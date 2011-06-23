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Motorola Atrix 4G, Android 2.3.3 güncellemesine kavuşmak üzere

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi ve 1GB bellek kapasitesi gibi güçlü donanım özelliklerine ek olarak dizüstü bilgisayar standıyla da büyük ilgi uyandıran Motorola Atrix 4G, Android 2.3 güncellemesine kavuşuyor. Motorola tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da gelen bilgilere göre Android 2.3.3 güncellemesi AT&T kullanıcılarına OTA yani hava yoluyla otomatik olarak sunulacak.

Revize edilmiş Blur kullanıcı arayüzüne ek olarak geliştirilmiş kamera, arttırılan güç yönetimi, revize edilmiş klavye, yeniden derlenen ana uygulamalar, dosya indirme yöneticisi ve uygulama gruplandırma gibi çok sayıda yenilik getirecek olan Android 2.3.3 güncellemesinin Temmuz ayı içerisinde sunulması beklenirken, Android 2.3.4 güncellemesinin ise Eylül ayı gibi çıkacağı konuşulmakta. 

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fuadoner 7 yıl
motorola atrix türkçe menüye sahip mi? video incelemey felan baktım hep ingilzice menü ile kullanılıyor. bu konuda bilgisi olan var mı
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gorthaur83 7 yıl
evet türkçe menüye sahip. Motoblur ROM'u tamamı türkçe.
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séquestre 8 yıl
Motorola da bir ilerleme var.
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spaydix 8 yıl
oo güzel benim atrix yazılımsal gelişsin :D
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ydnsnr 8 yıl
slm. yeni atrix sahibi oldum. bazi sikintilar var.
birincisi telefon wireless'a baglandiginda data yollayip alamiyor. yani internete giremiyor.
Benzer sikinti yasayanlariniz ne yapti bu konu hakkinda
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erkayer62 8 yıl
ulen htc desire hd ye bile ne zamandır gelmiş. htc nin satış sonrası hizmet politikasını seveyim :)
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riprap 8 yıl
bu telefon resmi olarak ülkemizde satışa sunulacak mı acaba ? Bilgisi olan yada net bilgiyi alabileceğimiz bir kurum var mı ? Ayrıca son güncelleme ile Türkçe dil desteğide gelecek mi ? Teşekkürler.
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DH Misafiri 8 yıl
Buralar değerlenecek {:
Amerikadan getirtip tonla para döktüğümüz atrixler sonunda güncellemeye kavuşacak.Bu arada 1080p update ne zaman çıkacak bilgi varmı ?
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Klasör.:X:. 8 yıl
motorolayı gerçekten taktir ettim yazılım desteği konusunda...
Ayrıca telefonun arka kapağındaki desende çok şık duruyor.
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burak_5866 8 yıl
motorola da bu işi öğrendi diyebiliriz.
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