Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinin detayları ortaya çıkıyor





Bugün sürpriz bir açıklamayla Microsoft'un Nokia'nın cihaz ve servis bölümünü satın aldığını duyurması sonrasında, satış sürecinin ayrıntıları da netleşmeye başlıyor.





Microsoft'un yönetim kurulunda iken daha sonra Nokia'nın icra kurulu başkanı olan Stephen Elop'un şirketi satışa doğru götürdüğü bazı çevrelerce eleştirilmişti. Ancak görünen o ki Nokia'nın yönetim kurulu uzun süredir satış konusuna sıcak bakmaktaydı.





Ortaklığın nasıl bir şekilde olacağı konusu ise Steve Ballmer ve Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa'nın Şubat ayındaki MWC 2013 etkinliğinde yaptıkları toplantıda masaya yatırıldı. Yaklaşık 5 ay boyunca Nokia'nın varlıklarının nasıl paylaşılacağı konuşuldu ve en sonunda satın alma işleminin en iyisi olacağına kararı verildi.





Nokia'nın S40 telefon bölümünün de ilk etapta elden çıkarılması düşünülürken, daha sonra Microsoft gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edebilme açısından bölümü devam ettirme kararı aldı.





Nokia'nın patronu konumundaki Stephen Elop, satın alma süreci tamamlandığında başkan yardımcısı olarak Microsoft'a geri dönecek. Görevi ise şimdiki Cihaz ve Stüdyo bölümü de dahil olmak üzere Nokia'dan alınan bölüm ile birlikte genişletilmiş bir Cihazlar bölümünün başına geçmek olacak. Microsoft'un yeni patronu için ismi geçse de Ballmer, tüm adayların değerlendirileceğini belirtiyor.





Şimdiki Cihazlar ve Stüdyo bölümü Xbox One ve Surface cihazlarının satışa sunulmasının ardından Elop'un ekibine katılacak. Nokia'nın ekip liderleri de Microsoft'ta aynı görevlerine devam edecekler. Nokia'nın transfer olan çalışanların yerlerine dokunulmayacak.

http://wmpoweruser.com/the-back-story-of-how-microsoft-nokia-deal-went-through/