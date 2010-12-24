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Microsoft'un Bing takımı kendi kullanıcılarını unuttu!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft, Ekim ayında lanse ettiği yeni nesil mobil platformu Windows Phone 7 ile iddialı olacağını ve 2011'de yükselişe geceğini belirtiyor. Firmanın iddialarında ne derece haklı olduğunu bekleyip göreceğiz ancak Windows Phone 7, uzun soluklu mücadelesinde ilk golü kendi takımından yedi ve Microsoft'un arama motoru Bing, iPhone ve Android platformu için üç uygulama piyasaya sürerken, Windows Phone 7'yi ise unuttu. Açıkçası arama motoru Bing'in uygulama sunacağı kimsenin aklına gelmezdi ancak ekip, iPhone için ücretsiz iki oyun, Android içinse ücretsiz bir müzik uygulaması hazırladı, Windows Phone 7 kullanıcıları ise durumu şaşkınlıkla izledi.

Bing'in resmi blog sayfasına yorum yazan bir Windows Phone 7 kullanıcısı;

"Üzücü, Windows Phone 7 kullanıyorum ve benim telefonum için işletim hazırlayan firmanın oyuncaklarını denemek için önce Apple fanatiklerini beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı. Bu yorumun hemen ardından Bing takımı bir açıklama yaptı ve;

"Geri bildiriminizi net bir şekilde duyduk. Windows Phone 7 platformu üzerindeki güncellemelerimiz için bizimle kalın" ifadelerine yer verdi.

Bing takımının Windows Phone 7'yi unutması oldukça ilginç bir gelişme. Şirketin tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın, Microsoft Kampüsü'nde iPhone kullanıldığını görürse çılgına döneceği yönünde açıklamalar yaptığı öne sürülmüş, çocuklarına Google'ı kullanma izni vermediği belirtilmişti. Öte yandan Bill Gates'in eşi Melinda Gates, çocuklarının iPad istediğini ancak Bill Gates ile birlikte buna izin vermediklerini söylemişti.


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Menow 8 yıl
Çocuktur ister kardeşim nedir bu Apple düşmanlığı ne var Microsoftun kurucusuysan halla halla :)
Yasaklayacağına daha iyisini yap aldırtma çocuklarına. Ha daha iyisini yapamıyorsan paşa paşa al iphonu nu veya ipad ini ve taktirle kullan...
Bu vatandaşlar dünyada 1. sıryaa gelebilen firma kurup yönetmesini biliyorlarda etik davranışları bilemiyorlar.
Google chrome tarayıcısı kurulduğunda hangi arama motorunu seçmek istersiniz sorusunu sorarken ie tarayıcısı google'ı anasayfa yapın yazısını bile engelliyor...
Ubuntu kullanıyorum 3 aydır ve microsoftun ve bütün uygulamalarının yüzünü görmek istemiyorum..! Ne cep telefonunda nede başka bir cihazda...
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mcff 8 yıl
bende zaten yakın zaman içinde uzun zamandır kullandıgım win platformunu bırakıp macos platformuna gececegim, amiga kullandıgım donemden sonra gecmis oldugum win platformu zaten beni itiyordu ama mecburiyetten kullandıgım için onemsemiyordum ama artık durumlar degistigi icin kullandıgım sistemi de degistirme kararı aldım
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