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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Xoom'u Android 3.2'ye güncelliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Motorola, Xoom'u Android 3.2'ye güncelliyor
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Bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Amerika'daki satış fiyatında indirime gidilen Motorola Xoom, Android 3.2'ye kavuşmaya başladı.

Google'ın da Açık Kaynak Android Projesi kapsamında kaynak kodlarını yayınladığı Android 3.2, tablete uzun süredir beklenen SD desteğinin yanı sıra ekran yakınlaştırma özelliği ile kullanıcıların çalıştırdıkları uygulamaların pencere boyutlarını tam tabletin ekranına sığdırabilmelerine imkan veriyor. Android 3.2, ayrıca 7 inçlik ekranlara ve Qualcomm'un yongada sistem platformlarına verdiği destekle öne çıkıyor.

Motorola, Xoom'u Android 3.2'ye güncelliyor
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rutrut06 8 yıl
2003 "notebooktan oyun mu oynanır lan!?"

2010 "netbooktan oyun mu oynanır lan!?"

2011 "tabletten oyun mu oynanır lan!?"
1 Yanıt Yanıtla +1
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fato65 8 yıl rutrut06
rutrut06

2003 "notebooktan oyun mu oynanır lan!?"

2010 "netbooktan oyun mu oynanır lan!?"

2011 "tabletten oyun mu oynanır lan!?"



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Python 8 yıl
l3ortacine16
tanerergul Ipad2 ile bunun arasında kaldım valla... Ekran kartı olarak ipad2 nin daha güçlü olduna inanıyorum.
Nvidia zaten oyun için üretilmiş resmen.Nvidia Tegra Zonea her hafta 1 oyun ekleniyor diye biliyorum.Nvidia zaten oyun sektörünün içinde.

Bu olay doğru ancak appstore'daki oyunlarla karşılaştırılınca çok komik bir rakam sonuçta ipad 2 alınacaksa İOS için alınacaktır,İOS da destek,uygulama oyun kullanım kolaylığı konusunda zaten en iyisi
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Silent Guardian 8 yıl
tanerergul
Ipad2 ile bunun arasında kaldım valla... Ekran kartı olarak ipad2 nin daha güçlü olduna inanıyorum.

Nvidia zaten oyun için üretilmiş resmen.Nvidia Tegra Zone'a her hafta 1 oyun ekleniyor diye biliyorum.Nvidia zaten oyun sektörünün içinde.
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Tanarri 8 yıl
tanerergul
Ipad2 ile bunun arasında kaldım valla... Ekran kartı olarak ipad2 nin daha güçlü olduna inanıyorum.

Yapıcanız uygulamaya bağlı bi durum yani maksat oyun oynamaksa nvidia dan şaşmak mantık dışı olur
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tanerergul 8 yıl
Ipad2 ile bunun arasında kaldım valla...

Ekran kartı olarak ipad2 nin daha güçlü olduna inanıyorum.
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Nightmare70 8 yıl
Motorola,hayrola :D
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