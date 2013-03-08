Motorola Mobility, iş gücünde %10'luk bir kesintiye gidiyor

Hatırlayacağınız üzere, Motorola Mobility geçtiğimiz yılın ekim ayında Google tarafından satın alındıktan sonra şirket bünyesindeki 4 bin kişi işten çıkarılmış ve iş gücünden %20'lik bir tasarruf etmişti. Gelen son habere göre, şirket tasarruf edebilmek için daha fazla kişiyi işten çıkaracak.





The Wall Street Journal'ın yayınladığı habere göre, Motorola Mobility'de çalışan 1200 kişi daha işinden ayrılmak zorunda kalacak. Şirketin toplam çalışan sayısının %10'undan fazlasına tekabül eden 1200 kişi; ABD, Hindistan ve Çin'deki Motorola ofislerinde çalışanların arasından seçilecek.

İşten çıkarmalar hakkında konuşan bir Motorola yöneticisi, 1200 kişilik bu işten çıkarma kararının şirketin daha önce yapmış olduğu 4 bin kişilik işten çıkarmanın devam niteliğinde olduğunu belirtirken; durumun çalışanlar açısından zorluğuna de değindi. Ayrıca yönetici, bu süreçte çalışanlarına yardımcı olma konusundaki kararlılıklarını da dile getirdi.





Söz konusu işten çıkarmaların şirketin yeniden karlı hale geçmesi için yapılan birtakım çalışmalar olduğu bilinse de, The Wall Street Jonurnal tarafından ele geçirilen bir şirket e-postası durumu daha net bir şekilde açıklıyor. Bu e-posta'nın içeriğinde şirket maliyetlerinin yüksek olduğu ve rekabetten uzak olan şirketin maddi açıdan pek de iyiye gitmediği açık bir şekilde belirtiliyor. Her ne kadar Motorola Mobility cephesinde durum pek iyiye gitmese de, şirketin yeni ürünlerinden ümitli olduğu da bu e-posta'nın içeriği arasında yer alıyor. Ancak şirket, bu sürecin oldukça zorlu geçeceğinin farkında gibi görünüyor.





Yeniden yapılanma süreci kapsamında işten çıkarmaların yaşandığı Motorola Mobility'de gelişmelerin ne yönde yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324128504578347311150486142.html