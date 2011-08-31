Mike Kirkup, RIM'deki görevinden ayrıldı

Blackberry ile Research In Motion'ın teknoloji dünyasına damgasını vurmasına katkıda bulunan isimlerden RIM'in Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Kirkup, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kendi internet günlüğünden yaptığı açıklamada bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kirkup, Research In Motion'da 10 yıldır çalışıyordu.

Kirkup'ın yayınladığı açıklamanın tam metni şöyle;

RIM'deki olağanüstü yolculuğumdan sonra; Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevimden ayrılıyorum.

Mobil dünyanın inanılmaz hızla değiştiği bugünler; geriye çekilerek, gelecek adımlarım üzerine düşünmek için mükemmel bir zaman. Mobil dünyanın inanılmaz hızlı değişimi derken neyi kastettiğimi anlamak için son iki haftayı incelemeniz yeterli; Google, Motorola Mobility'yi satın alıyor; HP webOS'i sonlandırıyor ve Steve Jobs, Apple'daki görevinden ayrıldı.

10 yılı aşkın kariyerimde, gerek RIM içerisinde gerekse de geliştirici dünyamızda çok mükemmel insanlar ile çalıştım. RIM, liderleriyle her zaman hayran olduğum ve saygı duyduğum bir şirket. Olağanüstü bir şirket olma yolundaki büyümesi ve başarısı içerisinde bulunmak benim için bir onurdu.

Geliştirici İlişkileri içerisinde çalışma fırsatı, hiçbir zaman unutamayacağım birşey. Pek çok büyük fikir ve onların arkasındakiler, ilham vericiydi. Her gün çeşitli zorlukları yönetmek, bana kendimi geliştirme fırsatı verdi.

Teknoloji dünyasındaki son gelişmelerle ilgili düşüncelerimi Twitter (@mikekirkup) hesabım ve internet günlüğümden paylaşmaya devam edeceğim.



