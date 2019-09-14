Motorola ilk akıllı televizyonunu çıkarmaya hazırlanıyor

Akıllı TV pazarına giren şirketler arasına Motorola da katılıyor. Lenovo bünyesinde yer alan teknoloji devi ilk Android tabanlı akıllı televizyonunu 16 Eylül'de Hindistan'da tanıtacak. Motorola markalı akıllı TV'ler için şirket Flipkart ile ortaklık kurdu.

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Gelen bilgilere göre Flipkart, Hindistan'da Motorola markalı akıllı televizyonlar üretecek ve satacak. Lansman etkinliğinde farklı ekran boyutlarında bir dizi akıllı TV'nin duyurulacağı belirtiliyor. Şirket aynı gün Moto E6s adlı yeni bütçe dostu telefonunu da tanıtacak.

MEMC teknolojisi ile gelecek

Motorola'nın ilk akıllı TV'sine ait bir görüntü de ortaya çıktı. İnce çerçevelere sahip olan televizyonun alt tarafında büyük bir soundbar var. DTS TruSurround ve Dolby Audio teknolojileriyle donatılan bu soundbar'ın 30 W önden çıkışlı hoparlör içerdiği bildiriliyor.

Akıllı TV aynı zamanda sahne değişimi sırasındaki gecikmeyi ortadan kaldıran MEMC teknolojisi ile gelecek. Motorolanın ilk akıllı televizyonu ve bütçe dostu Moto E6s hakkındaki diğer detayları 16 Eylül tarihinde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.bgr.in/news/motorola-smart-tv-first-look-teaser-image-launching-in-india-on-flipkart-september-16/