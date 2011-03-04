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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Xoom, Sam's Club'da 539 dolardan satışa sunulacak

8 yıl
11,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay içersinde Motorola Mobility'nin tepe yöneticisi Sanjay Jha'nın Reuters'e yaptığı açıklamalarda Wi-Fi destekli modelini 599 dolardan satmayı planladıklarını söylediği Xoom, Amerika'nın ünlü perakende mağazalarından biri olan Sam's Club'da daha ucuza satılacak.

Droid Life'ın Sam's Club'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Amerika'daki bütün Sam's Club'larda Xoom'un Wi-Fi destekli modeli 539 dolara satışa sunulacak.

Eğer ki 10.1 inçlik, 32GB'lık Honeycomb'lu Motorola Xoom'a Amerika üzerinden sahip olmayı düşünüyorsanız, rotanızı başta Sam's Club'a çevirmek mantıklı görünüyor.


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vehbi 8 yıl
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sPeerless 8 yıl
Tasarımı çok şık. Siyah kasa zaten kendini gösteriyor.
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shavkat 8 yıl

vehbi

Görüntünün kötü olduğunu söyleyen bir link var mı?

Makale inglizce. Kapsamlı bir inceleme olmuş. Bu makaleyi incelemenizi tavsiye ederim.
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Rainbow6 8 yıl
Eski ipad le kiyaslamasi var maalesef goruntu kalitesi renkler ve parlaklik eski model ipade yetisemiyor ... gunduz vakti goruntunun zor goruldugunu soluyolar resimleride var
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Hyperchondriac 8 yıl
Bence uygun fiyat tax free de koysak hemen hemen 800 liraya gelir Türkiye'ye ben alırım şahsen bekliyordum sadece wifi lı cıkmasını.
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