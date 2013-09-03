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Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinin detayları ortaya çıkıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinin detayları ortaya çıkıyor

Bugün sürpriz bir açıklamayla Microsoft'un Nokia'nın cihaz ve servis bölümünü satın aldığını duyurması sonrasında, satış sürecinin ayrıntıları da netleşmeye başlıyor.

Microsoft'un yönetim kurulunda iken daha sonra Nokia'nın icra kurulu başkanı olan Stephen Elop'un şirketi satışa doğru götürdüğü bazı çevrelerce eleştirilmişti. Ancak görünen o ki Nokia'nın yönetim kurulu uzun süredir satış konusuna sıcak bakmaktaydı.

Ortaklığın nasıl bir şekilde olacağı konusu ise Steve Ballmer ve Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa'nın Şubat ayındaki MWC 2013 etkinliğinde yaptıkları toplantıda masaya yatırıldı. Yaklaşık 5 ay boyunca Nokia'nın varlıklarının nasıl paylaşılacağı konuşuldu ve en sonunda satın alma işleminin en iyisi olacağına kararı verildi. 

Nokia'nın S40 telefon bölümünün de ilk etapta elden çıkarılması düşünülürken, daha sonra Microsoft gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edebilme açısından bölümü devam ettirme kararı aldı.

Nokia'nın patronu konumundaki Stephen Elop, satın alma süreci tamamlandığında başkan yardımcısı olarak Microsoft'a geri dönecek. Görevi ise şimdiki Cihaz ve Stüdyo bölümü de dahil olmak üzere Nokia'dan alınan bölüm ile birlikte genişletilmiş bir Cihazlar bölümünün başına geçmek olacak. Microsoft'un yeni patronu için ismi geçse de Ballmer, tüm adayların değerlendirileceğini belirtiyor.

Şimdiki Cihazlar ve Stüdyo bölümü Xbox One ve Surface cihazlarının satışa sunulmasının ardından Elop'un ekibine katılacak. Nokia'nın ekip liderleri de Microsoft'ta aynı görevlerine devam edecekler. Nokia'nın transfer olan çalışanların yerlerine dokunulmayacak.

http://wmpoweruser.com/the-back-story-of-how-microsoft-nokia-deal-went-through/ Yorum Yaz
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SSDc 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar forumca para toplayıp Nokiayı satın alalım
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furky86 5 yıl
Plan tıkır tıkır işledi, ceo yolla bağımlı hale getir, sonra satın al ceo sende yine ajan gibi çalışsın... Çok yazık oldu çooook!!! Seneye nokia 1 milyar dolar...
Kendi malımmış gibi üzüldüm yemin ederim...
Plan tıkır tıkır işledi, ceo yolla bağımlı hale getir, sonra satın al ceo sende yine ajan gibi çalışsın... Çok yazık oldu çooook!!! Seneye nokia 1 milyar dolar....
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Illustrious. 5 yıl
Stephen Elop o firmanın başına Nokia Nokia diye yanıp tutuştuğu için mi geçti sanıyordunuz ?

Her şey baştan belliydi, kademe kademe götürüyor adamlar. İşletim sistemiyle başladılar, firmayı bağımlı hale getirdiler, yeter mi ? Yetmez. Müstehakta zaten Nokia'ya. 2 yıl sonra Nokia tabelası bulabilirseniz 40 takla atın.
Stephen Elop o firmanın başına Nokia Nokia diye yanıp tutuştuğu için mi geçti sanıyordunuz ?Her şey baştan belliydi, kademe kademe götürüyor adamla...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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OverClocK1ng 5 yıl
furky86
Plan tıkır tıkır işledi, ceo yolla bağımlı hale getir, sonra satın al ceo sende yine ajan gibi çalışsın... Çok yazık oldu çooook!!! Seneye nokia 1 milyar dolar... Kendi malımmış gibi üzüldüm yemin ederim...

Aynen. Zaten bu batırma olayı komplo imiş ya...
phonearena.com/...

Adamın elinde hisseler var diye tehtid ediyorlar ve Elop'u işe aldırıyorlar...
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Oroborus 5 yıl
Microsoft ne uyuz bir şirketsin sen
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GetSomeRest 5 yıl
Nokia istese sattırmazdı. Androide geçse daha fazla telefon satardı. Hem android severleri hem nokia severleri birlerştirirdi. Ama adamlar dünden razıymış satılmaya. Android olmasa başkası olurdu.
Microsoft Nokia yı bağımlı hale getirmişmiş bunlar boş laflar. Piyasada mobil işletim sistemimi kalmadı sanki. Heryer bedava mobil os larla kaynıyor.
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Master_Evil 5 yıl
bende çok üzüldüm bu hallere düşmemeliydin nokia
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aydemir__black 5 yıl
ilker_xxx
Bu Microsoft varya bu Microsoft önce Nokia nın kanını emdi, güç kaybettirdi, sonra satın aldı. Aynı kan emici taktiğini yeni nesil konsolu Xbox One ile oyunculara oyun dünyasına yapmak niyetindeydi, bunu da E3 sunumunda açık açık farkettirmişti ama Allah dan Kaz Hirai ve Shuhei Yoshida gibi değerli insanlar Sony nin başındalar ve Playstation 4 ü oyunculardan, oyun dünyasından yana bir konsol olarak tasarlamışlar. Sony de müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim mantığı var, Microsoft da ise ben müşterinin bütün parasını alayım, nasıl olsa müşteri bitmez, biri gider biri gelir mantığı var. Fakat bu işlerin böyle yürümediğini, kan emmenin bu kadar kolay olmadığını, 3-4 senelik süre zarfında yeni nesil konsollarda zarar etmesiyle anlayacak. Şu Microsoft a kazandırdığımız paralara yazık çok yazık. Haram zıkkım olsun.

Affedersiniz Sony halk kahramanı zannediyorsunuz. Sony değim miydi Ps 2 memory karta zorlayan. Vitada kendi ürettiği Sd kardı kullanma zorunluğu getiren. Türkiyede ekmek peynir gibi PS 3 satılırken içine Türkçe dil desteğini eklemeyen. Xbox One Türkiye gelmeyeceğini öğrendikten sonra Ps 4 çıkış listesinden Türkiyeyi birinci bölgeden çıkaran. ki o kadar insan almak istiyorken. Microsoft neyse Sonyde odur ikiside parayı düşünür.
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alicavush 5 yıl
Neredeyse 20000 tane nitelikli elemanı beş kuruş ödemeden aldılar. Fabrikalar patentler vs hava civa tek başına nokianın nitelikli çalışanları o paranın bir kaç katına bedeldi.
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Virtual Reality 5 yıl
Bu Microsoft varya bu Microsoft önce Nokia' nın kanını emdi, güç kaybettirdi, sonra satın aldı. Aynı kan emici taktiğini yeni nesil konsolu Xbox One ile oyunculara oyun dünyasına yapmak niyetindeydi, bunu da E3 sunumunda açık açık farkettirmişti ama Allah dan Kaz Hirai ve Shuhei Yoshida gibi değerli insanlar Sony' nin başındalar ve Playstation 4' ü oyunculardan, oyun dünyasından yana bir konsol olarak tasarlamışlar. Sony de müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim mantığı var, Microsoft da ise ben müşterinin bütün parasını alayım, nasıl olsa müşteri bitmez, biri gider biri gelir mantığı var. Fakat bu işlerin böyle yürümediğini, kan emmenin bu kadar kolay olmadığını, 3-4 senelik süre zarfında yeni nesil konsollarda zarar etmesiyle anlayacak.

Şu Microsoft' a kazandırdığımız paralara yazık çok yazık. Haram zıkkım olsun.
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ssbrutality 5 yıl
furky86
Plan tıkır tıkır işledi, ceo yolla bağımlı hale getir, sonra satın al ceo sende yine ajan gibi çalışsın... Çok yazık oldu çooook!!! Seneye nokia 1 milyar dolar... Kendi malımmış gibi üzüldüm yemin ederim...

al benden de o kadar.yeni ürünlerde nokia markasının görünmeyecek oluşuda daha bi hüzün verici.hiç bu kadar üzüleceğimi düşünmezdim ama harbi çok üzüldüm inan.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hey gidi nokia neydin ne hale geldin
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BlackBeasT 5 yıl
1 dönemim sarsılmaz telefon lideri geldiği yada getirildiği durum içler acısı, Bizans oyunları
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Sebastian Shaw 5 yıl OKAMI
OKAMI

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


i want to play a game

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JoeyBane 5 yıl
Nokia'nın topuğuna sıktılar.
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Burak1916 5 yıl
ELOP GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI FİNLİLER BU OYUNA NASIL GELDİ HAYRET? GÜZELİM ŞİRKETİ SATTILAR, ANDROİDE HAVA ATACAZ DİYE GİTTİ MS ANLAŞTILAR, AHA BÖYLE OLUR İŞTE ŞİRKET ELİNİN ALTINDAN YAĞ GİBİ KAYDI GİTTİ.
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