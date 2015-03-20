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Mobil gitar bağlantı arabirimi iRig 2 satışa çıkıyor

4 yıl
2,4b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil gitar bağlantı arabirimi iRig 2 satışa çıkıyor

Müzik dünyasında başarılı işlere imza atan gitar arabirimi iRig, yıl başındaki CES 2015 fuarında devam modelini duyurmuştu. iRig 2 adındaki yeni gitar arabirimi dünya genelinde raflara çıkmaya başlıyor.
1/4 inçlik çıkış jakı olan iRig 2, ayrıca 1/4 inçlik enstrüman girişi, 1/8 inçlik kulaklık çıkışı ve 1/8 inçlik OS X, iOS ve Android cihazlar için TRRS çıkışına sahip. Ürün AmpliTube uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Güçlü bir gitar ve çoklu bass efekti uygulaması olan AmpliTube ile geniş bir efekt ve amplifikatör kütüphanesi sizi bekliyor.
Ek çıkışlar sayesinde bir amplifikatör de bağlayabileceğiniz cihaz sizi adaptör derdinden kurtarıyor. Ayrıca yeni bir anahtar ile işlenmiş bir sinyal veya temiz bir sinyal arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani yüzde 100 analog sinyal kalitesini koruyarak mobil cihazınızı bir kaydedici, bir tuner veya daha farklı bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kontrol topuzu ise enstrümana göre farklı ses ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.
iRig 2 ürünü Mac, iOS ve Android cihazlarını destekliyor. Android tarafında Samsung Professional Audio onaylı cihazların olması gerekiyor. Bu onay Galaxy Note 4/Edge, Galaxy S5, Galaxy S6/Edge modelleri için geçerli. Bunun haricinde uyumlu cihaz henüz bulunmuyor. AmpliTube uygulaması Galaxy Gift hediye paketi içerisinde bulunabiliyor. iOS tarafında ise profesyonel sürüm 10TL olarak indirimde.
IK Multimedia iRig 2 ürünü ülkemizde de satışa çıkmak üzere. Apple Store ve GaraJ gibi çevrimiçi perakende mağazalarının yanında İstanbul-Ankara-İzmir-Antalya-Trabzon illerinde de çeşitli enstrüman mağazalarında bulunabilecek. Cihaz 30 Avro fiyat etiketine sahip.



http://www.ikmultimedia.com/dealers/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
cihazı bekliyordum gece amfi kullanmaktansa bu ürün harika ama android tarafında htc lg sony gibi cihazlar dışında bir marka bana hitap etmiyor Samsung Professional Audio olayıyla kısıtlamaları çok saçma olmuş kaldı ki htc sony ses konusunda en güçlü cihazlar bunda donanım gücünden ziyade reklam ve yazılımsal destek vermilmemesi söz konusu gibi
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draconist 4 yıl
''Güçlü bir gitar ve çoklu bass efekti uygulaması olan AmpliTube''
Şunun altını çizelim, Amplitube en rezalet efekt uygulamasıdır, IOS ortamında Jamup XT pro olduğu için, bunu denemek için bile olsa yükleyip zaman kaybetmenizi önermem ama Android platformunda alternatif olmadığından dolayı yapacak başka bir şey yok. Bunun ne PC sürümü ne de IOS sürümü iyiydi, bu nedenle Andorid sürümü de, güçlü bir efekt uygulaması olması bir kenara, iyi bir efekt uygulaması bile değildir.
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