Mionix'den profesyonel oyuncular için arka aydınlatmalı mekanik klaye

Oyuncular için çevre birimleri hazırlayan Mionix, Zibal 60 adını verdiği yeni mekanik klayvesinin ilk görüntülerini yayınladı. Profesyonel oyuncular için hazırlanan klavye, mekanik yapısı ile saatler oyun oynayan "sıkı" oyuncular için en yüksek deneyimi vaad ederken aynı zamanda arka aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor.
Her butonun kendi aydınlatmasına sahip olduığu Mionix Zibal 60, Black Cherry MX aydınlatmalı mekanik anahtarlar sayesinde düşük gürültüde yüksek dokunsal geri bildirim sunabiliyor. Tak ve Kullan özelliği ile herhangi bir sürücü gerektirmeden kurulabilen kablolu klavye, bilgisayar ile bağlantısını USB arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor.
Yaygın olarak kullanılan membran tipteki geleneksel klavyelere göre daha dayanıklı olan ve daha iyi geri bildirim sunan Mionix Zibal 60'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Mekanik olmayan diğer klavyeler (logitech, a4 tech, razer vs.) aynı anda 3 tane tuşa basmanızı vs. algılayamaz (zaten anlarsınız algılamadığını BIIP diye ses gelir)
Başka mekanik klavye örneği merak edenler: amiga klavyeleri, eski kütüphane klavyeleri vs.
Ayrıca mekanik klavyeler üstelerinde araba geçse bile çalışmaya devam ederler. (evet ederler, araba örneği abartı değil) Elektronik parçaları olmadığı için suya daldırıp çıkarabilirsiniz. Birinin kafasında kıramazsınız, klavye değil kafa kırılır.
Bunlar dışında tuşların aşağı doğru bastığınızda mesafesi daha uzun olduğu için alışmak daha zordur, ancak en iyi oyun klavyesi antika mekanik klavyelerdir.
Biraz araştırırsanız zaten mekanik klavyelerin en adisinin $90'dan aşağı satılmadığını görürsünüz.
Bir diğer limitleyici faktör ise PS/2 yerine USB bağlantı şeklidir, klavyenin bağlantısı USB ile sağlandıysa asla çoklu olarak tuşlara bastığınızda algılamaz.
(Mesela araba yarışı: çapraz gitmek için 2 tuşa basarsınız + 2 tane powerup tuşuna basılı tutarsanız kasadan BIP sesi gelir -algılamaz 4. tuşu-)
Umarım bilgilendirici olmuştur.
Türkçe olmayan hiçbir klavye'ye lütfen para vermeyelim...
Firmalar ve tederikçiler sesimizi artık duymalı...