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Motorola Milestone XT720'nin teknik özellikleri bir kez daha değişti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın merakla beklenen yeni telefonu Milestone XT720, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyordu ancak ortaya çıkan yeni bir döküman telefonun tüm büyüsünü bozabilir. Google Android platformunu kullanan Milestone XT720 için Motorola'nın geliştirici sayfasındaki bir bilgi, bazı değişikliklere işaret ediyor.

Daha önceki bilgilerde Milestone XT720'nin 512MB RAM ile geleceği belirtiliyordu. Ancak ortaya çıkan yeni dökümana göre, Milestone XT720'den 256MB RAM olacak. İşlemci hızının 720MHz olacağı öne sürülen telefonda bellek kapasitesindeki düşüşün nedeni henüz bilinmiyor ancak maliyet odaklı bir değişiklik olabileceği düşünülüyor.

512MB RAM ile güçlü bir teknik özellik tablosu çizen Motorola Milestone XT720'deki bu değişiklik için henüz Motorola'dan bir açıklama gelmiş değil.


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deepestlove 9 yıl
nedeniphone gibi
16-32-64gb lık modeller çıkmıyor illa kart
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sariugur 9 yıl
kaç yıl sonra eski tel.imi bununla değiştirmeye niyetlendim ne beklendiği tarihte piyasaya girdi alet ne de nasıl birşey olcağı kesinleşti...
nasıl bi şanstır bu :)
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