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Motorola Xoom 2'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

7 yıl
16,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Telekom reklamları sayesinde ülkemizde geniş kitlelere ulaşan Motorola Xoom, yerini yeni modele bırakmaya hazırlanıyor. Yeni tableti Xoom 2 için hazırlık çalışmalarını tamamlamak üzere olan Motorola, tatil dönemiyle birlikte tableti pazara sunmaya planlıyor.
Ortaya çıkan yeni bir tanıtım broşürü, Motorola Xoom 2'nin fiyatı da dahil olmak üzere merak edilen çeşitli detayları resmiyete kavuşturmuş oldu. 8.2-inç büyüklüğünde ekrana ve Android 3.2 işletim sistemiyle gelen Xoom 2'de 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve görüntülü konuşma için ön kameraya yer veriliyor. Çift çekirdekli işlemciden güç alan Motorola Xoom 2'nin 16GB kapasiteli WiFi versiyonu Avrupa'da 399 Avro olacak.

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.i. 7 yıl
Bunun neresi 2 onu anlamıyorum, 3g yok, gprs yok. Yine satmayacak. Normal satmaması.
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thelayka 7 yıl
dikkatinizi çekmedi sanırım STYLUS KALEM ile geliyor bence müthiş bir artı bu...
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cagataykoroglu 7 yıl
Sırf tegra 3 çıkacak diye tablet almıyorum. Testleri görmeden de alınmaz.
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SS10 7 yıl
bende tegra 3 ve ice cream sandwich i bekliyorum, asus prime bu durumda ilk geçiş olacak sizlerden güzel bir inceleme bekliyoruz
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lazloo 7 yıl
Önemli olan buradaki fiyat olacak. Vergiler sağolsun. Cihazın tasarımı hoş olmuş bu arada.
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