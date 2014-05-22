Mobil platformların beğenilen görev yönetim uygulaması Any.DO, artık tarayıcı tabanlı da kullanılabiliyor

iOS ve Android platformlarında uzun zamandır yer alan görev yönetim uygulaması Any.DO, yayınlanan web uygulamasıyla artık taratıcı tabanlı olarak da kullanılabiliyor.

10 milyon kişi tarafından tercih edilen popüler görev yönetim uygulaması Any.DO, duyurduğu tarayıcı tabanlı yeni versiyonu ile iOS ve Android haricinde kullanılmaya başlandı. Web'e özel olarak Planning ve Focus olmak üzere iki farklı mod ile gelen servis, böylece belirlenen görevleri tek ya da çoklu olarak gösterebiliyor ve genel olarak oldukça basit bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.

Any.DO'nun tarayıcı tabanlı yeni versiyonuna buradan , şirket tarafından hazırlanan zel sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/05/22/any-do-web-app/