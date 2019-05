Millenicom’dan 69,90 TL’ye gerçek sınırsız fiber internet

Türkiye’deki 54 milyonun üzerindeki internet kullanıcısının 51 milyonu sosyal medya kullanıyor. Bu platformların hayatımızda kapladığı yerin artmasıyla birlikte, kullanıcıların internet hızını her zamankinden daha fazla önemsemeye başladığına dikkat çeken Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, “Abonelerimizin internet paketlerine yönelik ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak 24 Mbps hızında gerçek sınırsız fiber interneti ayda yalnızca 69,90 TL’ye sunmaya başladık” dedi

Türkiye’de internet kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. We Are Social ve Hootsuite'in 2018 raporuna göre, internet kullanımında en dikkat çekici veriler, sosyal medya kullanımına ait. Günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında dünyada 13'üncü sırada bulunan Türkiye’de en çok tercih edilen platform ise YouTube.

Alper Karaer: Fiber abone sayısı hızla artıyor Türkiye’de 54 milyonun üzerindeki internet kullanıcısının 51 milyonunun sosyal medya kullandığını söyleyen Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, özellikle sosyal medyanın hayatımızda kapladığı yerin artmasıyla birlikte, kullanıcıların internet hızını her zamankinden daha fazla önemsemeye başladıklarına dikkat çekti. Sosyal medya kullanımında YouTube’u Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın takip ettiğini belirten Karaer, “Video izleme platformunun ilk sırada yer alması, kullanıcılar için hızlı ve kesintisiz internetin önemini açıkça ortaya koyuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından son olarak 2018’in üçüncü çeyreğinde açıklanan rakamlara göre, bir önceki yıla göre yüzde 41,5 artış sağlanan ‘Eve Kadar Fiber’ abone sayısı da bunun bir göstergesi. Günümüzde fiber abone sayısı 2,6 milyonu aştı ve bu rakam hızla artmaya devam edecek” dedi.

Türkiye çapında çok geniş kapsamlı fiber ağ! Millenicom’un hem Türk Telekom hem de Superonline altyapısını kullanarak Türkiye çapında çok geniş kapsamlı bir fiber ağ ile hizmet verdiğini ifade eden Alper Karaer, “Maliyetlerimizi iyi yönetiyor ve bunu olumlu anlamda abonelerimize yansıtıyoruz. Bunun neticesinde, Turkcell Superonline altyapısı bulunan müşterilere 24 Mbps hızında gerçek sınırsız fiber interneti ayda yalnızca 69,90 TL’ye sunuyor, modem, kurulum ve aktivasyon ücreti almıyoruz” diye konuştu.

“Bir yılı aşkın süredir AKN’siz paketler sunuyoruz” İnternet kullanıcılarının veri aktarım limitini aşması halinde bağlantı hızlarının düşürülmesine neden olan AKN uygulamasının BTK tarafından yapılan düzenlemeyle Ocak 2019’da kaldırıldığını hatırlatan Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü, “Millenicom olarak biz bir yılı aşkın süredir AKN’siz paketler sunuyoruz. AKN’siz döneme tamamen geçişimizi ise belirlenen tarihten bir ay önce, Aralık 2018’de tamamladık.”

“2018’i yüzde 26 büyüme ile kapattık” Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, “Müşterilerimize yaşattığımız olumlu deneyim, özel paket ve hizmetlerimizin neticesinde, ekonomik olarak zorlu geçen 2018’i yüzde 26 gelir büyümesi ile kapatmayı başardık. 2019 yılında yatırımlarımıza devam ederek büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Millenicom’un 69,99 TL’ye sunduğu sınırsız fiber internet paketine başvuru yapmak için Turkcell Superonline altyapısı bulunan müşterilere özel Fiber İnternet Kampanyası linkine tıklayabilir, www.milleni.com.tr adresinden ya da 0850 333 0 333 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

