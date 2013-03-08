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Motorola Mobility, iş gücünde %10'luk bir kesintiye gidiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Motorola Mobility, iş gücünde %10'luk bir kesintiye gidiyor
Hatırlayacağınız üzere, Motorola Mobility geçtiğimiz yılın ekim ayında Google tarafından satın alındıktan sonra şirket bünyesindeki 4 bin kişi işten çıkarılmış ve iş gücünden %20'lik bir tasarruf etmişti. Gelen son habere göre, şirket tasarruf edebilmek için daha fazla kişiyi işten çıkaracak.

The Wall Street Journal'ın yayınladığı habere göre, Motorola Mobility'de çalışan 1200 kişi daha işinden ayrılmak zorunda kalacak. Şirketin toplam çalışan sayısının %10'undan fazlasına tekabül eden 1200 kişi; ABD, Hindistan ve Çin'deki Motorola ofislerinde çalışanların arasından seçilecek.
İşten çıkarmalar hakkında konuşan bir Motorola yöneticisi, 1200 kişilik bu işten çıkarma kararının şirketin daha önce yapmış olduğu 4 bin kişilik işten çıkarmanın devam niteliğinde olduğunu belirtirken; durumun çalışanlar açısından zorluğuna de değindi. Ayrıca yönetici, bu süreçte çalışanlarına yardımcı olma konusundaki kararlılıklarını da dile getirdi.

Söz konusu işten çıkarmaların şirketin yeniden karlı hale geçmesi için yapılan birtakım çalışmalar olduğu bilinse de, The Wall Street Jonurnal tarafından ele geçirilen bir şirket e-postası durumu daha net bir şekilde açıklıyor. Bu e-posta'nın içeriğinde şirket maliyetlerinin yüksek olduğu ve rekabetten uzak olan şirketin maddi açıdan pek de iyiye gitmediği açık bir şekilde belirtiliyor. Her ne kadar Motorola Mobility cephesinde durum pek iyiye gitmese de, şirketin yeni ürünlerinden ümitli olduğu da bu e-posta'nın içeriği arasında yer alıyor. Ancak şirket, bu sürecin oldukça zorlu geçeceğinin farkında gibi görünüyor.

Yeniden yapılanma süreci kapsamında işten çıkarmaların yaşandığı Motorola Mobility'de gelişmelerin ne yönde yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324128504578347311150486142.html Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
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onsos1100 6 yıl
Google gelecek planlarında Motorola yı aynı google gibi az çalışanla çok verim alan yenilikçi ve donanım işinden ayrılmış daha çok tasarım ve yenilik üzerine kurulmuş bir şirket olarak planlıyor bence...
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DH Misafiri 6 yıl
koskoca motorola bu günemi gelecekti beeee vay anasını tamda motorolaya merak salmışken en iyi işçilik telefonları yapıyor adamlar samsung gibi leğen plastiğinden yapmıyor kevlar kaplama yazık gerçekten çok yazık birde motorola x phone gelecek diyorlardı dedikoduymuş anlaşılan
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teramit 6 yıl
vaktiyle anlatmaya çalıştık patentleri için aldı firmayı öldürecek diye..
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foz54 6 yıl
Bu gidişle motorola iflasını duyurur Biz tüketiciler için rekabet iyidir bu sayede kalite artar fiyatlar düşer böyle firmaların rekabete katılması lazım
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hayal@t 6 yıl
bir süpriz yapabilir google ama anlam veremedim gitti motorola ya aldıktan sonra iddalı telefon modelleri gelebilir dedim ama tık yok .fırtına öncesi sessizlik olabilir kim bilir neler düşünüyor google .
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Cem Uzan'dan sonra Motorola kendini toparlayamadı : P
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homeedition88 6 yıl
Bu sirketlerin ilk ekonomik dar bogazda calisanlarini isten cikartmasindan nefret ediyorum. Goz gore gore o kadar sabit mal varliklari ve bir o kadar da senet sepetleri varken insanlari islerinden ediyorlar mali disiplin diyerek. Bu sirketler urettikleri seyleri insanlar icin urettiklerini unutuyor herhalde.
Bu yuzyilin olayi az insan calistir cok para kazan en verimli ol. Sirf motorola - google olayi degil soylediklerim tabi ki. Artik tiksindim iyice hic birsey almak, tuketmek istemiyorum bunlarin urettigi.
1 Yanıt Yanıtla
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Moribito 6 yıl homeedition88
homeedition88

Bu sirketlerin ilk ekonomik dar bogazda calisanlarini isten cikartmasindan nefret ediyorum. Goz gore gore o kadar sabit mal varliklari ve bir o kadar da senet sepetleri varken insanlari islerinden ediyorlar mali disiplin diyerek. Bu sirketler urettikleri seyleri insanlar icin urettiklerini unutuyor herhalde.

Bu yuzyilin olayi az insan calistir cok para kazan en verimli ol. Sirf motorola - google olayi degil soylediklerim tabi ki. Artik tiksindim iyice hic birsey almak, tuketmek istemiyorum bunlarin urettigi.

"Bu yuzyilin olayi az insan calistir cok para kazan en verimli ol"

Biz buna is diyoruz, tabikide durum boyle olucak, fiziki is gucu yerini otomasyonlara birakicak. O zaman en basitinden ucak biletlerini online satisi durduralim, 10larca vezne acalim hava alanlarinda, ucak bileti almaya hava alanlarini dolduralim binlerce insan. Bugun fabrikalardaki robot sistemleri kaldirip, yerine insan koyalim bakalim ne olucak.

Google motorolayi kucultuyor, cunku onlarca ayri ofise ihtiyaci yok, artik o googlein bir parcasi. Sonucta bunlar ozel firmalar, isguvencesi diye birsey yok, insanlar bunun bilincinde bu islere giriyorlar.
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xxxx1 6 yıl
Google;resmen Motorola gibi bir şirketi 3 numaraya traş etti,ne yapmaya çalışıyorlar diyecem,şimdi işgüzarın biri çıkıp patent için aldı diyecek...
koskoca Motorolanın düşürüldüğü durumlara bak,Avrupada bir tane ofisi kalmadı...
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