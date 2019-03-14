Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi

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Türkiye ve ABD’deki diplomatik kriz, F-35’lerin teslimi ile ilgili kafalarda soru işareti oluşturuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35’lerin Kasım ayında teslim edilmesini beklediğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçağı projesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi açıkladı ve sözlerini şöyle devam ettirdi : “Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da bu uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı."

https://www.aa.com.tr/tr/politika/milli-savunma-bakani-akar-f-35lerin-kasimda-malatya-ya-gelmesini-bekliyoruz/1417713

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ABD Avrupa KuvvetleriKomutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, dün yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı" söyledi.