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Microsoft yeni Lumia cihazlarının ilk ipuçlarını verdi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft yeni Lumia cihazlarının ilk ipuçlarını verdi

Gelecek ay başlayacak IFA 2014 fuarında yeni Lumia cihazlarını tanıtması beklenen Microsoft'un etkinlik davetiyesi, modellerle ilgili ilk ipuçlarını da vermeye başladı. 

Şimdiye kadar Microsoft'un iki Lumia cihazına ait görseller internete sızdırılmıştı. Bunlardan ilki olan Lumia 730 modeli 5MP çözünürlükteki ön kamerası ile dikkat çekmeyi planlıyor ve sızan görsellerde gövde rengi turuncuydu. Davetiyedeki turuncu renk temasının bu modele işaret ettiği sanılıyor. 

Yine davetiyedeki sensör resmi ise Lumia 830 modeline ait olduğu iddia edilen görsellerki sensör ile tıpatıp aynı. Bu bakımdan etkinlikte tanıtılacak ikinci model muhtemelen Lumia 830 olacak. Lumia 830 modelinde metal bir çerçeve ve 13/20MP çözünürlükte PureView bir arka kameranın yer alacağı belirtiliyor. 

Microsoft'un bu etkinlikte herhangi bir amiral gemi modeli tanıtması beklenmiyor. Zira 19 Ağustos'ta HTC'nin One for Windows amiral gemi modeli lanse edilmiş olacak. Windows Phone 8.1 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi ile birlikte yeni amiral gemi modelinin Ekim ayında görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/130301-microsoft-teases-windows-phone-launch-for-ifa-could-it-be-the-selfie-lumia Yorum Yaz
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williamwallace88 4 yıl en beğenilen
Android telefon, tablet, televizyon, saat, otomobil hepsi birbirine bağlı senkronize çalışır hale geliyor Android L ile.
Microsoft'un telefonu, tableti, bilgisayarı(işletim sistemi), konsolu var. Hepsi de kendi kafasına göre takılıyor. Windows sistemli bilgisayarım varken, WP telefon kullanmak hiçbir şey kazandırmıyor bana, hiçbir kolaylık da sağlamıyor.
Microsoft bu konuda adım atmak yerine hala kamera da kamera diye geziyor. Nokia yıllardır kamera konusunda en iyi akıllı telefon. Sanki bir işine yaradı
Android telefon, tablet, televizyon, saat, otomobil hepsi birbirine bağlı senkronize çalışır hale geliyor Android L ile.Microsoft'un telefonu, tableti, bil...
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GörünmezAdam 4 yıl
İstedikleri kadar kazınsınlar. Surf bu forumdan en az 20 adam kaybettiler. Lumia'sı olan kaç kişinin forumu kullandığını düşünürsek sayı ortada.
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pastadanadam 4 yıl
Windows Phone'u seven bir ben varım herhalde :D
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DarkHellKnightX 4 yıl
Microsoft'un güncelleme konusundaki rahatlığı beni çok düşündürüyor merakla bekliyorum ne çıkacak bu rahat görünümün ardından diye. Ayrıca işten çıkarmalardan sonra 3-5 Nokia çalışanı kaldı herhalde 8.1 GDR1 çıkacak hala Cyan tamamen dağıtılamadı.
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The-Engineer 4 yıl
Ben 830'un işlemciyi merak ediyorum geçen sene 820/920 aynı işlemciydi . Snapdragon 800 olup 930'dan yeterince ucuz olursa iyi bir alternatif olur
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ICromwelleI 4 yıl
Benim kullandığım telefonun abisi olcak bir model gelcek. Bakalım Metal olarak gelirse çok iyi olur bence 20 mp kameraya çıkmazlar diye düşünüyorum 820de 8mgp kamera varken 13 mgp olur gibime geliyor.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
microsofttan bundan sonra hayır gelmez
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imperial crusader 4 yıl
geçen sene gaza gelip lumia 620 aldım eşime, pişmanım :(
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Gece772 4 yıl
Akıllı kamera özelliği ?
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williamwallace88 4 yıl en beğenilen
Android telefon, tablet, televizyon, saat, otomobil hepsi birbirine bağlı senkronize çalışır hale geliyor Android L ile.
Microsoft'un telefonu, tableti, bilgisayarı(işletim sistemi), konsolu var. Hepsi de kendi kafasına göre takılıyor. Windows sistemli bilgisayarım varken, WP telefon kullanmak hiçbir şey kazandırmıyor bana, hiçbir kolaylık da sağlamıyor.
Microsoft bu konuda adım atmak yerine hala kamera da kamera diye geziyor. Nokia yıllardır kamera konusunda en iyi akıllı telefon. Sanki bir işine yaradı
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BonezCrusher 4 yıl
Daha güncellemeyi veremeyen firmadan bir hayır beklemem.
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StoryLine 4 yıl
Microsoft gelişmekte ilk defa bu kadar geç kaldı
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selim6 4 yıl BonezCrusher
BonezCrusher

Daha güncellemeyi veremeyen firmadan bir hayır beklemem.

değil wp 8.1 9 olsa da wp ye bulaşmam belki 10 da ona da çok var
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cullukahmet 4 yıl BonezCrusher
Orijinalden alinti: BonezCrusher

Daha güncellemeyi veremeyen firmadan bir hayir beklemem.

Karde? ne kadar dengesiz bir ki?ili?in var. Bir övüyorsun,bir yerin dibine batyryyorsun bir zebellah diyorsun anlamadym gitti.
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