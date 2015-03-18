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Microsoft ve Tencent işbirliği ile LoL oyunu Windows 10 mağazasına geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Tencent işbirliği ile LoL oyunu Windows 10 mağazasına geliyor

Yaz aylarında yeni işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanan Microsoft, bu çıkışı önemli promosyonlarla da desteklemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda LoL yapımının hak sahibi Tencent ile bir işbirliğine gitti.
800 milyon kullanıcısıyla Çin'in en büyük sosyal ağı QQ'ya da sahip olan Tencent, yapılan işbirliği kapsamında LoL ile birlikte Cross Fire ve Dungeon&Fighter oyunlarını da Windows 10 uygulama mağazası üzerinden yayımlayacak. Böylece oyunlara daha hızlı erişmek ve satın almak mümkün olacak.
Tencent ayrıca tüm Windows 7 ve Windows 8.1 müşterilerine Windows 10 güncellemesini ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca QQ, Tencent Video ve Tencent PC Manager evrensel uygulamaları da Windows 10 güncellemesinde varsayılan uygulamalar paketi içerisinde yer alacak.
İşbirliği daha çok Çin'e yönelik bir hamle gibi görünüyor. Zira QQ platformu Çin'de oldukça popüler. Ayrıca İngilizce dilinde 80'den fazla ülkede yayın yapıyor ve anlık çeviri sistemi de mevcut. Ancak LoL ve diğer oyunların uygulama mağazasına gelişi dengeleri değiştirebilir.



http://www.windowscentral.com/microsoft-teams-tencent-launching-league-legends-windows-10 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba bılgısayarımı windows 10 a güncelledim fakat lol acılıyor oyna dedıkten sonra oyun seslerı gelmeye baslıyor ama lol penceresi siyah hıcbır ıslem yapamıyorum
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tdurhan 4 yıl
Windows 10 kullanan tablet ve telefonlardan lol oynanabileceği anlamına geliyor sanırım.
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SirrealsQ 4 yıl
siteden indirmek varken , neden kanser bir market kullanayım ki boş konu. boş bir kampanya
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Das Boot 4 yıl
Microsoft market kurmakta çok geç kaldı. Tabi neresinden dönersen kârdır.
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