Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi

Türkiye ve ABD’deki diplomatik kriz, F-35’lerin teslimi ile ilgili kafalarda soru işareti oluşturuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35’lerin Kasım ayında teslim edilmesini beklediğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçağı projesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi açıkladı ve sözlerini şöyle devam ettirdi : “Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da bu uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı."ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, dün yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermemesi gerektiğini" söyledi.
https://www.aa.com.tr/tr/politika/milli-savunma-bakani-akar-f-35lerin-kasimda-malatya-ya-gelmesini-bekliyoruz/1417713 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu sistemde de, mutlaka bir arka kapı koymuşlardır !
DOLAR ne zaman 1 TL olacak bunun tarihini versinler
Nasıl kopyalıyorsun en önemli parçası motoru, motorunu yapacak bilgi birikim olsaydı zaten f35 alınmazdı
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5477 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
f-35, savaş uçağı ve