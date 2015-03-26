Microsoft'tan Lumia cihazları için Hoop by Coloud kulak-içi kulaklık

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Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra aksesuar pazarında da vites büyüten Microsoft, çeşitli aksesuar üreticileri ile ortaklıklara imza atıyor. Son ortaklık haberi İsveç'ten geldi.
Microsoft ve ses sistemleri konusunda uzman Coloud, Lumia akıllı telefonlara yönelik olarak Hoop by Coloud adında yeni bir kulak-içi kulaklık modeli geliştirdiğini duyurdu. Kulaklığın tasarımı Microsoft'tan bileşen altyapısı ise Coloud'dan sağlanacak.
Sadece Avrupa'da satılacak olan Hoop by Coloud, 20-20 000 Hz arasında frekans tepkisine ve 32ohm hoparlör direncine sahip. 20.5gr ağırlığındaki kulaklık toz ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.
Ürünün kablosu karışmayı önleyen bir tasarıma sahip ve karanlıkta yansıyacak bir materyalden imal edilmiş. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Hoop by Coloud, 30 Avro fiyat etiketine sahip. Microsoft, Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri ile birlikte kulaklığı tavsiye etmeye başlayacak.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-launches-Hoop-by-Coloud-headset-for-Lumia-smartphones_id67600 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bi philips'inde bu tarz kulaklığı var ama çok tiz geliyor,S6'nınkileri denemedim. Tamda kulaklık alma arifesinde 😂
Bende philips var o tarz ancak yüksek seste kulağımı tırmalıyor adeta.
Sony kulaklığım da öyleydi ama Philips kadar kulak tırmalamıyordu.
Bir de nedendir bilmem Philips i kulağıma çok sokmam gerekiyor sesi iyi alabilmek için.
Sony de böyle olmuyordu.
Yurt dışında 30 avro burada olur 200tl yani tüm telefonların fiyatını 200tl artırır bu da satışları etkiler
Microsoft'un windows 10 ve beraber sunacağı donanımlar için yatırımları da dikkate değer. İlerleyen dönemde bu kulaklık, kablosuz şarj gibi aksesuarlar da paket içeriğine eklenebilir. kablosuz şarj olmasa bile bu ve muadili kulaklıklar eklenebilir. hülasa gelişmeleri takip ediyor ve olumlu buluyorum.
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