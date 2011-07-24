Motorola ATRIX 4G için Android 2.3 güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
Motorola, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformuna, 1 GB RAM'e ve 4.0-inç boyutunda 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan ATRIX 4G için söz verdiği Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesi yayınlandı. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden indirilebilen güncellemenin getirdiği yeniliklerden bazıları şunlar;
- Galeri uygulaması geliştirilmiş. Sosyal ağlarda bulunan fotoğraflarınızı tek bir noktada toplamanıza imkan tanınıyor.
- Müzik oynatıcı uygulaması güncellenmiş.
- Kullanıcı arayüzü geliştirilmiş.
- Full HD video oynatma desteği gelmiş.
- Görev yöneticisi araçları geliştirilmiş.
- Tek dokunmayla görüntülü konuşmaya erişim sağlanmış.
- Favori uygulamalarınızı ekranın alt kısmında toplayarak uygulamalara hızlı şekilde erişebiliyorsunuz.
- E-mail listenizdeki kişilerden gruplar oluşturabiliyorsunuz.
http://www.motorola.com/Support/US-EN/Android_Products/ATRIX-4G_Software_Update_Page Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen, bende de hata veriyor güncellerken
ben custom rom kurmuştum ondan güncellemiyor diye düşünüyorum, sizde de custom rom mu kurulu?
Eğer Türkiye de satılacağını bilsem ben de alırdım ama yok işte.Nexus lar bu güncellemeleri ilk çıktığında alıyorlar.Ama diğer firmalar geç veriyor güncellemeleri.
ne yazıkkı şuan için hayır.Eylülde satılacak diyorlar :)