Microsoft'un 4. mali çeyrek raporu : 4.9 milyon Windows Phone satışı

Windows 8 ve Windows Phone 8 ile yılı başarı ile kapatmayı planlayan Microsoft, 2012 mali yılı 4. çeyrek raporlarını yatırımcı toplantısında resmi olarak duyurdu.





4. çeyrekte 6.93 milyar dolar işletim geliri elde eden Microsoft, buna karşın 492 milyon dolar net kayıp açıkladı.Toplam gelir 18.06 milyar dolara ulaşırken yıl ve çeyrek bazında artış elde edildi.





Rekor bir gelir elde etmesine rağmen 2007 yılında satın alınan aQuantive firmasının değer kaybı nedeniyle Microsoft 6.2 milyar dolar kayba uğradı. Geciktirilen gelirler de eklenince Microsoft'un işletim geliri 192 milyon dolar olarak kaldı. Microsoft, -0.06$ ile tarihinde ilk kez hisse başına kayıp yaşadı. Firmanın nakit birikimi 7.6 milyar dolar oldu.





Tüm mali yıla bakıldığında ise Microsoft 73.72 milyar dolar gelir, 21.76 milyar dolar işletim geliri, 2$ hisse başı kazanç elde etti.





Firma departman gelirleri ise, Windows ve Windows Live 4.15 milyar dolar gelir, İşletme bölümü 6.29 milyar dolar gelir, Sunucu ve Araçlar 5.09 milyar dolar gelir, Çevrimiçi Hizmetler 0.74 milyar dolar gelir ve Eğlence ve Cihazlar 1.79 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Bu dönemde 1.2 milyar dolara Yammer'ın satın alınması, 300 milyon dolar B&N firmasına yatırım, 1 milyar dolara AOL patentlerinin alımı, 550 milyon dolara Facebook'a patent satışı gerçekleşti.





ABD'de pazar liderliğine devam eden Xbox 360 konsolu 1.1 milyon adet satış yaparken, satılan Windows Phone cihazlarının sayısı da 4.9 milyon oldu. Lumia cihazlarının 4 milyon adet sattığını düşündüğümüzde en büyük katkının Nokia'dan geldiği görülüyor. Bu çeyrekte Skype ile 15 milyar dakika görüşme yapıldı.