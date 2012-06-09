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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil platform için yeni bir 'Assassin’s Creed' oyunu geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Assassin’s Creed’in yeni mobil oyunu Assassin’s Creed Utopia iOS platformu için geliştiriliyor.

Oyun hakkında detaylar açıklanmadı, ancak oyunun tüm Assasin’s oyunları gibi güçlü bir anlatıma sahip olması bekleniyor. 16. yüzyılda geçeceği söylenen oyunun Assassin’s Creed 3 öncesini konu alması ve serinin diğer oyunlarıyla bütünlük sağlaması beklenirken, zamanın teknolojilerinden faydalanacağı belirtiliyor. Sosyal ağ alt yapısına da önem verilen mobil oyunda 230 milyon kullanıcıya bağlanma izni verebilen Green platformu kullanılması, multiplayer özellikler içinde OpenFeint çekirdekli uygulamalara yer verilmesi söz konusu. Detayları pek açığa çıkmayan oyun Assassin’s Creed ve Ubisoft marka ekiplerinin gözetimi altında geliştiriliyor.

Çıkış tarihi verilmeyen oyunun önümüzdeki aylarda daha detaylı bir hale gelmesi bekleniyor. iOS platformu için çıkış yapacak olan oyunun, Android platformu için çıkış yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil. 

http://www.touchgen.net/e3-ubisoft-and-gree-announce-assassins-creed-utopia Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Swen Gtefani 7 yıl
Umarım android için de çıkmaz
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yahoo58 7 yıl
heyecanla bekliyoruz
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BekleGeliyorum 7 yıl
Umarım Android içinde çıkar.
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
İnşallah böyle kart oyunu filan olmaz; adam akıllı bir Assassin's Creed oyunu olur da zevkle oynarız.
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The Catalyst 7 yıl
güzel bir fiyatı da olursa daha ne isterim!
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