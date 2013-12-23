Microsoft'un kurumsal sosyal ağı Yammer 8 milyon kullanıcı sayısına ulaştı





Microsoft'un geçen yıl bünyesine kattığı kurumsal sosyal ağ çözümü Yammer, verilen büyük destek ile birlikte kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşadı.





Microsoft tarafından verilen bilgilere göre yıl bazında yüzde 55 büyüm yaşayan Yammer, 8 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. Mesajlar, gruplar ve dosyalar bazında ölçülen kullanıcı aktivitesi de yaklaşık ikiye katlandı.





Yammer, Türkçe dahil 40 dilde ve 150'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Yammer'ın amacı çalışanların iletişimini hedefleyen ve kişiden kişiye davet ile yayılan bir sosyal ağ olmak.





Microsoft, satın alım sonrasında Office 365 gibi mevcut bulut hizmetleriyle Yammer kurumsal sosyal ağ çözümünün sunduğu yetenekleri bir araya getirmeye başladı. Yammer, Microsoft'un bir parçası olarak iş hayatında yaygın kullanılan Office, Dynamics, Lync ve Skype ürünleriyle bütünleşerek çalışabiliyor.





Firma bünyesinde Yammer Teknoloji Ekipleri kurarak sosyal ağın geliştirilmesine destek oluyor. Ekipler Yammer içerisinde Microsoft Bing Translator'ı kullanarak dilden dile gerçek zamanlı mesaj çevirisi, gelen mesaj kutusunun geliştirilmesi, Online Now ve platform güncelleştirmeleri ve Windows, iOS ve Android üzerindeki mobil uygulamalar gibi Yammer'i geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürüyor. Yammer'ı hemen denemeye başlamak için www.yammer.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.