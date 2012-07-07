Mobil oyun kontrolcüsü iMpulse, 2012'nin 4. çeyreğinde geliyor





Mobil cihazlarda oyun deneyimini arttırmak için geliştirilen 'iMpulse' küçük boyutu ve düşük fiyatlandırması ile dikkat çekiyor.





iMpulse, 2012'nin 4. çeyreğinde teslim edilmek üzere şu an için 19,99$'lık bir ön sipariş fiyatı ile mobil oyunculara sunuluyor. Şimdilik iOS platformuna destek veren kontrolcünün yakın bir zamanda Android platformuna da destek vereceği belirtiliyor. Bluetooth ile bağlantı kuran iMpulse, destek verdiği platformda cihaz ayırt etmeden çalışabiliyor. iMpulse, üzerinde küçük bir D-pad ve 5 adet kontrol tuşu bulunduruyor. Uzun pil ömrü sunacağı belirtilen kontrolcü USB üzerinden şarj edilebilirken, şarj sırasında da kullanılabiliyor. Tüm bu özelliklerinin dışında anahtarlık olarak da kullanılabilen 'iMpulse' anahtarınızı kaybettiğinizde mobil cihazınızın üzerinden göndereceğiniz bir sinyal ile sesli uyarı sistemini devreye sokarak anahtarınızı bulmanızı da sağlayabilecek. Ancak, anahtarınızı bulmak için göndereceğiniz bu sinyali sadece 100 metre içerisindeki kontrolcüye iletebiliyorsunuz.





Farklı zevklere uygun renklere de sahip olacak olan iMpulse'ye mobil oyuncuların ne kadar ilgi göstereceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. iMpulse'nin desteklediği oyun listesine buradan ulaşabilirsiniz.







http://www.impulsecontroller.com/#preorder