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Modüler oyun kontrolcüsü Grifta, ilginç olanaklarıyla Kickstarter'da destek aramaya başladı

4 yıl
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Modüler oyun kontrolcüsü Grifta, ilginç olanaklarıyla Kickstarter'da destek aramaya başladı
Her zaman daha iyi kontrolcülerin peşinde olan oyun tutkunları, özellikle modüler ürünlere daha fazla talep gösteriyorlar. Bu talepleri doğru değerlendiren Paul Weatherstone'nun hazırladığı ilginç oyun kontrolcüsü Grifta da popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Mouse, Split ve Classic olmak üzere üç farklı sistem tasarımıyla hazırlanan Grifta, kısaca tek el ile kullanılabilecek bir oyun kontrolcüsü olarak tanımlanabiliyor. Mouse modelinde kablosuz fareler ile beraber kullanılarak klavye görevi gören ve yapısı gereği kişilerin rahat bir koltukta aksiyon tabanlı PC oyunlarını dahi etkili bir şekilde oynamasına imkan tanıyan ürün, Split modunda günümüz konsol kontrolcülerinin birbirinden bağımsız haline dönüşürken, Classic modunda ise manyetik bağlantı ile birleşerek standart bir kontrolcü gibi görev görüyor. Windows ile Android işletim sistemleri, PS3, XIM adaptörü yardımıyla PS4 ve Xbox 360 ile One modelleriyle aktif olarak kullanılabilen Grifta, üç farklı boyutta tasarlanan tutacak bölümüyle de farklı el boyutlarına hızlı şekilde uyum sağlayabiliyor.
Tuş dizilimi günümüz kontrolcüleri ile benzer şekilde tasarlanan ve tetik mekanizması unutulmayan kablosuz cihazın, belirli bağış miktarlarının geçilmesiyle geliştirme süreci devam edecek olan arttırılmış gerçeklik gözlüklerine eşlik için üretilen kızıl ötesi tarama yapabilen Antlers isimli özel bir versiyonu daha bulunuyor. Kızılötesi okuma yapabilen kameralarla kullanılabilen bu versiyon yanında akıllı cep telefonları ve tabletler için hem oyun hem de fotoğraf odaklı Mobile Kit versiyonu da hazırlanan Grifta, genel olarak toplu bir çözüm sunarken konsept ya da prototip olmamasıyla da kısa vade için büyük bir potansiyel ortaya koyuyor.
Kickstarter üzerinde konan 65,000 pound hedefin bitimine daha 43 kala 153 bağış ile 15,370 poundluk kısmını toplamayı başaran Grifta projesi, tek ünite için yapılacak en az 30 pound bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini oldukça güzel şekilde anlatan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Modüler oyun kontrolcüsü Grifta, ilginç olanaklarıyla Kickstarter'da destek aramaya başladı

https://www.kickstarter.com/projects/1384390939/grifta-morphing-gamepad?ref=recommended Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Vay be, adamlar çalışıyor; fikir çok güzel


Birde o tetik tuşunu görünce eskiden ördek vurduğumuz oyun aklıma geldi, duygulandım

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emrebdt 4 yıl
hastayım bu alete ya.
pc için her türlü kullanılır,mobil kısımda da öyle.konsol kısmında eğer akıllı davranıp 2.15 teki aleti tabancaya benzetmek yerine biraz küçültüp,diğer elimize de graft classic kontrolcünün sağ veya sol parçsını aldığımızı düşünün."WASD" ve mouse deneyimini sağlayacak ve konsollar için çok güzel alternatif olucak.Hatta işler iyi giderse konsollar için standart kontrolcü sistemi olur ve pc ile konsol fps deneyiimi eşdeğer olup,cross platform olayı bile olabilir,yani potansiyeli bu.
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umut_baris 4 yıl
Wii olmasa kimin aklına gelirdi?
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Kirk Lee 4 yıl
Tasarım ve düşünce gayet güzel. Mekanik tuş olması da büyük bir artı. Ama konsol üreticileri mouse ile kullanımına sıcak bakmazlar, PC oyuncuları da klavye mouse'dan vazgeçmezler. Tutunup tutunamayacağını zaman gösterecek...
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SEO-Uzmanı 4 yıl
eldiven yapsınlar, eldivenin ötesinde bir şey yok zaten :D
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DubSteq 4 yıl
Wii nunchuck üretmeseydi nasıl akıllarına gelecekti acaba?
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balcis 4 yıl
bu aralar gamepad arayışındayım. ne kadar kaliteli olursa olsun özellikle analog kontrol gereken oyunlarda dokunmatik ekran gibisi yok. biliyorum çok yeni kulak gibi geliyor kulağa ama dokunmatik hassasiyeti ve yüzey direncinin düşük olması kontrolü çok kolay yapıyor.
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Gece772 4 yıl
Ürün güzel ama gelişmesi gerek
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crazy585858 4 yıl
çok güzel bir ürün baya kullanışlı :)
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