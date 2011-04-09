Mionix'den profesyonel oyuncular için arka aydınlatmalı mekanik klaye

Oyuncular için çevre birimleri hazırlayan Mionix, Zibal 60 adını verdiği yeni mekanik klayvesinin ilk görüntülerini yayınladı. Profesyonel oyuncular için hazırlanan klavye, mekanik yapısı ile saatler oyun oynayan "sıkı" oyuncular için en yüksek deneyimi vaad ederken aynı zamanda arka aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor.

Her butonun kendi aydınlatmasına sahip olduığu Mionix Zibal 60, Black Cherry MX aydınlatmalı mekanik anahtarlar sayesinde düşük gürültüde yüksek dokunsal geri bildirim sunabiliyor. Tak ve Kullan özelliği ile herhangi bir sürücü gerektirmeden kurulabilen kablolu klavye, bilgisayar ile bağlantısını USB arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Yaygın olarak kullanılan membran tipteki geleneksel klavyelere göre daha dayanıklı olan ve daha iyi geri bildirim sunan Mionix Zibal 60'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.