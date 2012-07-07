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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil oyun kontrolcüsü iMpulse, 2012'nin 4. çeyreğinde geliyor

6 yıl
3,8b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil cihazlarda oyun deneyimini arttırmak için geliştirilen 'iMpulse' küçük boyutu ve düşük fiyatlandırması ile dikkat çekiyor.

iMpulse, 2012'nin 4. çeyreğinde teslim edilmek üzere şu an için 19,99$'lık bir ön sipariş fiyatı ile mobil oyunculara sunuluyor. Şimdilik iOS platformuna destek veren kontrolcünün yakın bir zamanda Android platformuna da destek vereceği belirtiliyor. Bluetooth ile bağlantı kuran iMpulse, destek verdiği platformda cihaz ayırt etmeden çalışabiliyor. iMpulse, üzerinde küçük bir D-pad ve 5 adet kontrol tuşu bulunduruyor. Uzun pil ömrü sunacağı belirtilen kontrolcü USB üzerinden şarj edilebilirken, şarj sırasında da kullanılabiliyor. Tüm bu özelliklerinin dışında anahtarlık olarak da kullanılabilen 'iMpulse' anahtarınızı kaybettiğinizde mobil cihazınızın üzerinden göndereceğiniz bir sinyal ile sesli uyarı sistemini devreye sokarak anahtarınızı bulmanızı da sağlayabilecek. Ancak, anahtarınızı bulmak için göndereceğiniz bu sinyali sadece 100 metre içerisindeki kontrolcüye iletebiliyorsunuz. 

Farklı zevklere uygun renklere de sahip olacak olan iMpulse'ye mobil oyuncuların ne kadar ilgi göstereceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. iMpulse'nin desteklediği oyun listesine buradan ulaşabilirsiniz.



http://www.impulsecontroller.com/#preorder Yorum Yaz
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magicool 6 yıl en beğenilen
güzelmiş çinli kardeşler bünü 5 dolara aynısını satarlar

1 Yanıt Yanıtla +7
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Oziko 6 yıl
Hardcore gamerlar için harika bir oyuncak ama ben de xbox veya ds3ü cihaza tanıtacak yazılım beklerdim doğrusu.
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Pardus Linux 6 yıl
magicool
güzelmiş çinli kardeşler bünü 5 dolara aynısını satarlar


Evet o zaman alır bir deneriz güzel bir alete benziyor.
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smunknown 6 yıl
Apple iZin vermiyordu bluetooth üzerinden baglantiya. Yeni çikmasinin sebebi bu.
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atheet 6 yıl
Sitesinde 100 feet yazıyor yani 30 metre alanında bulabilir.
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demo11 6 yıl
Bu kadar basit ve bir okadarda gerekli birşeyi nasıl olurda şimdi yaparlar daha önceden niye yapmadılar halbüki daha önceden yapıp ve cihazın kutusunun içinden çıksaydı şimdi en basiti mario oyununu bile konsol zevkinde oynayacaktık!!!
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tarkowskitat 6 yıl
Ozellikle fps oyunlar desteklenmedikce bu tur seylerin tutacagini sanmiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sorceress 6 yıl
Onunla oynanacağına ps3 veya xbox padini cihaza tanıtacak bir yazılım geliştirmeleri daha hayırlı olur.
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S60Doctor 6 yıl
Daha once icontrol pad diye bi urun vardi ps konsollarini daha bi andiriyodu lakin her oyuna destek vermiyodu, bu da mi oyle diye girdim temple run bile oynaniyor ki bence temple run dokunarak daha zevkli, bizzat pc ortaminda pek oyun oynamayan ama mobilde ozellikle fps oyuj tutkunu olan ben cikar cikmaz alicam. Tum oyunlar insallah destekleniyordur.
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S60Doctor 6 yıl
Daha once icontrol pad diye bi urun vardi ps konsollarini daha bi andiriyodu lakin her oyuna destek vermiyodu, bu da mi oyle diye girdim temple run bile oynaniyor ki bence temple run dokunarak daha zevkli, bizzat pc ortaminda pek oyun oynamayan ama mobilde ozellikle fps oyuj tutkunu olan ben cikar cikmaz alicam. Tum oyunlar insallah destekleniyordur.
Edit: konunun devamini daha dogrusu sonunu okumamisim, bu da her oyunda desteklenmiyormus. Peh ne anladim sirf ucuz olmasi mi olay? Ozellikle fps oyunlar desteklenmedikce bu tur seylerin tutacagini sanmiyorum.
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omelette 6 yıl
foruma ne oldu ya
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