Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mike Kirkup, RIM'deki görevinden ayrıldı

7 yıl
7,3b
1
3
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Blackberry ile Research In Motion'ın teknoloji dünyasına damgasını vurmasına katkıda bulunan isimlerden RIM'in Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Kirkup, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kendi internet günlüğünden yaptığı açıklamada bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kirkup, Research In Motion'da 10 yıldır çalışıyordu.

Kirkup'ın yayınladığı açıklamanın tam metni şöyle;

RIM'deki olağanüstü yolculuğumdan sonra; Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevimden ayrılıyorum.

Mobil dünyanın inanılmaz hızla değiştiği bugünler; geriye çekilerek, gelecek adımlarım üzerine düşünmek için mükemmel bir zaman. Mobil dünyanın inanılmaz hızlı değişimi derken neyi kastettiğimi anlamak için son iki haftayı incelemeniz yeterli; Google, Motorola Mobility'yi satın alıyor; HP webOS'i sonlandırıyor ve Steve Jobs, Apple'daki görevinden ayrıldı.

10 yılı aşkın kariyerimde, gerek RIM içerisinde gerekse de geliştirici dünyamızda çok mükemmel insanlar ile çalıştım. RIM, liderleriyle her zaman hayran olduğum ve saygı duyduğum bir şirket. Olağanüstü bir şirket olma yolundaki büyümesi ve başarısı içerisinde bulunmak benim için bir onurdu.

Geliştirici İlişkileri içerisinde çalışma fırsatı, hiçbir zaman unutamayacağım birşey. Pek çok büyük fikir ve onların arkasındakiler, ilham vericiydi. Her gün çeşitli zorlukları yönetmek, bana kendimi geliştirme fırsatı verdi.

Teknoloji dünyasındaki son gelişmelerle ilgili düşüncelerimi Twitter (@mikekirkup) hesabım ve internet günlüğümden paylaşmaya devam edeceğim.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 7 yıl
ben duygusal bir bağ beslemiyorum firmalarla bugün apple iyiyse en iyiyi yapmaya çalıştığı içindir ,herkes microsofta kendini yenilemediği ve kötü tasarladığı için kızar, iş dünyasında duygularla hareket etmez piyasa e-posta ise basit bir özellik fazlası gerekir akıllı telefona apple çıkmasa millet hala black berry yi akıllı diye alacaktı.nokia gibi yaptı rim bizim elimizdeki iyidir birşey olmaz dedi şapta bekliyor kendisi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
l3ittersweet 7 yıl teramit
teramit

ben duygusal bir bağ beslemiyorum firmalarla bugün apple iyiyse en iyiyi yapmaya çalıştığı içindir ,herkes microsofta kendini yenilemediği ve kötü tasarladığı için kızar, iş dünyasında duygularla hareket etmez piyasa e-posta ise basit bir özellik fazlası gerekir akıllı telefona apple çıkmasa millet hala black berry yi akıllı diye alacaktı.nokia gibi yaptı rim bizim elimizdeki iyidir birşey olmaz dedi şapta bekliyor kendisi.


herkes blackberry battı bitti öldü diyor nedense çevremde birçok insanda blackberry iphone androidi geçmiş durumda (üniversite öğrencisiyim)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Ayrılmanın altında yatan sebep önemli,bir yandan üzücü bir yandan düşündürücü aslında RIM in kan kaybetmesi bence bir açıdan da iyi çünkü yeni bir politika oluşturmaya itecektir RIM i, yani firma bir nev kendini güncelliyecek ve eski günlerine dönmek için gerekli adımları atma yolunda önemli kararlar alacaktır.Bizleri akıllı telefonlar ile buluşturan en köklü firmalardan olan RIM bu piyasada daha uzun yıllar kalmayı hak ediyor...Hem rekabet ortamı için hemde e-posta konusunda ilki yapmış ve hala da en iyisi olan iş adamlarının oğlu gibi sevdiği böğürtlenleri üreten kısacası kalbimizde yer edinmiş RIM i daha güçlü görmek istiyoruz eski günlerdeki gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl LiveScribe Echo "akıllı kalem" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim