Motorola Xoom, Sam's Club'da 539 dolardan satışa sunulacak

Geçtiğimiz ay içersinde Motorola Mobility'nin tepe yöneticisi Sanjay Jha'nın Reuters'e yaptığı açıklamalarda Wi-Fi destekli modelini 599 dolardan satmayı planladıklarını söylediği Xoom, Amerika'nın ünlü perakende mağazalarından biri olan Sam's Club'da daha ucuza satılacak.

Droid Life'ın Sam's Club'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Amerika'daki bütün Sam's Club'larda Xoom'un Wi-Fi destekli modeli 539 dolara satışa sunulacak.

Eğer ki 10.1 inçlik, 32GB'lık Honeycomb'lu Motorola Xoom'a Amerika üzerinden sahip olmayı düşünüyorsanız, rotanızı başta Sam's Club'a çevirmek mantıklı görünüyor.