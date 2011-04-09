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Mionix'den profesyonel oyuncular için arka aydınlatmalı mekanik klaye

8 yıl
11,8b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mionix'den profesyonel oyuncular için arka aydınlatmalı mekanik klaye
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Oyuncular için çevre birimleri hazırlayan Mionix, Zibal 60 adını verdiği yeni mekanik klayvesinin ilk görüntülerini yayınladı. Profesyonel oyuncular için hazırlanan klavye, mekanik yapısı ile saatler oyun oynayan "sıkı" oyuncular için en yüksek deneyimi vaad ederken aynı zamanda arka aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor.

Her butonun kendi aydınlatmasına sahip olduığu Mionix Zibal 60, Black Cherry MX aydınlatmalı mekanik anahtarlar sayesinde düşük gürültüde yüksek dokunsal geri bildirim sunabiliyor. Tak ve Kullan özelliği ile herhangi bir sürücü gerektirmeden kurulabilen kablolu klavye, bilgisayar ile bağlantısını USB arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor.

Yaygın olarak kullanılan membran tipteki geleneksel klavyelere göre daha dayanıklı olan ve daha iyi geri bildirim sunan Mionix Zibal 60'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Mionix'den profesyonel oyuncular için arka aydınlatmalı mekanik klaye
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Hush 8 yıl
'Mekanik klavye' oyuncu klavyesidir, tuş sesleri fazla çıkar ancak aynı anda klavyedeki 10 tuşa bassanız da hiçbirini es geçmez.
Mekanik olmayan diğer klavyeler (logitech, a4 tech, razer vs.) aynı anda 3 tane tuşa basmanızı vs. algılayamaz (zaten anlarsınız algılamadığını BIIP diye ses gelir)
Başka mekanik klavye örneği merak edenler: amiga klavyeleri, eski kütüphane klavyeleri vs.
Ayrıca mekanik klavyeler üstelerinde araba geçse bile çalışmaya devam ederler. (evet ederler, araba örneği abartı değil) Elektronik parçaları olmadığı için suya daldırıp çıkarabilirsiniz. Birinin kafasında kıramazsınız, klavye değil kafa kırılır.
Bunlar dışında tuşların aşağı doğru bastığınızda mesafesi daha uzun olduğu için alışmak daha zordur, ancak en iyi oyun klavyesi antika mekanik klavyelerdir.
Biraz araştırırsanız zaten mekanik klavyelerin en adisinin $90'dan aşağı satılmadığını görürsünüz.
Bir diğer limitleyici faktör ise PS/2 yerine USB bağlantı şeklidir, klavyenin bağlantısı USB ile sağlandıysa asla çoklu olarak tuşlara bastığınızda algılamaz.
(Mesela araba yarışı: çapraz gitmek için 2 tuşa basarsınız + 2 tane powerup tuşuna basılı tutarsanız kasadan BIP sesi gelir -algılamaz 4. tuşu-)
Umarım bilgilendirici olmuştur.
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fatihcanery 8 yıl
klavye olmasın o ;)
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Father Torque 8 yıl
Aydınlatma güzel ama işin "mekanik" kısmını anlayamadım. Tuşların bizim şu anda kullandığımız standart klavyelerden ne farkı var ki? Mekanik deyince aklıma daktilo tarzı bir klavye geliyor ancak sistem hiç de öyle görünmüyor?
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alito 8 yıl
razer lycosa nın türkçe desteği gelmiş firebal.net te gördüm vatanda da var galiba. gaming ışıklı klavye düşünüp aynı zamanda tr olmasını isteyenler incelemeden geçmesin çok iyi bir klavye.
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Einstein 8 yıl
Oyuncular zaten tuşların yerini biliyorlar ki. Ayrıca zaten ekrandan gelen ışıkla az çok gözüküyor tuşlar. Görüntü olarak güzel olur belki.
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LanxtiN 8 yıl
Gecelerı klavye kullanırken zorlananlar ıcın aydınlatma cok ıyı olmus.
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PoliceOfficer 8 yıl
pek oyuncu klavyesi gibi durmuyor, kaba gerçekten :)
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nirvanha 8 yıl
Türkçe vede aynı zamanda ''Fe'' oyuncu klavyesi istiyoruz...
Türkçe olmayan hiçbir klavye'ye lütfen para vermeyelim...
Firmalar ve tederikçiler sesimizi artık duymalı...
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artenis 8 yıl
29 TL ye 2008 donemınde işiıklı klayve wardı a4 teck dı sanırım 3 kademeli ama ucuz ısıklardı, tek tek ve kaba olasun, bozulmaz
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bulent35220 8 yıl
daktilo günlerimi anımsattı nedense :)
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manyakurt 8 yıl
kaba duruyor sanki ?
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devrimdoga 8 yıl
Uygun bir fiyat ile alıcısını bulacaktır ;)
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