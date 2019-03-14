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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kasım'da F-35'leri Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi. İşte detaylar:
2 ay
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26
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi
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Türkiye ve ABD’deki diplomatik kriz, F-35’lerin teslimi ile ilgili kafalarda soru işareti oluşturuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35’lerin Kasım ayında teslim edilmesini beklediğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçağı projesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi açıkladı ve sözlerini şöyle devam ettirdi : “Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da bu uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı."

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, dün yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermemesi gerektiğini" söyledi.


https://www.aa.com.tr/tr/politika/milli-savunma-bakani-akar-f-35lerin-kasimda-malatya-ya-gelmesini-bekliyoruz/1417713 Yorum Yaz
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skythunderr 2 ay en beğenilen
ülkece çöpe attığımız paranın haddi hesabı yok. s400 hadi neysede bu çağda düşmanından aldığın bir uçağın savaş sırasında sana hizmet edeceğini düşünüyosan 2 ihtimal vardır, ya düşmanının çıkarları doğrultusunda savaşmayı planlıyorsundur yada harbiden kerizsindir. yanılmıyorsam ucakların tanesi 80 milyon dolardı, az para degil bunu milletin sorgulaması lazım.
ülkece çöpe attığımız paranın haddi hesabı yok. s400 hadi neysede bu çağda düşmanından aldığın bir uçağın savaş sırasında sana hizmet edeceğini düşünüyosan 2 ih...
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5 Yanıt Yanıtla +20
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serafon 2 ay skythunderr
Zaten 2. uçak projesi TFX projesi onun için yapılıyor. Bizim çok eksiğimiz var altyapı bazında, yapılan çok yanlış var. Onların bedelini ödüyoruz. Bu dediklerinin yetkililer de farkında. Ama yine de bu uçaklar ihtiyaç. Bugün herşeyi doğru yapmaya başlasan 30-40 senede bir şeyler elde edebilirsin. Daha çin, hatta avrupa, hatta rusya bile abd seviyesinde değil. Sonuçta bu uçakları alınca abd ye bağımlısın ama yine de alternatifi yok. Düşünsene f16 olmasa ne olurdu şu anda? Kolay değil bu işler maalesef.
Zaten 2. uçak projesi TFX projesi onun için yapılıyor. Bizim çok eksiğimiz var altyapı bazında, yapılan çok yanlış var. Onların bedelini ödüyoruz. Bu dediklerin...
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DH Misafiri 2 ay
seve seve verecekler. Oyun oynanmıyor. İş yapılıyor
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DH Misafiri 2 ay
Maaşını devlete bağışlayarak başlayabilirsin.
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SEO-Uzmanı 2 ay
intel işlemci arka kapı açığı gibi
bu sistemde de, mutlaka bir arka kapı koymuşlardır !
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tahir40 2 ay
Aklıma geçen sene sözde F35 teslim törenini izleyip "hani teslim edilmeyecek diyenler nerede?" diye buraya mesaj atan saftirikler geldi. Hiç alamayacağımız F35ler için peşinen milyarlar ödememiz de yanlıştı. Zaten her uçuşu uydudan ABD'nin takip ve iznine sahip bu uçakları yarın conilerin canını sıkacak işler yaptığınızda adam istediğinde uçan tabuta çevirebilir.
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muammer816 2 ay
bence her türlü koşulda s400 ve türevleri alınmalı.o kadar sözleşme ve üretim ortaklığından sonra f35 vermezlerse karşı yaptırım olarak incirlik üssü dahil bütün amerika üsleri kapatılmalıdır.bunu kıbrıs harekatı zamanında yapmıştık diye anımsıyorum.acil ihtiyacımız olan uçakları ruslardan ya da çinlilerden temin edebiliriz diye düşünüyorum.elbette bu geçiş süreçleri zor olacaktır ancak bunu batılıların kendisi böyle olmasını istiyorlar.biz her türlü koşulda öncelikle kendimizi düşünmeli,kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz.
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Krone 2 ay
"Kasım ayında teslim edilmesini beklediğini" yani ip onlarda. Kesin bir şey yok. Yarın çıkıp vermiyoruz diyebilirler. Öyle paşa paşa falan diyenler çok fazla rüya görmesinler. ABD bu dünyada istediği gibi at koşturabilen bir devlet. Bak papazlarını tereyağından kıl çeker gibi aldılar.
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ogameci 2 ay
f-35 olmasada olur
DOLAR ne zaman 1 TL olacak bunun tarihini versinler
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transverse 2 ay
S-400 alınmayacak, F-35 gelecek.
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AqRaMa 2 ay olağan_şüpheli
Ayhan hoca çok objektif, herkese tavsiye ederim, savunma sanayi videoları harika
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mondiyo 2 ay
1 tane gonderseler yeter . kopyalayıp TF-X de kullanırız. pilotlarda egitildi nasıl olsa :)
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Portraitclub 2 ay mondiyo
mondiyo
1 tane gonderseler yeter . kopyalayıp TF-X de kullanırız. pilotlarda egitildi nasıl olsa :)

Nasıl kopyalıyorsun en önemli parçası motoru, motorunu yapacak bilgi birikim olsaydı zaten f35 alınmazdı
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mondiyo 2 ay
Pentagon: Daha cok beklersin
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f-35, savaş uçağı ve
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