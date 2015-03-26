Microsoft'tan Lumia cihazları için Hoop by Coloud kulak-içi kulaklık





Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra aksesuar pazarında da vites büyüten Microsoft, çeşitli aksesuar üreticileri ile ortaklıklara imza atıyor. Son ortaklık haberi İsveç'ten geldi.





Microsoft ve ses sistemleri konusunda uzman Coloud, Lumia akıllı telefonlara yönelik olarak Hoop by Coloud adında yeni bir kulak-içi kulaklık modeli geliştirdiğini duyurdu. Kulaklığın tasarımı Microsoft'tan bileşen altyapısı ise Coloud'dan sağlanacak.





Sadece Avrupa'da satılacak olan Hoop by Coloud, 20-20 000 Hz arasında frekans tepkisine ve 32ohm hoparlör direncine sahip. 20.5gr ağırlığındaki kulaklık toz ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.





Ürünün kablosu karışmayı önleyen bir tasarıma sahip ve karanlıkta yansıyacak bir materyalden imal edilmiş. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Hoop by Coloud, 30 Avro fiyat etiketine sahip. Microsoft, Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri ile birlikte kulaklığı tavsiye etmeye başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-launches-Hoop-by-Coloud-headset-for-Lumia-smartphones_id67600