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Mimobot'lar artık cihazınızı şarj edecek

4 yıl
1b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mimobot'lar artık cihazınızı şarj edecek

Pek çok ünlü film karakterini biraraya getiren Mimobot USB bellek ve microUSB dönüştürücü aparatları dünya çapında oldukça büyük ilgi görmüştü. Mimoco şimdi taşınabilir şarj istasyonu alanına da el attı.

Yılın başlarında Kickstarter üzerinde bağış desteğine çıkan ve başarılı olan Mimoco, Lucasfilm ile lisans sözleşmesi imzalayarak R2-D2 ve Darth Vader karakterlerini yansıtan iki adet PowerBot taşınabilir şarj istasyonunu ön siparişe sundu.

Mimobot tasarımını devam ettiren ürün 5200mAh gücünde bir bataryaya sahip. 2.1 amper çıkışı ile hızlı bir şarj imkanı sunan PowerBot, 1 amper enerji girişi ile de kendisini şarj edebiliyor. Star Wars karakter çizimleri ile de masanızda bir ikonik figür olarak da durabiliyor. 

Mimoco firmasının diğer bir dikkat çekici tarafı, uzun pazar araştırmalarından sonra tüketiciyi cezbedek en iyi karakter tasarımlarını ürünlerinde kullanması. Firma yüz ifadesini en iyi yansıtan, gözleri büyük olan ve canlı renklere sahip olan tasarımların tüketiciyi etiklediğini belirtiyor. PowerBot ürünleri 70$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.  

http://www.slashgear.com/star-wars-hits-the-mobile-battery-market-with-mimo-powerbot-25335101/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
metebyr 4 yıl
may the force be with you lafını force yerine battery veya power diye değiştirip slogan yaparlarsa tutar bu :D
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loeweis genious 4 yıl
Keşke spongebob'lı yapsalarmış. Çokta iyi olurmuş her yönden.
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12 Angry Men 4 yıl
ahahah :d güldürdü yorumun.
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lj94 4 yıl
ince uzun sony cycle power serisi çok daha taşınabilir bir ürünken silindirik yapıdaki bu ürün pek kullanışlı gelmedi açıkçası.
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AnqelTR 4 yıl

Ucuzmuş.
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