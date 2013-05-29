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Mojang'ın yeni oyunu Scrolls'un mobil versiyonları gecikmeli olarak gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mojang'ın yeni oyunu Scrolls'un mobil versiyonları gecikmeli olarak gelebilir
Minecraft'ın yapımcısı Mojang'ın kart/strateji türündeki yeni oyunu Scrolls'un açık beta süreci 3 Haziran tarihi itibariyle PC ve Mac platformları için başlayacak.

Bazı söylentiler Scrolls'un mobil platformlar için de yayınlanacağını dile getirse de, Android ve iOS versiyonlarından henüz haber yok. Hatta Mojang'dan Daniel Frisk'in Twitter üzerinden yapmış olduğu bir açıklama da oyunun şu an için sadece masaüstü platformlarında boy göstereceğine işaret ediyor. Ancak, Frisk açıklamasında uzun soluklu planlarının olduğunu da dile getiriyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde Scrolls'un mobil versiyonları ile karşılaşabilme ihtimalimizi kuvvetlendiriyor. 

Mojang'ın fenomen haline gelen oyunu Minecraft'ı mobil platformlar için de yayınladığını göz önüne alınacak olursak, Scrolls'un da mobil platformlara gelmesi oldukça muhtemel görünüyor. Ancak, Scrolls'un mobil platformlara gelmesi biraz gecikmeli olabilir. Mojang'ın kart/strateji türündeki yeni oyunu Scrolls için ne gibi planları olduğunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/danfrisk/status/339403295716147200 Yorum Yaz
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Cankano 6 yıl
Mojamg kadar rahat bir oyun studyosu yok canlari sıkıldıkça oyun yapıyorlar gibi ama bekliyoruz iste :~D
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