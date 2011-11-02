Motorola Xoom 2'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Türk Telekom reklamları sayesinde ülkemizde geniş kitlelere ulaşan Motorola Xoom, yerini yeni modele bırakmaya hazırlanıyor. Yeni tableti Xoom 2 için hazırlık çalışmalarını tamamlamak üzere olan Motorola, tatil dönemiyle birlikte tableti pazara sunmaya planlıyor.

Ortaya çıkan yeni bir tanıtım broşürü, Motorola Xoom 2'nin fiyatı da dahil olmak üzere merak edilen çeşitli detayları resmiyete kavuşturmuş oldu. 8.2-inç büyüklüğünde ekrana ve Android 3.2 işletim sistemiyle gelen Xoom 2'de 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve görüntülü konuşma için ön kameraya yer veriliyor. Çift çekirdekli işlemciden güç alan Motorola Xoom 2'nin 16GB kapasiteli WiFi versiyonu Avrupa'da 399 Avro olacak.