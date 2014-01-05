Mother adlı hareket takip merkezi CES 2014'ün en ilginç ürünlerinden birisi olmayı planlıyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların farklı cihazlarla yakınlarını veya kendilerini takip edebilmeleri oldkuça kolaylaştı. Bu cihazlar fitness takibinden nabız ölçümüne yakınlık algılamasına kadar pek çok alanda kullanımda bulunuyor. Sen.se tarafından geliştirilen Mother adlı takip merkezi bunlardan birisi.





CES 2014 fuarının en ilginç ürünlerinden birisi olmayı planlayan Mother, fuarın yenilikçilik ödüllerine de aday olmuş durumda.





Mother konsepti Matruşka bebeğine benzeyen bir merkez cihaz ve yanında 4 takip sensörü ile birlikte geliyor. Konsept genelde aile içerisinde kullanıma yönelik olarak hazırlanmış. Konsept ile çocuğunuzun ne zaman eve geldiğini, ne zaman evden çıktığını veya ne kadar su içtiğini takip edebiliyorsunuz. Merkez cihaz gerektiği durumlarda aile bireylerine eposta veya SMS de gönderebiliyor.





Kutu içerisinde 4 adet sensör çıkarken, bu sayı 24'e yükselebiliyor. Konsepte 15 farklı görev atanabiliyor. Sensörler bir düğme pil ile 15 ay kullanılabiliyor. Sistem kendi içerisinde Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Android ve iOS cihazlarından sistem takip edilebiliyor. Şu anda Fransa'da satışta olan sistem 222$ fiyat etiketine sahip.



