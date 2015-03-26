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Microsoft'tan Lumia cihazları için Hoop by Coloud kulak-içi kulaklık

4 yıl
3b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan Lumia cihazları için Hoop by Coloud kulak-içi kulaklık


Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra aksesuar pazarında da vites büyüten Microsoft, çeşitli aksesuar üreticileri ile ortaklıklara imza atıyor. Son ortaklık haberi İsveç'ten geldi. 

Microsoft ve ses sistemleri konusunda uzman Coloud, Lumia akıllı telefonlara yönelik olarak Hoop by Coloud adında yeni bir kulak-içi kulaklık modeli geliştirdiğini duyurdu. Kulaklığın tasarımı Microsoft'tan bileşen altyapısı ise Coloud'dan sağlanacak. 

Sadece Avrupa'da satılacak olan Hoop by Coloud, 20-20 000 Hz arasında frekans tepkisine ve 32ohm hoparlör direncine sahip. 20.5gr ağırlığındaki kulaklık toz ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor. 

Ürünün kablosu karışmayı önleyen bir tasarıma sahip ve karanlıkta yansıyacak bir materyalden imal edilmiş. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Hoop by Coloud, 30 Avro fiyat etiketine sahip. Microsoft, Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri ile birlikte kulaklığı tavsiye etmeye başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-launches-Hoop-by-Coloud-headset-for-Lumia-smartphones_id67600 Yorum Yaz
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emir kustirika 4 yıl en beğenilen
microsoft marketi adam et hemen telefonda sana geçeyim
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AMERICAN 4 yıl
bu tip kulaklıklar kulağımdan düşüyor hep
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cangunner 4 yıl
Bu tarz kulaklıkları seviyorum ya. Şuan earpods kullanıyorum. Kulak içinden nefret ediyorum.

Bi philips'inde bu tarz kulaklığı var ama çok tiz geliyor,S6'nınkileri denemedim. Tamda kulaklık alma arifesinde 😂
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 4 yıl cangunner
cangunner

Bu tarz kulaklıkları seviyorum ya. Şuan earpods kullanıyorum. Kulak içinden nefret ediyorum.

Bi philips'inde bu tarz kulaklığı var ama çok tiz geliyor,S6'nınkileri denemedim. Tamda kulaklık alma arifesinde 😂

Bende philips var o tarz ancak yüksek seste kulağımı tırmalıyor adeta.

Sony kulaklığım da öyleydi ama Philips kadar kulak tırmalamıyordu.

Bir de nedendir bilmem Philips i kulağıma çok sokmam gerekiyor sesi iyi alabilmek için.

Sony de böyle olmuyordu.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
S6 nın kulaklığına benzemiyor mu ? Bide Apple ın EarPods Una
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302sino 4 yıl
Koyun kutuya gitsin bu kadar zor mu ya.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Cihat_, 4 yıl 302sino
302sino
Koyun kutuya gitsin bu kadar zor mu ya.

Yurt dışında 30 avro burada olur 200tl yani tüm telefonların fiyatını 200tl artırır bu da satışları etkiler
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simbolmina 4 yıl
Birkaç yıl önce değişiklik için lumia 720 aldım. android'i ilk yıllarından beri kullandığımdan uygulamalar konusunda nasıl sıkıntılar çekebileceğimi az çok biliyordum. Beklentilerimden de iyi olduğunu gördüm. Olmayan uygulamalar ya başka geliştiriciler tarafından yazılıyor ya da web sayfası ile bir şekilde idare ediyordu. Telefonu donanım sıkıntıları nedeniyle elden çıkardım. Sattığım arkadaşım da üç-dört defa garantiye göndermek zorunda kalmıştı. Şu anda donanım tarafında hala sıkıntı var mı bilmiyorum ama yazılımın daha iyi olduğu su götürmez bir gerçek. Kullanıcılar biraz geleceğe yatırım yapıp olumlu da düşünürse işler daha da iyiye gidecektir. Windows 10 ile çok fazla değişikliğe gideceği aşikar olan Microsoft ve telefonlarına tekrar şans verip ugyun bir w10 modeli alacağım. Zira w8.1 seviyorum ve w10 prewiev'i de epey beğenmiştim. Kısa dönemli güncellemelerle de daha iyi olacağına inanıyorum. Tek uygun bir f/p ürünü çıkarsınlar.

Microsoft'un windows 10 ve beraber sunacağı donanımlar için yatırımları da dikkate değer. İlerleyen dönemde bu kulaklık, kablosuz şarj gibi aksesuarlar da paket içeriğine eklenebilir. kablosuz şarj olmasa bile bu ve muadili kulaklıklar eklenebilir. hülasa gelişmeleri takip ediyor ve olumlu buluyorum.
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emir kustirika 4 yıl en beğenilen
microsoft marketi adam et hemen telefonda sana geçeyim
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