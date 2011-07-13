Motorola, Xoom'u Android 3.2'ye güncelliyor

Bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Amerika'daki satış fiyatında indirime gidilen Motorola Xoom, Android 3.2'ye kavuşmaya başladı.

Google'ın da Açık Kaynak Android Projesi kapsamında kaynak kodlarını yayınladığı Android 3.2, tablete uzun süredir beklenen SD desteğinin yanı sıra ekran yakınlaştırma özelliği ile kullanıcıların çalıştırdıkları uygulamaların pencere boyutlarını tam tabletin ekranına sığdırabilmelerine imkan veriyor. Android 3.2, ayrıca 7 inçlik ekranlara ve Qualcomm'un yongada sistem platformlarına verdiği destekle öne çıkıyor.

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