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Mobil fotoğrafçılık için lens tarafında yeni alternatif: Moment

5 yıl
6,6b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mobil fotoğrafçılık için lens tarafında yeni alternatif: Moment
Her zaman yanımızda bulunan akıllı cep telefonları, gelişen fotoğraf ve video kaliteleri ile kompakt fotoğraf makinesi pazarını ciddi oranda zorlamaya başladı. Bu kaliteyi bir adım daha öteye taşımak adına mobil cihazlar için geliştirilen en son portatif lens modeli Moment ise, Kickstarter üzerinde bulduğu büyük destek ile başarıya ulaşmış durumda.
Marc Barros tarafından başlatılan Moment, temel olarak akıllı cihazlar için hazırlanmış bir portatif lens modeli. Apple iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, iPad 2, 3, 4 ve Samsung Galaxy S2, S3 ve S4 modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen ürün, geniş ile tele olmak üzere iki farklı versiyon halinde geliyor ve belirtildiği kadarıyla daha önce benzeri görülmemiş bir opttik performans ortaya koyabiliyor. Geliştirilen ince yapılı paslanmaz çelik bağlantısıyla cihazlar üzerine kılıf takılı olsun ya da olması tutturulabilen Moment, teknik olarak geniş açılı versiyonunuda 5 element 4 grup optik dizilime, .63x büyütme değerine ve 0.5% TV bozulma oranına sahipken, tele versiyonun da ise 4 element 4 grup optik dizilime, 2.0x büyütme değerine ve 0.25% TV bozulma oranına sahip. Ortak olarak çok katmanlı özel optik kaplaması bulunan lensler, bu sayede parlamaların önüne geçebiliyor ve genel olarak oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Site üzerinde seri üretimin yapılabilmesi için konan 50,000$ hedefi, bitimine daha 27 gün kala 1,747 bağış ile 167,056$ seviyesine getiren ve devamlı olarak bu miktarı arttırmaya devam eden Moment, yapılacak 49$'lık (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile tek olarak, 99$'lık (ABD dışı 25$ kargo) bağışla ise çift olarak Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Mobil fotoğrafçılık için lens tarafında yeni alternatif: Moment

http://www.kickstarter.com/projects/584288471/moment-amazing-lenses-for-mobile-photography Yorum Yaz
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shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Bu 0.25% TV bozulma oranına sahip olmak nedir bilgisi olan var mı ? Kompakt makina kalitesinde fotoğraflar mı çekecek yoksa sadece parlamaların mı önüne geçiyor bu aletler ?
Bu 0.25% TV bozulma oranına sahip olmak nedir bilgisi olan var mı ? Kompakt makina kalitesinde fotoğraflar mı çekecek yoksa sadece parlamaların mı önüne geçiyor...
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arel.gr 5 yıl
e-bay'de bunlardan her smartphone sekline uyarlanabilen, farkli fiyatlarda bu amacla alakali, uzakdogu urunu opsiyonel lensler zaten var.
kickstarter'lik durum icin gec sayilmazmi?
yinede iyi ilgi ve para bulmus.
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avcitalip 5 yıl
Madem haber Mobil Fotoğrafçılık ile ilgili bende sizi o zaman " Mobile Photography Turkey " Sayfama bekliyorum : facebook.com/...
fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar !
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iboocum 5 yıl
hiç fena değil
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shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Bu 0.25% TV bozulma oranına sahip olmak nedir bilgisi olan var mı ? Kompakt makina kalitesinde fotoğraflar mı çekecek yoksa sadece parlamaların mı önüne geçiyor bu aletler ?
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