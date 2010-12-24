Microsoft'un Bing takımı kendi kullanıcılarını unuttu!

Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft, Ekim ayında lanse ettiği yeni nesil mobil platformu Windows Phone 7 ile iddialı olacağını ve 2011'de yükselişe geceğini belirtiyor. Firmanın iddialarında ne derece haklı olduğunu bekleyip göreceğiz ancak Windows Phone 7, uzun soluklu mücadelesinde ilk golü kendi takımından yedi ve Microsoft'un arama motoru Bing, iPhone ve Android platformu için üç uygulama piyasaya sürerken, Windows Phone 7'yi ise unuttu. Açıkçası arama motoru Bing'in uygulama sunacağı kimsenin aklına gelmezdi ancak ekip, iPhone için ücretsiz iki oyun, Android içinse ücretsiz bir müzik uygulaması hazırladı, Windows Phone 7 kullanıcıları ise durumu şaşkınlıkla izledi.

Bing'in resmi blog sayfasına yorum yazan bir Windows Phone 7 kullanıcısı;

"Üzücü, Windows Phone 7 kullanıyorum ve benim telefonum için işletim hazırlayan firmanın oyuncaklarını denemek için önce Apple fanatiklerini beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı. Bu yorumun hemen ardından Bing takımı bir açıklama yaptı ve;

"Geri bildiriminizi net bir şekilde duyduk. Windows Phone 7 platformu üzerindeki güncellemelerimiz için bizimle kalın" ifadelerine yer verdi.

Bing takımının Windows Phone 7'yi unutması oldukça ilginç bir gelişme. Şirketin tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın, Microsoft Kampüsü'nde iPhone kullanıldığını görürse çılgına döneceği yönünde açıklamalar yaptığı öne sürülmüş, çocuklarına Google'ı kullanma izni vermediği belirtilmişti. Öte yandan Bill Gates'in eşi Melinda Gates, çocuklarının iPad istediğini ancak Bill Gates ile birlikte buna izin vermediklerini söylemişti.