Microsoft'un her yıl düzenlediği yaz okulu başlıyor









Microsoft'un her yıl uygulama geliştirme ve girişimciliğe dair eğitimler verdiği Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu bu yıl 4 - 30 Ağustos tarihleri arasında Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilecek.





Detaylı bir seçim sürecinin ardından Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu'na katılmaya hak kazanan 108 üniversite ve 2 lise öğrencisi Microsoft eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlere katılacak. 4 hafta sürecek eğitimin sonunda katılan tüm öğrenciler, gerçekleştirdikleri projeleri Microsoft Türkiye çalışanlarından ve profesyonellerden oluşan jürinin değerlendirmesine sunacak.





Bu yıl yaz okuluna üniversite öğrencilerinin yanı sıra "Açık Akademi Kahramanları" arasında yer alan iki yetenekli lise öğrencisi, Tugay Tuna ve Arda Özkal da eşlik edecek.





Arda Özkal, Windows Mağazası üzerinde 28 adet uygulama yayınlamış genç bir yazılımcımız. Windows Phone ve Windows 8 platformunda çok sayıda uygulama geliştiren Tugay Tuna ise 2013-2014 eğitim yılında öğrencisi olduğu Edirne Uzunköprü TEV Orhan Çetin Anadolu Öğretmen Lisesi'nde "Yazılım Kulübü" adlı eğitim projesini hayata geçirmişti.





Ayrıca bu yıl ilk kez Açık Akademi TV Internet sayfasından yayınlanacak olan Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu, dileyen herkesin internet üzerinden katılımına açık olacak.





Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu kapsamında bu yıl 40'ın üzerinde eğitmen ve profesyonel görev alıyor. Profesyonel ve misafir eğitmenler arasında Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Microsoft Türkiye Akademik Programlar Yöneticisi Mustafa Kasap, İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı, Intel Bütünleşik Yazılım Mühendisi Ergin Utku Genç, ING Bank Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baran ve bilişim sektöründeki uzman gazeteciler yer alıyor.