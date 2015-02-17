Modüler oyun kontrolcüsü Grifta, ilginç olanaklarıyla Kickstarter'da destek aramaya başladı

Her zaman daha iyi kontrolcülerin peşinde olan oyun tutkunları, özellikle modüler ürünlere daha fazla talep gösteriyorlar. Bu talepleri doğru değerlendiren Paul Weatherstone'nun hazırladığı ilginç oyun kontrolcüsü Grifta da popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Mouse, Split ve Classic olmak üzere üç farklı sistem tasarımıyla hazırlanan Grifta, kısaca tek el ile kullanılabilecek bir oyun kontrolcüsü olarak tanımlanabiliyor. Mouse modelinde kablosuz fareler ile beraber kullanılarak klavye görevi gören ve yapısı gereği kişilerin rahat bir koltukta aksiyon tabanlı PC oyunlarını dahi etkili bir şekilde oynamasına imkan tanıyan ürün, Split modunda günümüz konsol kontrolcülerinin birbirinden bağımsız haline dönüşürken, Classic modunda ise manyetik bağlantı ile birleşerek standart bir kontrolcü gibi görev görüyor. Windows ile Android işletim sistemleri, PS3, XIM adaptörü yardımıyla PS4 ve Xbox 360 ile One modelleriyle aktif olarak kullanılabilen Grifta, üç farklı boyutta tasarlanan tutacak bölümüyle de farklı el boyutlarına hızlı şekilde uyum sağlayabiliyor.

Tuş dizilimi günümüz kontrolcüleri ile benzer şekilde tasarlanan ve tetik mekanizması unutulmayan kablosuz cihazın, belirli bağış miktarlarının geçilmesiyle geliştirme süreci devam edecek olan arttırılmış gerçeklik gözlüklerine eşlik için üretilen kızıl ötesi tarama yapabilen Antlers isimli özel bir versiyonu daha bulunuyor. Kızılötesi okuma yapabilen kameralarla kullanılabilen bu versiyon yanında akıllı cep telefonları ve tabletler için hem oyun hem de fotoğraf odaklı Mobile Kit versiyonu da hazırlanan Grifta, genel olarak toplu bir çözüm sunarken konsept ya da prototip olmamasıyla da kısa vade için büyük bir potansiyel ortaya koyuyor.

Kickstarter üzerinde konan 65,000 pound hedefin bitimine daha 43 kala 153 bağış ile 15,370 poundluk kısmını toplamayı başaran Grifta projesi, tek ünite için yapılacak en az 30 pound bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini oldukça güzel şekilde anlatan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1384390939/grifta-morphing-gamepad?ref=recommended