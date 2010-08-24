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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi'den Full HD DLP projeksiyon cihazı: LVP-HC4000

Mitsubishi, Full HD çözünürlüklü DLP projektörü LVP-HC4000'i satışa sunmaya hazırlanıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
1
Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mitsubishi, ürettiği projeksiyon cihazlarına yeni bir model daha ekledi. Ölçüleri 345mm x 270mm x 129mm ve ağırlığı 3.6 kg olarak belirtilen Mitsubishi'nin LVP-HC4000 kod adlı DLP projeksiyon cihazı kullanıcılara Full HD çözünürlük sunuyor. Mitsubishi'nin yeni projeksiyon cihazından yer verdiği 0.65 inç'lik DarkChip3 DMD (Digital Micromirror Device) isimli çip sayesinde doğal kontrast oranı 3300:1 olarak belirlenmiş. Mitsubishi'nin yeni Full HD DLP projeksiyonunda parlaklık değerinin 1200 Lümen olduğu ifade edildi. Giriş seçenekleri konusunda kullanıcılara farklı seçenekler sunan projeksiyon cihazında HDMI portu, komponent portu, S-Video Portu, kompozit ve analog RGB gibi alternatifler yer alıyor.

Mitsubishi'nin Full HD çözünürlüklü DLP projektörü LVP-HC4000, 27 Eylül'den itibaren 2,553$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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