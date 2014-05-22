Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil platformların beğenilen görev yönetim uygulaması Any.DO, artık tarayıcı tabanlı da kullanılabiliyor

5 yıl
185
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil platformların beğenilen görev yönetim uygulaması Any.DO, artık tarayıcı tabanlı da kullanılabiliyor
iOS ve Android platformlarında uzun zamandır yer alan görev yönetim uygulaması Any.DO, yayınlanan web uygulamasıyla artık taratıcı tabanlı olarak da kullanılabiliyor.
10 milyon kişi tarafından tercih edilen popüler görev yönetim uygulaması Any.DO, duyurduğu tarayıcı tabanlı yeni versiyonu ile iOS ve Android haricinde kullanılmaya başlandı. Web'e özel olarak Planning ve Focus olmak üzere iki farklı mod ile gelen servis, böylece belirlenen görevleri tek ya da çoklu olarak gösterebiliyor ve genel olarak oldukça basit bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.
Any.DO'nun tarayıcı tabanlı yeni versiyonuna buradan, şirket tarafından hazırlanan zel sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/05/22/any-do-web-app/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Huawei Ascend P7 test masamızda 5 yıl SanDisk 128GB Ultra microSD hafıza kartı video inceleme "Telefonlara kapasite dopingi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim