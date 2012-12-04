MindShift, geliştirdiği fotoğraf makinesi çantası için Kickstarter projesi başlattı









Kickstarter projesi ile birçok parlak fikir ve proje hayat bulmaya devam ediyor. Bu seferki parlak fikir ise MindShift isimli firmadan geldi. Firma, fotoğraf makineleri için geliştirdiği özel sırt çantası ile projeye adımını attı.

Mindshift tarafından geliştirilen "Rotation180 Photo Pack" isimli çanta oldukça ergonomik bir tasarıma sahip. Fotoğraf ekipmanlarına kolay ve hızlı erişim sağlayan çanta tamamen su gerçirmez özelliğe sahip. İki bölümden oluşan Rotation180 bütün arazi şartlarına uyum sağlayacak sağlamlıkta hazırlanmış. Çantanın isminide aldığı en büyük özelliği ise arka tarafında bulunan ikinci bölümün hareketli olması. Bu bölüm çantanın içerisine girip çıkabiliyor ve bu sayede oldukça kullanışlı bir yapı sağlanıyor.

Firma, Kickstarter üzerinde açtığı projenin sonlamasına 29 gün kala hedef olarak belirlediği ücreti geçmiş durumda. Eğer sizde projeye katkı sağlamak isterseniz aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/134466492/rotation180-photo-backpack

http://www.mindshiftgear.com