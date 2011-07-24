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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola ATRIX 4G için Android 2.3 güncellemesi yayınlandı

7 yıl
25,5b
1
14
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Motorola, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformuna, 1 GB RAM'e ve 4.0-inç boyutunda 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan ATRIX 4G için söz verdiği Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesi yayınlandı. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden indirilebilen güncellemenin getirdiği yeniliklerden bazıları şunlar;
  • Galeri uygulaması geliştirilmiş. Sosyal ağlarda bulunan fotoğraflarınızı tek bir noktada toplamanıza imkan tanınıyor.
  • Müzik oynatıcı uygulaması güncellenmiş.
  • Kullanıcı arayüzü geliştirilmiş.
  • Full HD video oynatma desteği gelmiş.
  • Görev yöneticisi araçları geliştirilmiş.
  • Tek dokunmayla görüntülü konuşmaya erişim sağlanmış.
  • Favori uygulamalarınızı ekranın alt kısmında toplayarak uygulamalara hızlı şekilde erişebiliyorsunuz.
  • E-mail listenizdeki kişilerden gruplar oluşturabiliyorsunuz.
Yayınlanan güncellemenin 161 MB boyutunda olduğu belirtiliyor.
http://www.motorola.com/Support/US-EN/Android_Products/ATRIX-4G_Software_Update_Page Yorum Yaz
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m.matrax 7 yıl
bu güncellemeyle telefon 5 parmağa kadar algılayabiliyor mu?
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Castîel 7 yıl
ya arkadaşlar ben otada görüyorum indiriyorum ama kurarken hata veriyo şimdi pc den yapmaya çalışacam ama önerisi olan varmı
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asafated 7 yıl Castîel
lord_nemesis

ya arkadaşlar ben otada görüyorum indiriyorum ama kurarken hata veriyo şimdi pc den yapmaya çalışacam ama önerisi olan varmı


aynen, bende de hata veriyor güncellerken

ben custom rom kurmuştum ondan güncellemiyor diye düşünüyorum, sizde de custom rom mu kurulu?
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spaydix 7 yıl
çok güzel oldu update yaptım daha güzel bir arayüze kavuştu ve birkaç yenilikle beraber ilerdede tam stabil özel room lar çıkarsa onlarıda yüklerim harika olur .
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asafated 7 yıl
pil ömrünün artacağı ve kameranın iyileştireleceği söyleniyordu ama bu update de sanırım bu geliştirmeler yer almıyor. o kadar bekledikten sonra daha özellikli bir update bekliyordum açıkçası.
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DH Misafiri 7 yıl
http://www.facebook.com/photo.php?pid=7413135&id=759154058

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/223022_10150265666429059_759154058_7412987_2072252_n.jpg
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DH Misafiri 7 yıl
sırf bu güncelleme gecikmelerinden dolayı bir sonraki telefonum nexsus prime olacak
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lazloo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sırf bu güncelleme gecikmelerinden dolayı bir sonraki telefonum nexsus prime olacak


Eğer Türkiye de satılacağını bilsem ben de alırdım ama yok işte.Nexus lar bu güncellemeleri ilk çıktığında alıyorlar.Ama diğer firmalar geç veriyor güncellemeleri.
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Haddat 7 yıl
TR de satılıyormu bu alet..
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riprap 7 yıl Haddat
Haddat

TR de satılıyormu bu alet..


ne yazıkkı şuan için hayır.Eylülde satılacak diyorlar :)
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