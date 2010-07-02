Motorola Milestone XT720'nin teknik özellikleri bir kez daha değişti

Motorola'nın merakla beklenen yeni telefonu Milestone XT720, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyordu ancak ortaya çıkan yeni bir döküman telefonun tüm büyüsünü bozabilir. Google Android platformunu kullanan Milestone XT720 için Motorola'nın geliştirici sayfasındaki bir bilgi, bazı değişikliklere işaret ediyor.

Daha önceki bilgilerde Milestone XT720'nin 512MB RAM ile geleceği belirtiliyordu. Ancak ortaya çıkan yeni dökümana göre, Milestone XT720'den 256MB RAM olacak. İşlemci hızının 720MHz olacağı öne sürülen telefonda bellek kapasitesindeki düşüşün nedeni henüz bilinmiyor ancak maliyet odaklı bir değişiklik olabileceği düşünülüyor.

512MB RAM ile güçlü bir teknik özellik tablosu çizen Motorola Milestone XT720'deki bu değişiklik için henüz Motorola'dan bir açıklama gelmiş değil.