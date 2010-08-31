Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı

Bu otomobil diğerlerine benzemiyor. Klasik görünümü ve hibrit alt yapısıyla huzurlarınızda Morgan LIFECar2.
8 yıl
5,1b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Retro tasarımlı spor otomobilleriyle tanınan köklü otomobil üreticilerinden Morgan, LIFECar2 adını verdiği yeni konseptini gün ışığına çıkardı. Henüz detaylar sınırlı olsa da geleneksel Morgan çizgilerini taşıyan mühendislik örneği otomobil, hibrit teknolojisiyle donatılmış özel bir araç. Üç İngiliz Üniversitesinin (Birmingham City, Oxford ve Cranfield) katkılarıyla hazırlanan LIFECar 2, hibrit teknolojisi altında dizel motor ve elektrik motorunu bir arada sunuyor. Konvensiyonel motor tipi olarak, kendi sınıfında dizel motor kullanan ilk otomobillerden biri olan LIFECar 2'nin 800 Kg'nin altında bir ağırlığa sahip olduğu, 0-100Km hızlanmasını ise 7 saniye civarında gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Sadece elektrik motoru kullanıldığında 15 mile yani yaklaşık 24 Km mesafe katedebilen LIFECar için Morgan firmasının yöneticisi Charles Morgan, "eğlenceli bir haftasonu aracı" tanımlaması yapıyor. Piyasaya çıkacağı tarih hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Morgan LIFECar2'nin fiyatı ise 40,000£ civarında olması bekleniyor.

Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
D-KaoSee 8 yıl
morgan clasıclerı fena abı yaa alıcaksın bıtane (hangi parayla diye sormayın bende bılmıyroum) kullanıcaksın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idemo 8 yıl
bu ne yav. gri renkten gına geldi. adam bari pembeye boyar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
Genel kullanım için yapılmadığı belli özel davetlerde artisler biner buna bize gelmez zaten tipi kayık...:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 8 yıl
leş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 8 yıl
bence öncam görüş açısı dikkati dağılmamaması bakımından çok iyi yüksekliy olarak kafanıza uçak düşecek değilya geniş olarakda türkiyede ben kar yağdığında ufacık delik açıp kullananıda gördüm 24 km avrupa için yeterli oralarda türkiyedeki gibi değil benzinlik olayı ayrıca türkiyede 2 dakka şarj edecem de al şu parayı çek bir gecekonduya adamlar kaçak kullanıyor genelde zaten, ver 20 kağıt fulle depoyu :) şaka bir yana araç görüntü olarak süper cantlarıda bu alan adam heralde değişir zaten ayrıca hareket halindeysek sanırım araçta normal cant varmış gibi duruyor bence cantın görünümüne bakarak söyledim ayrıca dururkende çok ta çirkin değil hareket halindeyken zaten belli olmuyor ayrıca 100 milyar araba yaw türkiyeye gelişi en az 15 olur kim alırki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 8 yıl
Tasarıma bak, sadece elektrik motoruyla aldığı yola bak :D Hiç olmamış, hiç...
Başarı için, diğer üreticilerden farklı bir yol izlemesi gerekiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
sadece filmlerde görülecek bir tip..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 8 yıl
Ön cam görüş açısı çok dar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 yıl
Chevy bayağı elektrikli bir motor bunun destek motoru var. Tabii ki Chevy'i gördükten sonra bu pek cazip gözükmüyor ama Hibrit denilince genelde bu tür destek motorlu olanlar hep akılda kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 8 yıl
Sadece üç harfli bir yorum yapayım. I Y K.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blood.army 8 yıl
yanlız dikkat ettiyseniz ilk fotoraftaki cubuklu jantlar kullanılmış diğer zantlar kapak olmalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
jantlar tenecere kapağından herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci541 8 yıl
Aracın genel çizgisi çok hoşuma gitti ancak şu jantlara ne demeli? Şöyle çubuklu, daha seksi bir jant kullanılabilirdi. Teknik olarak 0-100 hızlanması güzel olsa da elektrik motoru kullanarak 24 km gitmesi bence yetersiz. Chevy Volt 60 km civarıydı sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 8 yıl
erci541

Aracın genel çizgisi çok hoşuma gitti ancak şu jantlara ne demeli? Şöyle çubuklu, daha seksi bir jant kullanılabilirdi. Teknik olarak 0-100 hızlanması güzel olsa da elektrik motoru kullanarak 24 km gitmesi bence yetersiz. Chevy Volt 60 km civarıydı sanırım.



evet aynen katılıyorum ,hani derlerya amiyane tabirle (bir çuval incir) misali olmuş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5070 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, bilim ve
4 etiket daha teknoloji Otomobil hybrid elektrikli otomobil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim