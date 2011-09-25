Motorola Atrix 2 resmi görselleriyle ortaya çıktı

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak Ocak ayında lanse edilen ve takip eden aylarda pazara sunulan Motorola Atrix güncellendi. Amerika'nın en büyük operatörlerinden AT&T için hazırlanan Atrix 2 isimli (kod adı Edison) yeni model, donanım anlamında çeşitli güncellemeler içeriyor ve Android 2.3.5 işletim sistemiyle geliyor.

4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde qHD ekrana sahip olan Atrix 2, ilk modelden farklı olarak Nvidia Tegra 2 yerine benzer şekilde 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP 4 platformuyla geliyor. Donanım tarafındaki güncellemenin performansa olumlu katkı yaptığı düşünülüyor zira Texas Instruments'ın OMAP4 platformu çift kanal bellek desteği ile bu alanda daha yüksek bellek performansına imza atıyor.

1GB RAM ile gelen Motorola Atrix 4G, 32GB'a kadar microSD kart desteği sunarken, kutu içeriğinden 2GB kapasiteli kart çıktığı belirtiliyor. Aynı zamanda 4G desteğiyle de öne çıkan yeni telefon, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki, oto-fokus destekli kamerası ile 1080p çözünürlüğünde görüntüler çekebiliyor. 1950 mAh seviyesinde pile sahip olan ilk modelden farklı olarak 1735 mAh kapasiteli pil ile donatıldığı belirtilen yeni telefonun 8.5 saate kadar konuşma ve 15.9 güne kadar da bekleme süresi sunabileceği ifade ediliyor.

Quadrant testinden 2100-2400 aralığında puan alan Atrix 2 tasarım anlamında da bir takım güncellemeler içerirken, bu noktada en büyük değişikliklerden biri aksesuar tarafında göze çarpıyor. Hatırlanacağı üzere Atrix modeli Webtop ve Lapdock adı verilen iki aksesuar ile sunulmuştu. Lapdock ile kullanıcılara, gücünü Atrix'ten alan yeni kabaca sadece klavye ve ekrandan oluşan ancak uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar sunulmuştu. Atrix 2 ile birlikte bu dizüstü bilgisayarın ekran boyutu 11.6-inç seviyesinden 10-inç düzeyine indirilirken hem inceldiği hem de hafifleştirildiği ifade ediliyor ancak şu anda çok fazla detay bilinmiyor.

Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun nasıl bir gelecek stratejisi izleyeceği büyük merak konusu. Ancak arka arkaya gelen Xoom 2 ve Atrix 2 haberlerine bakılırsa firmanın bu aşamadaki birinci önceliği, artan rekabet koşulları çerçevesinde pazardaki mevcut modellerini yenilemek olacak gibi görünüyor. Motorola Atrix 2'nin hangi fiyattan ve ne zaman satışa sunulacağı bilinmezken, Avrupa satışı için de herhangi bir bilgi bulunmuyor.