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Microsoft'un her yıl düzenlediği yaz okulu başlıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un her yıl düzenlediği yaz okulu başlıyor


Microsoft'un her yıl uygulama geliştirme ve girişimciliğe dair eğitimler verdiği Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu bu yıl 4 - 30 Ağustos tarihleri arasında Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bir seçim sürecinin ardından Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu'na katılmaya hak kazanan 108 üniversite ve 2 lise öğrencisi Microsoft eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlere katılacak. 4 hafta sürecek eğitimin sonunda katılan tüm öğrenciler, gerçekleştirdikleri projeleri Microsoft Türkiye çalışanlarından ve profesyonellerden oluşan jürinin değerlendirmesine sunacak.

Bu yıl yaz okuluna üniversite öğrencilerinin yanı sıra "Açık Akademi Kahramanları" arasında yer alan iki yetenekli lise öğrencisi, Tugay Tuna ve Arda Özkal da eşlik edecek.

Arda Özkal, Windows Mağazası üzerinde 28 adet uygulama yayınlamış genç bir yazılımcımız. Windows Phone ve Windows 8 platformunda çok sayıda uygulama geliştiren Tugay Tuna ise 2013-2014 eğitim yılında öğrencisi olduğu Edirne Uzunköprü TEV Orhan Çetin Anadolu Öğretmen Lisesi'nde "Yazılım Kulübü" adlı eğitim projesini hayata geçirmişti.

Ayrıca bu yıl ilk kez Açık Akademi TV Internet sayfasından yayınlanacak olan Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu, dileyen herkesin internet üzerinden katılımına açık olacak.

Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu kapsamında bu yıl 40'ın üzerinde eğitmen ve profesyonel görev alıyor. Profesyonel ve misafir eğitmenler arasında Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Microsoft Türkiye Akademik Programlar Yöneticisi Mustafa Kasap, İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı, Intel Bütünleşik Yazılım Mühendisi Ergin Utku Genç, ING Bank Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baran ve bilişim sektöründeki uzman gazeteciler yer alıyor. 

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Lova 4 yıl
Yaz okulu demeyin bana!!!
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cagan1234 4 yıl
Doğru açık akademideki eğitimleri bitirdim internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabi "Microsoft" deyince oradan çıkınca olağanüstü bir şey olacakmış gibi geliyor ama çok çok çalışmalısınız fikrinizi hayata geçirmek için.
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Gece772 4 yıl
Yaz Okulu, dileyen herkesin internet üzerinden katılımına açık olacak.
Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu kapsamında bu yıl 40'ın üzerinde eğitmen ve profesyonel görev alıyor.
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Okisht 4 yıl Gece772
Gece772

Yaz Okulu, dileyen herkesin internet üzerinden katılımına açık olacak.
Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu kapsamında bu yıl 40'ın üzerinde eğitmen ve profesyonel görev alıyor.


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açık akademi internetten yazılım dersleri veren bi sayfa zaten.
bahsedilen yaz okulu ile açık akademininki farklı.
microsoft yaz okuluna seçilen arkadaşlar gidecekmiş, açık akademi yaz okulunun dersleri zaten internet üzerinden o yüzden herkes erişebilir
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E_Aydin35 4 yıl
Microsoft'un yazilimcilara verdiği değer takdiri hak ediyor.. Bir çok başarılı ve keşfedilmeyi beklenen, yazilimi tümden benimseyen arkadaşlar için güzel bir tecrübe oluyor. Derslerin kalitesi, sunumlarin görsel ve uygulama desteği, zaman planlamasından bir yazilimcida olmasi beklenen tüm nitelikleri dersler aracılığıyla veriyor...
Microsoft bu atilimi ve basarili geçen bu süreçlerin sonunda kendine kazandirdiklari yazilimcilarin Microsoft'a katacaklari çok şey olacaktir.
Insalah Google'da bu hamleden örnek alip iyi bir adim atar kendi bünyesi için.
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