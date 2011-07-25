Microsoft'un başı Tulalip projesiyle dertte





Geçtiğimiz haftalarda yanlışlıkla socl.com adresinde yayınlanan ve sosyal ağlarda bir tür arama motoru işlevi göreceği tahmin edilen Tulalip adlı projesi her an bir davaya konu olabilir.





Proje kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı ancak bu isimde Amerika kıtasında yaşayan bir kabile bulunuyor. Kabileye mensup bir Senato üyesi Microsoft'a bir mektup yazarak konuyla ilgili bilgilendirme istedi.





Microsoft ise Tulalip isminin internete yanlışlıkla yayınlanmış ticari değeri olmayan bir şirket içi proje olduğunu ve hakkında daha fazla bilgilendirme yapamayacaklarını belirtti.





Kabile temsilcileri ise bir isim ihlali yapıldığı konusunda hem fikir ancak Microsoft'un bu konuda ne tür adımlar atacağını öğrendikten sonra hukuki olarak harekete geçmeyi planlıyor.





Microsoft konuyla ilgili basına resmi bir açıklama yapmadı. Ancak projenin bu isimle hayata geçmesi zor görünüyor. Çünkü aksi durumda direkt bir isim hakkı ihlali meydana gelmiş olacak ve proje daha başlamadan davalara konu olacak.