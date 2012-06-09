Mobil platform için yeni bir 'Assassin’s Creed' oyunu geliyor





Assassin’s Creed’in yeni mobil oyunu Assassin’s Creed Utopia iOS platformu için geliştiriliyor.



Oyun hakkında detaylar açıklanmadı, ancak oyunun tüm Assasin’s oyunları gibi güçlü bir anlatıma sahip olması bekleniyor. 16. yüzyılda geçeceği söylenen oyunun Assassin’s Creed 3 öncesini konu alması ve serinin diğer oyunlarıyla bütünlük sağlaması beklenirken, zamanın teknolojilerinden faydalanacağı belirtiliyor. Sosyal ağ alt yapısına da önem verilen mobil oyunda 230 milyon kullanıcıya bağlanma izni verebilen Green platformu kullanılması, multiplayer özellikler içinde OpenFeint çekirdekli uygulamalara yer verilmesi söz konusu. Detayları pek açığa çıkmayan oyun Assassin’s Creed ve Ubisoft marka ekiplerinin gözetimi altında geliştiriliyor.



Çıkış tarihi verilmeyen oyunun önümüzdeki aylarda daha detaylı bir hale gelmesi bekleniyor. iOS platformu için çıkış yapacak olan oyunun, Android platformu için çıkış yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil.



http://www.touchgen.net/e3-ubisoft-and-gree-announce-assassins-creed-utopia