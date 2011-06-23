Motorola Atrix 4G, Android 2.3.3 güncellemesine kavuşmak üzere

Çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi ve 1GB bellek kapasitesi gibi güçlü donanım özelliklerine ek olarak dizüstü bilgisayar standıyla da büyük ilgi uyandıran Motorola Atrix 4G, Android 2.3 güncellemesine kavuşuyor. Motorola tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da gelen bilgilere göre Android 2.3.3 güncellemesi AT&T kullanıcılarına OTA yani hava yoluyla otomatik olarak sunulacak.





Revize edilmiş Blur kullanıcı arayüzüne ek olarak geliştirilmiş kamera, arttırılan güç yönetimi, revize edilmiş klavye, yeniden derlenen ana uygulamalar, dosya indirme yöneticisi ve uygulama gruplandırma gibi çok sayıda yenilik getirecek olan Android 2.3.3 güncellemesinin Temmuz ayı içerisinde sunulması beklenirken, Android 2.3.4 güncellemesinin ise Eylül ayı gibi çıkacağı konuşulmakta.