Microsoft yeni Lumia cihazlarının ilk ipuçlarını verdi





Gelecek ay başlayacak IFA 2014 fuarında yeni Lumia cihazlarını tanıtması beklenen Microsoft'un etkinlik davetiyesi, modellerle ilgili ilk ipuçlarını da vermeye başladı.





Şimdiye kadar Microsoft'un iki Lumia cihazına ait görseller internete sızdırılmıştı. Bunlardan ilki olan Lumia 730 modeli 5MP çözünürlükteki ön kamerası ile dikkat çekmeyi planlıyor ve sızan görsellerde gövde rengi turuncuydu. Davetiyedeki turuncu renk temasının bu modele işaret ettiği sanılıyor.





Yine davetiyedeki sensör resmi ise Lumia 830 modeline ait olduğu iddia edilen görsellerki sensör ile tıpatıp aynı. Bu bakımdan etkinlikte tanıtılacak ikinci model muhtemelen Lumia 830 olacak. Lumia 830 modelinde metal bir çerçeve ve 13/20MP çözünürlükte PureView bir arka kameranın yer alacağı belirtiliyor.





Microsoft'un bu etkinlikte herhangi bir amiral gemi modeli tanıtması beklenmiyor. Zira 19 Ağustos'ta HTC'nin One for Windows amiral gemi modeli lanse edilmiş olacak. Windows Phone 8.1 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi ile birlikte yeni amiral gemi modelinin Ekim ayında görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/130301-microsoft-teases-windows-phone-launch-for-ifa-could-it-be-the-selfie-lumia