleri güçleri casper ı vestel i övmek.microsoft one drive a ilgi çekemiyormuşmuş
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