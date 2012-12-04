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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MindShift, geliştirdiği fotoğraf makinesi çantası için Kickstarter projesi başlattı

6 yıl
1,6b
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4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter projesi ile birçok parlak fikir ve proje hayat bulmaya devam ediyor. Bu seferki parlak fikir ise MindShift isimli firmadan geldi. Firma, fotoğraf makineleri için geliştirdiği özel sırt çantası ile projeye adımını attı.
Mindshift tarafından geliştirilen "Rotation180 Photo Pack" isimli çanta oldukça ergonomik bir tasarıma sahip. Fotoğraf ekipmanlarına kolay ve hızlı erişim sağlayan çanta tamamen su gerçirmez özelliğe sahip. İki bölümden oluşan Rotation180 bütün arazi şartlarına uyum sağlayacak sağlamlıkta hazırlanmış. Çantanın isminide aldığı en büyük özelliği ise arka tarafında bulunan ikinci bölümün hareketli olması. Bu bölüm çantanın içerisine girip çıkabiliyor ve bu sayede oldukça kullanışlı bir yapı sağlanıyor.
Firma, Kickstarter üzerinde açtığı projenin sonlamasına 29 gün kala hedef olarak belirlediği ücreti geçmiş durumda. Eğer sizde projeye katkı sağlamak isterseniz aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/134466492/rotation180-photo-backpack 

http://www.mindshiftgear.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
Güzel çanta ama alt bölümü fermuarla kapansa çok daha işlevsel olurmuş.
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V4LKyR 6 yıl
Evet o beklenen soruyu soruyorum :
Kickstarter projesi nedir?
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Piêr Dé Sans 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Evet o beklenen soruyu soruyorum :

Kickstarter projesi nedir?



Herhangi bir alanda inovatif fikirlerin sergilenip, ödüllendirildiği bir proje.
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