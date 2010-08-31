Morgan LIFECar2: Dizel-Elektrik hibrit araç tanıtıldı

Retro tasarımlı spor otomobilleriyle tanınan köklü otomobil üreticilerinden Morgan, LIFECar2 adını verdiği yeni konseptini gün ışığına çıkardı. Henüz detaylar sınırlı olsa da geleneksel Morgan çizgilerini taşıyan mühendislik örneği otomobil, hibrit teknolojisiyle donatılmış özel bir araç. Üç İngiliz Üniversitesinin (Birmingham City, Oxford ve Cranfield) katkılarıyla hazırlanan LIFECar 2, hibrit teknolojisi altında dizel motor ve elektrik motorunu bir arada sunuyor. Konvensiyonel motor tipi olarak, kendi sınıfında dizel motor kullanan ilk otomobillerden biri olan LIFECar 2'nin 800 Kg'nin altında bir ağırlığa sahip olduğu, 0-100Km hızlanmasını ise 7 saniye civarında gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Sadece elektrik motoru kullanıldığında 15 mile yani yaklaşık 24 Km mesafe katedebilen LIFECar için Morgan firmasının yöneticisi Charles Morgan, "eğlenceli bir haftasonu aracı" tanımlaması yapıyor. Piyasaya çıkacağı tarih hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Morgan LIFECar2'nin fiyatı ise 40,000£ civarında olması bekleniyor.