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Microsoft'un başı Tulalip projesiyle dertte

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda yanlışlıkla socl.com adresinde yayınlanan ve sosyal ağlarda bir tür arama motoru işlevi göreceği tahmin edilen Tulalip adlı projesi her an bir davaya konu olabilir. 

Proje kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı ancak bu isimde Amerika kıtasında yaşayan bir kabile bulunuyor. Kabileye mensup bir Senato üyesi Microsoft'a bir mektup yazarak konuyla ilgili bilgilendirme istedi. 

Microsoft ise Tulalip isminin internete yanlışlıkla yayınlanmış ticari değeri olmayan bir şirket içi proje olduğunu ve hakkında daha fazla bilgilendirme yapamayacaklarını belirtti. 

Kabile temsilcileri ise bir isim ihlali yapıldığı konusunda hem fikir ancak Microsoft'un bu konuda ne tür adımlar atacağını öğrendikten sonra hukuki olarak harekete geçmeyi planlıyor.

Microsoft konuyla ilgili basına resmi bir açıklama yapmadı. Ancak projenin bu isimle hayata geçmesi zor görünüyor. Çünkü aksi durumda direkt bir isim hakkı ihlali meydana gelmiş olacak ve proje daha başlamadan davalara konu olacak.

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mstftpl 7 yıl
@maliahmet
Tamam saldırıyolar bununda farkındayız. Ancak teknoloji haberinden konuyu dine nasıl vardırdın bunu anlamadık forumca.
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maliahmet 7 yıl
müslümanlık tabi gelişebilir ama kafirler her bir taraftan bize saldırıyor
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mstftpl 7 yıl
Adamlar gayri müslim hepimiz hem fikirizde. En basit açıklamasıyla teknoloji haberleri yayınlayan bi sitede müslümanlık üzerine neden yorum yapılır anlamsız.
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eulogy 7 yıl
Bende crysisi full ayarda oynatiyor mu diye sorayimda konu dugun corbasina donsun :-)
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merttr 7 yıl
Batman ilinin Batman'a telif hakkı için dava açması gibi olmuş bu da:P
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CodeMachine 7 yıl
@Menow maliahmet in yorumunda ne gücüne gitti anlamadım, adam doğru konuuyor, bize ne microsoft'tan biz işimize bakalım. adam dığru söylüyor dağlın...
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CodeMachine 7 yıl
@maliahmet adamımsın
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Menow 7 yıl
Maliahmet senin bu kafaya erismek icin ne kullanmak gerekiyor hocam? Sen ve senin gibilerle dolu turkiyemin ilerlemesi mumkun degil zaten bunu herkes gayet anladi. Lutfen bana gelismis bir musluman ulkesi goster? Bulamazsin, cunku siz ve sizin gibiler dini halki uyusturmak icin kullaniyorsunuz. Muslumanlikta senin yazdigin bu yorum sence sevapmidir gunahmidir? Gunaha girme bence kardesim. Aklini kullan, ilim irfan sahibi ol, hurefelerle yasama, dinini adam glbl bil, bilmiyorsan ogrenmeye calis.
Muslumanlik bu yazdigin yorum ile bagdastirilamaz!
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mordeaur 7 yıl Menow
Menow

Maliahmet senin bu kafaya erismek icin ne kullanmak gerekiyor hocam? Sen ve senin gibilerle dolu turkiyemin ilerlemesi mumkun degil zaten bunu herkes gayet anladi. Lutfen bana gelismis bir musluman ulkesi goster? Bulamazsin, cunku siz ve sizin gibiler dini halki uyusturmak icin kullaniyorsunuz. Muslumanlikta senin yazdigin bu yorum sence sevapmidir gunahmidir? Gunaha girme bence kardesim. Aklini kullan, ilim irfan sahibi ol, hurefelerle yasama, dinini adam glbl bil, bilmiyorsan ogrenmeye calis.



Muslumanlik bu yazdigin yorum ile bagdastirilamaz!


Katılıyorum. Bu gibi yerinde sayan, kavramları birbiri ile bağdaştırıp mantıksızlık abidesi oluşturan insanlar yüzünden müslümanlık/islam kaotik ve itici olarak öngörülüyor. Bu gibi adamları hiç bir yerde barındırmayacak ve gerekirse toplumdan uzaklaştıracaksın.
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maliahmet 7 yıl
ölünce görecen eğlenmeyi ahirette
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Mordeaur 7 yıl
Maliahmet, senin mantığında olsaydı herkes inan yanmıştık. Akşam akşam eğlendirdin, çok sağol.
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