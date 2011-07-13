Motorola, Xoom'u Android 3.2'ye güncelliyor

Haber Editörü
Bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Amerika'daki satış fiyatında indirime gidilen Motorola Xoom, Android 3.2'ye kavuşmaya başladı.
Google'ın da Açık Kaynak Android Projesi kapsamında kaynak kodlarını yayınladığı Android 3.2, tablete uzun süredir beklenen SD desteğinin yanı sıra ekran yakınlaştırma özelliği ile kullanıcıların çalıştırdıkları uygulamaların pencere boyutlarını tam tabletin ekranına sığdırabilmelerine imkan veriyor. Android 3.2, ayrıca 7 inçlik ekranlara ve Qualcomm'un yongada sistem platformlarına verdiği destekle öne çıkıyor.
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2010 "netbooktan oyun mu oynanır lan!?"
2011 "tabletten oyun mu oynanır lan!?"
Bu olay doğru ancak appstore'daki oyunlarla karşılaştırılınca çok komik bir rakam sonuçta ipad 2 alınacaksa İOS için alınacaktır,İOS da destek,uygulama oyun kullanım kolaylığı konusunda zaten en iyisi
Nvidia zaten oyun için üretilmiş resmen.Nvidia Tegra Zone'a her hafta 1 oyun ekleniyor diye biliyorum.Nvidia zaten oyun sektörünün içinde.
Yapıcanız uygulamaya bağlı bi durum yani maksat oyun oynamaksa nvidia dan şaşmak mantık dışı olur
Ekran kartı olarak ipad2 nin daha güçlü olduna inanıyorum.